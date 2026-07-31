Corea del Centro: Desempleo e inteligencia artificial,“Chile ya llegó tarde”
La desocupación en Chile se mantuvo en 9,4%, su nivel más alto desde 2021, mientras la economía sigue creciendo sin crear suficientes empleos. En Corea del Centro analizamos las causas de este fenómeno y el impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre el mercado laboral y el futuro.
Durante esta mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, revelando que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026.
Este registro igualó el resultado del trimestre móvil anterior (marzo-mayo), donde permanece en su nivel más alto desde junio de 2021, completando 42 meses consecutivos con una tasa igual o superior al 8%.
En el programa planteamos las siguientes interrogantes: ¿Por qué la economía puede crecer sin generar suficientes puestos de trabajo? ¿Qué tareas ya están siendo reemplazadas por sistemas de IA? ¿Están preparadas las universidades, las empresas y el Estado para una transformación que ya comenzó?
Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos este escenario junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.