Senadora Cicardini cuestiona test de exsubsecretario en otro laboratorio: “No es una contramuestra”

El nuevo test negativo presentado por Juan Pablo Rodríguez abrió otro capítulo en la disputa por el examen de drogas que terminó con su salida de la Subsecretaría de Hacienda, pero no cerró el anterior. La senadora PS Daniella Cicardini salió a marcar la diferencia: una prueba realizada semanas después, con una nueva muestra y en un laboratorio elegido por el propio examinado no constituye la contramuestra contemplada en el procedimiento oficial.

“Seamos rigurosos y no confundamos a la gente”, sostuvo Cicardini a través de un comunicado. La legisladora fue autora de la indicación que estableció estos controles. Según explicó, la contramuestra debe provenir del material recogido originalmente, mantenerse bajo cadena de custodia y ser analizada conforme al protocolo establecido.

“No es una contramuestra y no invalida el resultado oficial”

Rodríguez informó este viernes que un examen de cabello realizado voluntariamente en UC Christus resultó negativo para anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina. La prueba fue encargada después de que el control practicado en junio derivara en un resultado positivo y en su salida del Gobierno.

Pero el nuevo resultado no resuelve la controversia técnica sobre la muestra original. Corthorn Health, laboratorio encargado del procedimiento oficial, informó que esa muestra fue analizada en dos oportunidades —por especialistas distintos y con equipos diferentes— y que ambos análisis arrojaron resultado positivo. La entidad sostiene que la vía para controvertirlo es procesar la muestra B conservada bajo cadena de custodia.

Ese es precisamente el punto levantado por Cicardini. “Un examen nuevo, realizado semanas después, sobre una muestra distinta y en un laboratorio escogido por el propio examinado, no es una contramuestra y no invalida el resultado oficial”, afirmó.

La parlamentaria exigió que se procese la muestra B conforme al protocolo antes de extraer conclusiones sobre el episodio. “La ley no puede aplicarse a conveniencia”, remató.

Así, el negativo de UC Christus entrega a Rodríguez un antecedente para sostener públicamente su versión de que no consume drogas, pero no sustituye la prueba que puede zanjar administrativamente la disputa: la contramuestra de la misma toma que originó su salida de Hacienda.