TikTok presenta guía en Chile para orientar a familias sobre seguridad de menores en la plataforma

La protección de menores en redes sociales requiere conocer tanto las restricciones de acceso como las herramientas disponibles para acompañar su uso. Con ese objetivo, TikTok presentó en Chile la “Guía de TikTok para madres, padres y cuidadores”, un documento que reúne controles de seguridad y orientaciones para las familias.

La guía detalla medidas como la eliminación de cuentas de menores de 13 años, la privacidad por defecto para quienes tienen menos de 16 y las restricciones a los mensajes directos. También contempla un límite preestablecido de 60 minutos diarios de pantalla y pautas para filtrar comentarios e identificar contenidos inapropiados.

Trabajo con familias en tres regiones

El director de Políticas Públicas de Hispanoamérica de TikTok, Edgar Rodríguez, explicó a The Clinic que el trabajo junto a Kodea comenzará en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía, con la intención de ampliar su alcance.

“Es un esfuerzo que va a ir creciendo, es lo que la propia Kodea nos recomendó por las capacidades que ya tienen, pero como vimos aquí, se van a ir sumando organizaciones y esfuerzos”, señaló.

Sobre la elección de la organización aliada, Rodríguez destacó su trayectoria en alfabetización digital: “A Kodea la conocimos hace algunos años por temas del alfabetización digital y nos interesó mucho este esfuerzo que hacen en ese tema. Cuando buscamos una organización aliada para lanzar esta guía dijimos: ‘tienen un perfil muy interesante’ por estos esfuerzos de alfabetización’”.

El ejecutivo también abordó las restricciones que la plataforma establece según la edad de sus usuarios. Al respecto, recalcó que “usuarios entre 13 a 15 años no pueden enviar ni recibir mensajes directos (…) Si una persona de 15 años está utilizando TikTok, su contenido no va a ser recomendado a las personas adultas”.

Edad mínima y responsabilidad de los adultos

Uno de los ejes de la guía es el cumplimiento de la edad mínima de acceso, fijada en 13 años. Rodríguez llamó a madres, padres y cuidadores a respetar ese requisito y a evitar que los menores utilicen cuentas de adultos.

“TikTok es una plataforma para usuarios de 13 años en adelante. El mensaje es: si tienes hijos menores o cuidas a personas menores de 13 años, no deben estar utilizando TikTok porque la plataforma está pensada para personas mayores de 13 años. Ese es el principalmente para las personas adultas: no ayudes a que un adolescente haga una cuenta de TikTok y si tienes tu cuenta como persona adulta, no le prestes tu cuenta a tu hija porque esta plataforma tiene una experiencia especifica para personas de 13 años en adelante”, indicó.

En esa línea, aseguró que la empresa realiza revisiones para detectar cuentas que podrían incumplir el requisito: “constantemente estamos revisando la plataforma para remover cuentas por sospechas de menores de 13 años y estamos eliminando constantemente cuentas cuando sospechamos que son menores”.

Moderación y normas para los usuarios

Respecto de los mecanismos de seguridad, Rodríguez destacó los recursos destinados a la moderación y la aplicación de las Normas de la Comunidad.

El ejecutivo detalló que “tenemos un equipo de miles de personas a nivel global trabajando en seguridad, moderamos contenido en más de 70 idiomas y hemos invertido más de 2 mil millones de dólares en seguridad y tenemos las Normas de la Comunidad, que es el reglamento básico de lo que se puede y no se puede hacer en TikTok. Es un reglamento de lo que puedes y no puedes publicar, lo que puedes decir, las normas de la comunidad aplican a todas las personas y no hay excepciones”.