En “La memoria siempre”, Reinaldo Mendoza Videla emprende una tarea que es a la vez personal e histórica: volver sobre una vida atravesada por la contingencia política y social chilena del último medio siglo y dejar constancia de aquello que la violencia interrumpió.

El libro recorre la infancia y juventud en la población La Legua, la militancia en las Juventudes Comunistas y luego en el Partido Comunista, el golpe de Estado de 1973, la represión y los años que conducen al triunfo del No en 1988. Parte del interés del libro reside en los hechos que nos recuerda, pero la lectura atrae sobre todo por el lugar desde el cual el autor nos cuenta las historias: es la voz de alguien que estuvo allí y que, con el paso del tiempo, asume la responsabilidad de dar testimonio.

La elección de una narración en primera persona sitúa al lector muy cerca de la experiencia vivida por Reinaldo. No se trata de una reconstrucción distante ni de una exposición ordenada según las prioridades de un manual de historia. Los acontecimientos aparecen vinculados a una trayectoria concreta, a las decisiones tomadas bajo presión y a las consecuencias que los procesos políticos dejan en una existencia individual. De este modo, la historia pública adquiere escala humana: deja de ser una sucesión de fechas y nombres para mostrarse como algo que irrumpe en las biografías y modifica las vidas posibles de las personas.

El recorrido del libro también permite advertir para entender la experiencia política hay que ir más allá de los grandes escenarios y la acción de las organizaciones, se requiere también conocer trayectorias individuales. La vida de Reinaldo Mendoza, antes de convertirse en una de militancia, compromiso y lucha, se forma en un entorno social, en los vínculos y en una manera de comprender el mundo de buena parte de la sociedad chilena de los años 50 y 60 que él retrata en sus relatos. Es el inicio del recorrido. La Legua es el telón de fondo; y es el espacio desde el que se aprende a mirar la realidad y donde las convicciones adquieren sentido práctico. Esa perspectiva evita que las ideas aparezcan desligadas de quienes las sostienen, de sus afectos y de los riesgos que aceptan correr.

Una muestra de eso, y un desmontaje de los mitos que por décadas de anticomunismo se fueron instalando en Chile, es el relato de los hermanos Gálvez, en el que luego de describir a esas personas, militantes y seres humanos entrañables, el narrador nos dice: “¿Por qué traje a estos dos personajes perdidos en el tiempo?, quizás para que el que lea este relato sepa que la gente que llegaba a mi casa no tenía cachos ni olía a azufre. Jamás escuché tramas para derrocar gobiernos o comer guaguas. Eran gentes tan simples y tan sabias”.

El conjunto de relatos, va mostrando un país en el que algunos partidos políticos, y en este caso, el Partido Comunista de Chile, se han hecho carne de las necesidades más sentidas de la población. Un partido, y su destacamento juvenil, que no solo educan e informan (por ejemplo: repartiendo en cada rincón del país el periódico El Siglo) para convocar a los grandes cambios sociales, sino que además, en paralelo, generan soluciones concretas en los territorios en conjunto con las y los trabajadores. En ese sentido, los relatos que abordan las tomas de terrenos y posteriores construcciones de nuevas poblaciones, dan cuenta de miles de familias, que, en plazos menores a un ejercicio presidencial, vieron resueltas una de sus carencias más apremiantes, la de la vivienda.

No sé si el autor se lo propuso, pero en esos pasajes hay una enseñanza para las militancias de izquierda hoy en Chile: para contar con la adhesión de la población, se requiere tener claridad de sus necesidades más apremiantes, y luego de eso acciones de co construcción de soluciones, no solo promesas para el futuro.

El autor logra que se viva el fervor de las campañas electorales, en particular las de Salvador Allende a la presidencia. Tanto en actividades de campaña, como en actividades cotidianas de solidaridad en las poblaciones, o en las tomas, los “jotosos” podían terminar la jornada en alguna comisaría. Una escena recurrente es aquella en la que los más altos dirigentes comunistas van a rescatar a las y los detenidos, frecuentemente aparecen los nombres de Volodia Teitelboim y Orlando Millas.

Luego vienen los tensos mil días del gobierno de la Unidad Popular, y Reinaldo Mendoza continúa mostrándonos la historia desde la calle, o desde los recintos universitarios, como en el relato de la toma de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, por estudiantes de organizaciones políticas opositoras al gobierno de Allende. Luego las escenas nos muestran la crueldad del golpe de estado, y el asesinato de personas conocidas y cercanas del narrador.

Uno de los aspectos más relevantes de la obra tiene que ver con la manera en que se nos muestra la experiencia vital del autor, quien escribe no es cualquier narrador, es alguien que decide narrar después de haber sobrevivido a ser prisionero “de guerra” en el Estadio Nacional. Es obvio que el testimonio no puede modificar lo ocurrido, pero sí puede disputar el significado que el tiempo, el olvido o las versiones interesadas y mal intencionadas pretenden imponer. Reinaldo Mendoza pone su experiencia a disposición de otros y con ello, implícitamente nos dice que el pasado no pertenece exclusivamente a quienes lo estudian desde fuera. También pertenece a quienes lo padecieron y pueden contar cómo se vivió desde dentro.

La claridad de la prosa favorece una relación directa con el lector. El libro no parece buscar el efecto mediante una elaboración retórica ostentosa; su fuerza depende, sobre todo, de la tremenda relevancia de cada historia narrada, de la persistencia de la voz que recuerda y de la acumulación de historias y experiencias, que de a poco, se van trasformando en un documental de cuatro décadas de la historia de Chile, desde los 50 hasta los 80, pasando por el plebiscito de 1988 y terminando con referencias a la actividad por la memoria que el autor lleva adelante hoy, más allá de lo literario, en la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional. La narración conserva la voluntad de dar cuenta de una vida y de las marcas que los acontecimientos dejaron en ella.

La memoria adquiere así una doble importancia. Es el registro de una trayectoria personal y, al mismo tiempo, una contribución a la comprensión de un periodo decisivo de Chile.

Quizás el mayor mérito de “La memoria siempre”, sea recordarnos que la historia no la hacen únicamente quienes ocupan los espacios del poder, sino también quienes, desde sus barrios, sus organizaciones y sus luchas cotidianas, se atreven a imaginar y a bregar por una sociedad distinta. Reinaldo Mendoza nos entrega una parte de su vida, pero también las huellas de un tiempo en que la política podía expresarse en la conquista de una vivienda, en la solidaridad entre trabajadores, en la organización popular y en la esperanza de transformar Chile. Que esa historia haya sido atravesada por la violencia y el terror no vuelve menos legítimos aquellos sueños ni menos necesarias las luchas que los sostuvieron. al recuperar esas experiencias, el autor no solo contribuye a preservar una memoria amenazada por la tergiversación y el olvido: también nos invita a preguntarnos cuánto de aquella capacidad de organización, compromiso y esperanza permanece vivo en el Chile de hoy.

Leer este libro, nos hace pensar que el pasado no está clausurado mientras sus preguntas sigan interpelando nuestro presente. Y sobre todo en este presente, en este Chile de hoy, tan golpeado por las malas políticas de sus gobernantes. Un Chile en el que estamos necesitando una o más generaciones, que ojalá se parezcan en términos de valores y actitudes -guardando las diferencias por el paso del tiempo-, a aquellas generaciones que dieron vida a las décadas retratadas en este libro.

Ficha técnica:

La memoria siempre

Reinaldo Mendoza Videla

Editorial Espora, 2026

196 páginas