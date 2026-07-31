Corea del Centro: Desempleo e inteligencia artificial,“Chile ya llegó tarde”

Durante esta mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, revelando que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026.

Este registro igualó el resultado del trimestre móvil anterior (marzo-mayo), donde permanece en su nivel más alto desde junio de 2021, completando 42 meses consecutivos con una tasa igual o superior al 8%.

En el programa planteamos las siguientes interrogantes: ¿Por qué la economía puede crecer sin generar suficientes puestos de trabajo? ¿Qué tareas ya están siendo reemplazadas por sistemas de IA? ¿Están preparadas las universidades, las empresas y el Estado para una transformación que ya comenzó?

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos este escenario junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.