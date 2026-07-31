Empleos públicos con filtro republicano: Contraloría abre sumario tras caída de seremi de Arica

La polémica oferta laboral que en menos de 24 horas terminó con la salida de la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, ahora escaló a Contraloría. El organismo fiscalizador ordenó un sumario administrativo para esclarecer el reclutamiento de dos tecnólogos médicos para el Laboratorio Regional de Salud Pública, Ambiental y Laboral bajo un requisito abiertamente partidario: ser “republicano o hijo/a de republicano”.

El caso fue pesquisado la noche del jueves por Ximena Astudillo, editora del newsletter Aquí Arica de El Mostrador, luego de que denunciantes anónimos le remitieran el mensaje difundido por Kepec en un grupo de WhatsApp denominado “Partido Republicano Arica y Parinacota”.

La entonces autoridad sanitaria —médica y, además, presidenta regional del Partido Republicano— solicitaba postulantes para dos cupos en su repartición y pedía enviar los currículums directamente a una casilla electrónica de la colectividad.

“Les comento necesidad en mi servicio Seremi de Salud a 02 tecnólogos médicos especialidad Laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal, Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, decía parte del mensaje.

La convocatoria, que no hacía referencia a un concurso público, fue reproducida por Astudillo en Instagram y rápidamente se viralizó. Durante la jornada surgieron cuestionamientos de dirigentes regionales, entre ellos el diputado liberal Luis Malla y las consejeras regionales Denisse Morales (PS) y María Victoriano (PC), quienes emplazaron al Ejecutivo a resguardar la transparencia y la probidad en el acceso a cargos públicos.

Flanco interno

El episodio también abrió una fractura dentro del propio Partido Republicano. Kepec respaldaba la Lista 1, “Firmes en la verdad. La Lista del cambio”, que competirá en las elecciones internas del próximo 8 de agosto y que reúne a distintas autoridades y funcionarios públicos de la colectividad.

Desde la vereda rival, el candidato de la Lista 2, “Unidad Republicana”, Alan Céspedes, salió a desmarcarse. “Rechazo categóricamente toda utilización de cargos públicos, influencias o funciones del Estado para favorecer intereses particulares, redes de cercanía o militancia partidaria en el acceso a empleos fiscales”, afirmó.

El Mostrador solicitó durante la mañana una vocería de la Seremi de Salud, pero durante la tarde el manejo del caso fue asumido directamente por el Ministerio de Salud. Pasadas las 17:30 horas, la cartera confirmó que había solicitado la renuncia de Kepec.

“El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública”, señaló el Minsal.

Su salida convirtió a Kepec en la cuarta seremi que deja el Gobierno en Arica y Parinacota y en la número 31 a nivel nacional.

Contraloría entra al ruedo

Pero la remoción política no cerró el episodio. Mediante la resolución exenta N° RE22824/2026, fechada el 30 de julio, la División de Función Pública de la Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario administrativo en la Seremi de Salud de Arica y Parinacota y en los demás servicios que resulten pertinentes.

En paralelo, la Contraloría Regional ofició a la repartición para determinar si efectivamente existía la necesidad de contratar a dos tecnólogos médicos, cuáles eran las funciones y condiciones de esos puestos y qué perfil se requería para desempeñarlos.

El organismo también pidió establecer si el teléfono desde el cual se difundió el mensaje correspondía a un dispositivo asignado a funcionarios de la Seremi. La autoridad sanitaria regional tendrá dos días hábiles para entregar esos antecedentes.

Así, lo que comenzó como una convocatoria de WhatsApp destinada a conseguir “republicanos o hijos de republicanos” para dos empleos públicos no solo terminó con una autoridad fuera del Gobierno: ahora será Contraloría la que deberá determinar si detrás del aviso existieron responsabilidades administrativas y eventuales vulneraciones a los deberes que rigen la función pública.