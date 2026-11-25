El Presidente José Antonio Kast regresó de Asia con luces y sombras. La gira de nueve días dejó un tratado comercial con Filipinas, nuevas oportunidades para las exportaciones de carne chilena a Vietnam y acuerdos de cooperación con China y Japón. Sin embargo, el proyecto de cable submarino chino sigue pendiente y el homenaje a Ho Chi Minh abrió un flanco político para el Mandatario.

En el Congreso, las reacciones fueron desde el respaldo a la apertura comercial hasta los reparos por la falta de compromisos concretos de inversión y por la oportunidad del viaje, en medio de la crisis en el Ministerio de Justicia.

El proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong quedó fuera de la reunión de Kast con Xi Jinping y continúa en evaluación. En tanto, la colocación de una ofrenda floral a Ho Chi Minh en Hanói desató la principal controversia política de la gira, con críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda. El gesto reavivó los cuestionamientos que Kast formuló contra Michelle Bachelet por realizar el mismo homenaje en 2017, así como otros reproches que dirigió a Gabriel Boric y Sebastián Piñera durante sus respectivas giras al extranjero.

Las diferencias en el oficialismo

En el oficialismo, sin embargo, no existe una evaluación compartida de los resultados de la gira. Mientras entre parlamentarios de Chile Vamos predomina el escepticismo respecto de cuándo se materializarán los beneficios para el país, en el Partido Republicano confían en que estos comiencen a apreciarse durante 2027.

Ho Chi Minh: entre el candidato y el Presidente

El homenaje a Ho Chi Minh también divide a la derecha. En el Partido Nacional Libertario (PNL) el gesto no fue bien recibido y consideran que podría tener un costo para la imagen del Mandatario.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) cuestionó la distinción entre el candidato y el Presidente a la que recurrió Kast para justificar el homenaje, que también realizaron Michelle Bachelet en 2017 y Sebastián Piñera en 2012. El jefe de la bancada libertaria, Hans Marowski, puso en duda la necesidad de la ofrenda floral, mientras que el diputado Pier Karlezi sostuvo que Cancillería debió buscar una alternativa.

Desde RN, en tanto, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla reconoció la contradicción, pero defendió el gesto en atención al rol institucional que hoy ejerce Kast. El excanciller Teodoro Ribera, por su parte, valoró que un gobernante sea capaz de revisar sus posiciones en función del interés nacional.

En la oposición, los excancilleres Heraldo Muñoz y José Miguel Insulza respaldaron el gesto protocolar y centraron sus reparos en las críticas que Kast había formulado contra Bachelet. La diputada Lorena Pizarro (PC), en tanto, cuestionó la actuación del Presidente en el mausoleo, aunque valoró las oportunidades comerciales que abrió la gira. Constanza Schönhaut (FA), por su parte, interpretó la ceremonia como otro ejemplo de las contradicciones que atribuye a la política exterior del Gobierno.

“Ha quedado en evidencia un poco el doble estándar o la doble personalidad que tiene prácticamente el Presidente Kast, una persona totalmente distinta cuando era candidato y hoy día, que es Presidente. Imagínense lo que significa rendir un homenaje a Minh, que es lo que corresponde, que es lo que se debe hacer. Pero él fue demasiado duro y crítico respecto de otras autoridades que también actuaron en sus roles de jefes de Estado”, sostiene el diputado Nelson Venegas (PS).

Una legisladora de Chile Vamos, en tanto, considera prematuro evaluar los resultados comerciales de la gira, aunque valora que Kast haya asumido el carácter institucional de su investidura durante la ceremonia en Hanói. “No sé si fue buena idea decir que ahora era Presidente y antes era candidato, pero en el fondo habitó el cargo de forma de Estado. A mí me parece que eso estuvo bastante bien”, analiza.

Filipinas y Vietnam concentraron los avances comerciales

El resultado más concreto de la gira, explican en el Congreso, se produjo en Shenzhen, China, al margen de la cumbre de APEC. El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra filipina de Comercio, María Cristina Roque, firmaron el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), en presencia del Presidente José Antonio Kast y de su par filipino, Ferdinand Marcos Jr.

El tratado abarca bienes, servicios e inversiones y contempla preferencias para más de 10.467 líneas arancelarias, equivalentes a cerca del 90% del valor de las actuales exportaciones chilenas a Filipinas. Entre los sectores favorecidos figuran el salmón, el vino, las frutas, los lácteos, los productos forestales, el cobre y el litio.

Se trata del primer acuerdo de este tipo entre Filipinas y un país latinoamericano. Las negociaciones comenzaron en 2025, durante el Gobierno de Gabriel Boric, y su conclusión fue anunciada en julio de 2026. El acceso preferencial al mercado filipino, con más de 110 millones de habitantes, dependerá de la entrada en vigor del tratado y de los plazos de desgravación arancelaria establecidos para cada producto.

En Vietnam, Kast y el presidente Tô Lâm elevaron la relación bilateral a una asociación estratégica que abarca áreas como comercio, agricultura, ciencia y defensa. Durante la visita, Hanói completó los procedimientos sanitarios para permitir las exportaciones chilenas de carne bovina, mientras Chile abrió su mercado al maracuyá, el longán y el lichi vietnamitas.

La reunión con Xi dejó abierto el flanco del cable

La reunión bilateral del 17 de noviembre con Xi Jinping permitió formalizar una hoja de ruta económico-comercial y un memorando en apoyo del libre comercio y el multilateralismo. Ambos mandatarios intercambiaron invitaciones para futuras visitas, mientras Pekín expresó su interés en ampliar la cooperación en áreas como inteligencia artificial, investigación polar y exploración en aguas profundas. El comunicado chino consignó, además, que Kast reafirmó la política de una sola China.

El proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong quedó fuera de la conversación. La iniciativa continúa en evaluación, con permisos y plazos pendientes, en un ámbito en el que Washington ha manifestado preocupaciones respecto de la infraestructura crítica. La diputada Constanza Schönhaut (FA) cuestionó que el Gobierno no abordara el tema durante la reunión con Xi.

En Shenzhen tampoco se registró una reunión bilateral formal con Donald Trump ni se anunciaron nuevas exenciones a la sobretasa estadounidense del 12,5 % que afecta a parte de las exportaciones chilenas.

El optimismo republicano

Entre los parlamentarios republicanos predominó una evaluación positiva de la gira. El diputado Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, la calificó de “muy productiva” y destacó la participación de Kast en APEC, los acuerdos con Vietnam y las reuniones con autoridades de China, México y Perú.

A su juicio, la estabilidad institucional favorece la inversión extranjera. También defendió el homenaje a Ho Chi Minh y sostuvo que el Mandatario actuó conforme al protocolo diplomático y en su calidad de jefe de Estado.