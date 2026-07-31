“Logramos contener un deterioro mayor”: Gobierno matiza las “malas noticias” de desempleo

Esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, donde reveló que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4 % durante el trimestre abril-junio de 2026. El registro igualó el resultado del trimestre móvil anterior (marzo-mayo), donde permanece en su nivel más alto desde junio de 2021, completando 42 meses consecutivos con una tasa igual o superior al 8 %.

Las cifras ya habían sido adelantada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien el martes había advertido que las cifras de desempleo traerían “malas noticias”. Tras conocerse los resultado en la mañana, el secretario de Estado sostuvo que las cifras confirman que “el empleo sigue siendo la principal urgencia del país”.

En esa línea, Mas recordó que el Gobierno activó subsidios a la contratación a través del Sence, planes de empleo con los municipios, programas de capital semilla de Sercotec y un trabajo con los gobiernos regionales para acelerar iniciativas capaces de generar nuevos puestos laborales. “En los meses estacionalmente más difíciles del año logramos contener un deterioro mayor del mercado laboral. No es una meta cumplida, pero sí una señal de que el trabajo comienza a dar resultados”, afirmó.

Por su parte el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que el Gobierno espera que la cifra marque un cambio de tendencia. “Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer”, sostuvo.

A lo anterior añadió que la tasa de desempleo entre mujeres bajó al 10,4 % (-0,1pp.), mientras que la cifra llegó al punto porcentual entre jóvenes, llegando al 23,6 %.

Rau sumó además que el Ejecutivo se está haciendo cargo de la “emergencia laboral” mediante la Ley de Reconstrucción Nacional, la agenda laboral y la estrategia Modo Empleo. Respecto de esta última, señaló: “Ya hemos recibido más de 4.000 postulaciones. Invitamos a postular a todos los empleadores”.