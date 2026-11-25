Una querella en la cual lo acusan de haber pedido dinero para dejar sin efecto una diligencia policial fue presentada en contra de un exoficial de la Policía de Investigaciones, Leoncio Oporto Duhart, quien –como informó El Mostrador– fue condenado en febrero de este año en Arica, acusado de, entre otras cosas, haber vendido información de la PDI a traficantes de ketamina. Consultado al respecto, el expolicía aseveró que la acusación es falsa y que estudiará la situación junto a sus abogados.

Duhart pertenecía a la Brigada de Robos Sur Oriente de Santiago y fue dado de baja, luego de que en medio de una investigación por tráfico, dirigida en Arica en contra de una banda de Pudahuel conocida como “Los Kussy boys”, aparecieran tanto su nombre como el de otro exoficial de la PDI, Claudio Solans, retirado hace más de 20 años de la institución. De acuerdo con lo indagado por la propia PDI en este caso, uno de los imputados, Buddy Miranda, pidió a Solans saber si los jefes del grupo eran investigados.

Así, el exoficial contactó a Oporto, quien realizó las consultas por medio del sistema “Brain”, que posee la PDI, desde el cuartel de esta institución en La Reina, averiguando que existían órdenes de detención en contra de Khrishna Vega Ramírez y Felipe Orellana Sánchez. Le informó de ello a Solans y este a su vez reenvió la información a Miranda. Luego de ello, Solans le depositó 2.2 millones de pesos.

Además, el exsubcomisario Oporto envió a Solans fotografías de una incautación de dinero relacionada con una causa de San Bernardo. Tras ser detenido en enero pasado fue allanada la habitación en la cual vivía, en un cuartel de la PDI ubicado en Las Condes, donde se le encontraron 13 municiones 9 mm y un cargador de pistola cuyos orígenes no pudo justificar.

Ante ello, Oporto fue condenado en julio de este año a casi cinco años de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor de asociación criminal, cohecho pasivo impropio, revelación de secreto, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.

El caso de San Bernardo

Dentro de la acusación en Arica en contra de Oporto aparecían antecedentes relativos a una causa en la cual fue el oficial de caso.

Se trata de una investigación en contra de un grupo de acusados de asaltar contenedores y, en tal calidad, el ahora exdetective incluso apareció explicando detalles del operativo en un reportaje de Canal 13.

Sin embargo, luego de que se conociera la causa en su contra en el norte, una de las imputadas, Leslie Córdova Vega, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, se querelló en contra del exoficial, aseverando que a fines de 2024 ella fue contactada por Buddy Miranda (el mismo sujeto que hizo de nexo entre los “Kussy” y Solans), “quien le indicó que estaría un funcionario policial buscándola, para darle una supuesta advertencia”, según indica la querella, que fue interpuesta ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Ante ello, indica el libelo, “se reunió con Buddy Miranda Escobar y con el funcionario Policial Leoncio Oporto Duhart, quien le indicó que habría una investigación en contra de ella y que si le pagaba la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos), la sacaría de la investigación”.

De acuerdo con la versión de la imputada, se negó a pagar, “indicándole que, si bien es cierto, antiguamente había tenido problemas, en la actualidad toda la mercancía que adquiría era lícita”. La referencia a los “problemas” anteriores dice relación con que la imputada posee varias causas penales previas por el delito de receptación.

En septiembre de 2025, la PDI ejecutó finalmente la denominada “Operación Tráiler”.

“Por la cuenta bancaria de uno de los líderes, durante el periodo investigado, circularon alrededor de 3.500 millones” explicaba en la televisión el entonces subcomisario Oporto, dando cuenta del volumen de los dineros que movía la organización. El mismo reportaje recuerda que dicha causa comenzó por un acto de corrupción policial cometido por dos funcionarios de Carabineros.

En efecto, como indica la carpeta judicial del caso, el origen de este fue el robo con intimidación perpetrado en junio de 2023 en contra de un contenedor ubicado en un predio de San Bernardo, donde cuatro delincuentes comunes, apoyados por dos carabineros en servicio activo, irrumpieron en el lugar y dijeron que estaban incautando ropa de marca Tommy Hilfiger que había sido robada en San Antonio.

La investigación identificó a los ahora excarabineros como Francisco Parra y Jorge Ortiz, ambos de la subcomisaría de Cerrillos, cuyo actuar delictivo quedó grabado en la cámara de la patrulla en la cual se trasladaron hasta el lugar, por lo que fueron detenidos y formalizados, comenzando la investigación que desembocó en la “Operación Tráiler”, por medio de la cual se acusó de distintos delitos a un grupo de personas que la Fiscalía y la PDI sindican como una banda dedicada a robar contenedores de camiones procedentes de San Antonio y Valparaíso, para luego reducir las especies y obtener millonarias ganancias.

Fue precisamente una imagen del dinero incautado en ese operativo –que la defensa de Oporto dice que son fondos obtenidos en forma legítima– el que ahora expolicía envió a Solans cuando este le pedía el 7 de octubre de 2025 que accediera al sistema “Brain”.

En la querella de Córdova, su abogado defensor, Sebastián Vargas, asevera que al asumir su representación ella le dio cuenta de la petición extorsiva, por lo cual pidió al fiscal del caso que la citara a declarar, lo que se hizo en febrero de 2026, pero “en dicha oportunidad se le toma declaración por parte de la Brigada Investigadora de Robos suroriente, misma oportunidad en donde trabajaba el funcionario Leoncio Oporto Duhart, por lo que no dio cuenta de dicha situación”.

Ante ello, señala que se pidió una nueva declaración, la cual fue tomada en abril de 2026, y en la cual ella entregó los antecedentes, indicando además la existencia de testigos indirectos del hecho que denuncia.

En julio de 2026 el abogado querellante dice en el texto que se enteró de la condena contra Oporto, afirmando que ello le da “credibilidad, veracidad y certeza a lo denunciado por parte de mi representada”. Luego, Vargas interpuso una querella por cohecho pasivo propio y revelación de secreto, solicitando una serie de diligencias.

Al respecto, El Mostrador solicitó su versión de los hechos a Oporto, quien, al ser inquirido acerca de la querella, respondió que “desconozco lo que usted me informa”, agregando de manera preliminar que “solo puedo decir que es totalmente falso” y que “ni siquiera conozco a esa persona (de forma) presencial, sí sé de quién se trata”.

Asimismo, añadió que “hablaré primero con mi equipo jurídico, evaluaremos el caso y veremos las acciones a seguir, ya que todo se trataría de un invento. Además, esa investigación de la que me habla y en donde ella es imputada, finalizó (en términos policiales) hace ya casi un año y medio y no he vuelto a saber del caso y fui yo mismo junto a mi equipo quienes gestionamos ante Fiscalía las respectivas órdenes”.

Cabe indicar que el abogado Vargas, junto con los defensores de otros 11 imputados en la causa, a su vez, solicitó ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo la nulidad de la causa, asegurando que el hecho de que el oficial a cargo del caso haya sido condenado afecta y vicia lo obrado en la investigación, entre otras cosas, porque los informes policiales que sustentan el caso fueron firmados por Oporto.

Sin embargo, según fuentes de la Fiscalía Occidente, no existe posibilidad alguna de que la causa, próxima a vencer su plazo de investigación, pueda “caerse” por las conductas que se le atribuyen al exdetective, agregándose que la participación de Córdova en los hechos está acreditada.

Seguidilla de casos

Cabe indicar que a la misma unidad de Oporto –la Biro suroriente– perteneció Sebastián Peredo Vera, quien en este momento se encuentra sometido a un juicio oral junto a otro exdetective, Nicolás Ortega Castro, que trabajaba en Policía Internacional, y en contra de los cuales la fiscal Carolina Suazo está pidiendo presidio perpetuo, acusados de pertenecer a una célula del Tren de Aragua que explotaba mujeres y adolescentes en la Plaza de Armas de Santiago.

Luego, además, de la detención de varios funcionarios de la PDI –básicamente de La Cisterna– que efectuaban secuestros y otros delitos, utilizando para ello un falso cuartel de la PDI, caso en el cual también fue detenido el exfiscal Vinko Fodich, se han conocido varios otros hechos en los cuales oficiales de dicha institución han sido acusados de corrupción.

Uno de ellos es el relacionado con la detención de un joven de 24 años que ofrecía servicios piratas de televisión satelital, hecho en el cual la asistente de fiscal Josefa Araos en una audiencia, lo que fue reproducido por Canal 13, dijo que se “se tienen antecedentes de la comisión de delito de cohecho respecto de un funcionario de la Policía de Investigaciones”.

En Pitrufquén, en tanto, fue detenido el miércoles pasado el comisario Juan Barrientos Rice, de la PDI de esa comuna, mientras que en Puerto Montt, también la semana pasada, resultó aprehendido el exsubprefecto –que ya estaba en retiro– Rubén Silva San Martín, quien fue acusado de haberle pagado al primero para acceder a información reservada de la institución.

El viernes, por su parte, fue formalizado un subcomisario de la Brigada Antinarcóticos de La Serena, identificado como Carlos Navarro Navea, quien fue acusado de cohecho y de entregar antecedentes secretos de investigaciones amparadas en la Ley Antidrogas a miembros del grupo delictual conocido como “Los cojos de La Legua”, durante los años 2024 y 2025, por lo cual el tribunal, a petición de la Fiscalía, lo dejó en prisión preventiva, por el riesgo de fuga y por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad”.