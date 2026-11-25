El Hogar de Cristo tiene 35 jardines y salas cuna en sectores extremadamente vulnerables. Es la red privada y gratuita de educación inicial más grande del país, pero recibe en promedio un 40% menos por niño que los que son administrados por JUNJI o por Integra. Y este problema es común a todos los establecimientos privados sin fines de lucro que atienden esta etapa clave del aprendizaje. Hoy la Red Educación Inicial 2030 utiliza el lema “Partir con equidad” y busca firmas para corregir esta incomprensible diferencia de la que hablamos este miércoles 25 de noviembre con Juan Carlos de la Llera, el rector de la Universidad Católica, quien forma parte de esta iniciatica, y la educadora de párvulos Claudia Fasani, que está a cargo de esta área en el Hogar de Cristo.

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