Muy buenos días, australes lectores.

Esta semana me llamó la atención una recomendación de la nueva guía para visitar el Parque Karukinka, en Tierra del Fuego. Además de víveres y neumáticos de repuesto, aconsejan llevar bencina extra. Hasta el año pasado, quienes recorrían el sur de la isla podían pasar a cargar a Russfin. Cuando cerró la forestal, Timaukel se quedó sin su única bencinera.

Para hacerse una idea de las distancias, si uno sale de Porvenir rumbo a Lago Blanco, son unos 250 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. El municipio lleva tiempo buscando que se instale una estación de servicio en Pampa Guanaco. A quienes viven y trabajan en el sur de la isla, esa bencinera les hace falta hoy.

Esto y más, en nuestra pauta de la semana:

Más de 12 mil kilómetros cuadrados sin bencinera: la deuda del sur de Tierra del Fuego . Tras el cierre de Forestal Russfin, la Municipalidad de Timaukel busca que se instale una estación de servicio en Pampa Guanaco. Al tránsito de trabajadores de estancias, transportistas y turistas se sumarán a quienes viajen hacia Puerto Williams cuando se complete la ruta Vicuña–Yendegaia.

. Tras el cierre de Forestal Russfin, la Municipalidad de Timaukel busca que se instale una estación de servicio en Pampa Guanaco. Al tránsito de trabajadores de estancias, transportistas y turistas se sumarán a quienes viajen hacia Puerto Williams cuando se complete la ruta Vicuña–Yendegaia. Edgardo Vega de Fundación Antártica 21: “El Centro Antártico Internacional debiéramos verlo como la primera base antártica chilena” . Un barco de turismo puede pasar hasta 20 veces por un mismo lugar de la península Antártica en una temporada. Vega explica cómo el laboratorio del Magellan Discoverer permitirá aprovechar esos viajes para estudiar el océano y qué servicios podría ofrecer Punta Arenas a los 22 programas antárticos internacionales que ya apoya.

. Un barco de turismo puede pasar hasta 20 veces por un mismo lugar de la península Antártica en una temporada. Vega explica cómo el laboratorio del Magellan Discoverer permitirá aprovechar esos viajes para estudiar el océano y qué servicios podría ofrecer Punta Arenas a los 22 programas antárticos internacionales que ya apoya. Prototipo de la UMAG evitó que se congelaran cañerías de agua en Cabo de Hornos . En las viviendas de Puerto Williams y Puerto Toro donde se probó el dispositivo, el agua siguió corriendo durante las heladas de julio y agosto. El sistema combina aislación y calefacción automática. Con el acuerdo de las familias, dos unidades seguirán funcionando durante un año para evaluar su desempeño.

. En las viviendas de Puerto Williams y Puerto Toro donde se probó el dispositivo, el agua siguió corriendo durante las heladas de julio y agosto. El sistema combina aislación y calefacción automática. Con el acuerdo de las familias, dos unidades seguirán funcionando durante un año para evaluar su desempeño. Temporada turística en Natales y Torres del Paine arranca con caídas de hasta 40% en reservas. Más de la mitad de las empresas que respondieron a un sondeo de la Cámara de Turismo de Última Esperanza reportó menor demanda en octubre que un año atrás. Entre sus preocupaciones figuran el costo de los pasajes y las dudas sobre los vuelos a Puerto Natales durante las obras del aeródromo. Las reservas para noviembre y diciembre le dan al gremio razones para esperar un repunte.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Magallanes, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Más de 12 mil kilómetros cuadrados sin bencinera: la deuda del sur de Tierra del Fuego

El cierre de Forestal Russfin en 2025 privó al lado chileno del sur de la isla de su única estación de combustible. La instalación de un punto de abastecimiento en Pampa Guanaco cobra especial relevancia ante la futura conexión terrestre y marítima con Puerto Williams.

Con una superficie superior a la de países como Chipre o Líbano, la comuna de Timaukel, en el sur de Tierra del Fuego, enfrenta la ausencia de una estación de combustible abierta al público. Si bien el Censo de 2024 registró apenas 157 habitantes en sus cerca de 12.850 km², por este territorio circulan trabajadores de estancias, transportistas, funcionarios públicos y turistas nacionales y extranjeros.

Históricamente, el abastecimiento de combustible en el sector chileno de la isla se ha concentrado en Porvenir y Cerro Sombrero. Durante años, esta situación fue parcialmente subsanada por Forestal Russfin, empresa que, junto con su actividad maderera, ofrecía servicios de alojamiento, alimentación, reparación de neumáticos y venta de combustible.

En julio de 2025, tras cuatro años consecutivos de pérdidas, la compañía anunció el cierre definitivo de sus operaciones. Meses antes, el 21 de enero, un representante de la forestal había sostenido una audiencia para abordar la posibilidad de renovar su estación de servicio, según consta en los registros de la Ley del Lobby.

Su desaparición significó un retroceso logístico para sectores como Villa Cameron, Pampa Guanaco, Lago Blanco, Estancia Vicuña y Caleta María, además de numerosas propiedades ganaderas y áreas de conservación.

De acuerdo con las distancias publicadas por la Municipalidad de Porvenir en 2022, Russfin se encuentra a 190 kilómetros de la capital provincial, mientras que Lago Blanco está a 250 kilómetros. Un viaje de ida y vuelta a este último sector supone recorrer unos 500 kilómetros.

De hecho, este 23 de noviembre, WCS Chile publicó una nueva guía para visitantes del Parque Karukinka, en la que recomienda viajar con combustible adicional, neumáticos de repuesto y víveres suficientes.

La Municipalidad de Timaukel lleva tiempo promoviendo la instalación de una bencinera en Pampa Guanaco, futura capital comunal y localidad cercana al paso fronterizo Bellavista, que durante la temporada 2025-2026 registró alrededor de 5.700 ingresos y salidas.

Ya en abril de 2025, el alcalde Luis Barría manifestaba públicamente la necesidad de atraer inversionistas para instalar una estación de servicio, demanda que volvió a plantearse en octubre de este año. Paralelamente, el municipio ha impulsado procesos de subdivisión de terrenos para el desarrollo de la localidad.

El propio diagnóstico del Plan Regulador Comunal identificaba a la ciudad argentina de Río Grande como una alternativa de abastecimiento, aunque su acceso directo está condicionado por el funcionamiento estacional del paso fronterizo.

El Ministerio de Obras Públicas fijó diciembre de 2029 como plazo para completar los últimos 28 kilómetros de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto iniciado en 1994 que busca conectar Punta Arenas con Puerto Williams a través de Tierra del Fuego en aproximadamente 12 horas, mediante una combinación de transporte terrestre y marítimo.

A más de tres décadas del inicio de esta obra, Chile se aproxima a concretar uno de los proyectos de conectividad más relevantes de su extremo austral, mientras sigue pendiente la instalación de una estación de servicio en el territorio por el cual deberá circular parte de ese nuevo flujo de pasajeros y vehículos.

2

Edgardo Vega de Fundación Antártica 21: “El Centro Antártico Internacional debiéramos verlo como la primera base antártica chilena”

Cuando la empresa Antarctica21 llevaba casi dos décadas de operaciones turísticas al continente blanco desde Magallanes, ya había identificado un patrón: recibía constantemente solicitudes de científicos, filósofos y artistas interesados en utilizar sus barcos con diversos fines. El obstáculo era que el giro del negocio no apuntaba en la misma dirección.

En respuesta a esas inquietudes, en 2021 nació la Fundación Antártica 21, mientras la empresa afianzaba su presencia en el turismo antártico internacional con hitos como la incorporación del Magellan Explorer, construido en Chile en 2019. Por entonces, Explorers House todavía estaba en los planos. En ese mismo edificio, Edgardo Vega, director ejecutivo de la fundación, recibió a Aquí Magallanes.

Según señala el director ejecutivo, el surgimiento de la fundación obedece a una visión de la sostenibilidad ambiental y social de la compañía.

“La fundación nace en un momento de madurez de la empresa que se sumó a esta aspiración de lograr una mayor conexión con el mundo local, con la Región de Magallanes”, comentó Vega.

Hoy, la Fundación Antártica 21 se desarrolla a través de las líneas de educación, cultura, conocimiento, conservación y cooperación, para poner en valor el patrimonio de la Antártica y fortalecer la identidad polar de la comunidad local.

Tras publicar libros, proyectos editoriales, un juego de mesa educativo, colaboraciones artísticas, y más proyectos ligados a la Antártica, surgió una iniciativa que busca aprovechar las capacidades logísticas ya instaladas: la fundación instaló un laboratorio científico a bordo del Magellan Discoverer, la más reciente hazaña de ingeniería naval inaugurada el 6 de noviembre pasado por la empresa Antarctica21.

Edgardo Vega se refirió a este proceso, que se inició con un estudio de la fundación para identificar los programas científicos que se realizan a bordo de barcos de turismo a nivel mundial.

“Nos encontramos con que esto no es ninguna novedad. En el Ártico, esto se realiza hace 30 o 40 años. Tomando algunas experiencias de empresas que desarrollaban estos programas de ciencia a bordo, dijimos bueno, ¿por qué no?”. Tras proponer la idea durante el proceso de planificación de construcción del buque, obtuvieron rápidamente el apoyo del directorio.

El proyecto pasó por un proceso de diseño y de investigación de las necesidades que podría cubrir este laboratorio, y se decidió instalar una grúa para desplegar equipos, una puerta para ingresar o egresar carga, tomas de agua para captura de muestras y sistemas en la parte superior del barco para poner sensores atmosféricos.

Según señala Vega, los barcos de Antarctica21 se mueven durante la temporada de septiembre a abril desde Puerto Montt hasta el Círculo Polar, “entonces tienes una gran transecta latitudinal para toma de datos”. Esto podría contribuir a comprender de mejor manera la relación entre el territorio chileno antártico y el territorio chileno sudamericano a través del monitoreo del océano y la atmósfera.

Campañas científicas internacionales con alcances similares pueden costar millones de dólares por temporada. En ese sentido, el laboratorio del buque está a disposición del Programa Científico Nacional para incorporar equipamiento de monitoreo.

Según Vega, durante una temporada los barcos pueden pasar entre 15 y 20 veces por los mismos lugares de la península Antártica. Para un investigador, eso permite observar cómo cambia una misma zona a lo largo de los meses. La fundación pide a los equipos que liberen sus datos después de seis meses para que otros científicos puedan utilizarlos.

“Se habla mucho de que la Antártica se está deshielando y que está aumentando el nivel del mar. ¿Cuánto va aumentar el nivel del mar? ¿En qué parte del planeta va a aumentar más que en otros? Con los años podremos construir modelos o aportar a la construcción de modelos más precisos, y serán datos que compartiremos con la comunidad científica global”, comentó Vega.

El interés internacional por el turismo antártico ha crecido en los últimos años. Aquí Magallanes consultó a Edgardo Vega cómo puede contribuir la fundación, a través de la ciencia, a sostener ese crecimiento y reducir los riesgos ecológicos y sanitarios de las visitas.

Vega recurre al agujero en la capa de ozono para explicar cómo actividades a miles de kilómetros repercuten en la Antártica. En esa misma escala sitúa la pérdida de hielo y la acidificación del océano Austral. “Todos los seres humanos que vamos a la Antártica tenemos un impacto”, señala. Para reducirlo, Antarctica21 aprovecha el calor de los motores para calentar agua a bordo.

La fundación ha establecido alianzas con centros de investigación chilenos y extranjeros para que sus equipos recojan muestras de manera independiente y “nos ayuden a tomar mejores decisiones como empresa”. A bordo, añade, el trabajo con los pasajeros busca que comprendan que “el futuro de nuestro planeta depende de las acciones que tomamos todos los días”.

Para reducir el riesgo de transportar semillas, insectos o larvas, Antarctica21 entrega en Punta Arenas botas de uso exclusivo en la Antártica, que se desinfectan en cada desembarco y al regresar al buque. Vega explica que el frío limita el establecimiento de muchas de esas especies. Si el calentamiento continúa, advierte, “esas semillas pueden encontrar condiciones para desarrollarse”.

Mirando el lado estratégico, Vega apunta a que en nuestro país normalmente se habla sobre lo geopolítico para referirnos a la soberanía, la reclamación, la presencia activa, pero que de esa manera hay oportunidades que Chile no está sabiendo aprovechar.

Por ejemplo, Punta Arenas presta apoyo logístico a 22 programas antárticos internacionales. Con esto, asegura, la región podría proveer alimentación, vestimenta, combustible y otros servicios más sofisticados como la atención a la ciencia. Para este último, se precisa contar con sistemas de concentración de muestras, sistemas de análisis de muestra, sistemas de transporte y otros.

A comienzos de noviembre, la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes pidió al Ministerio de Obras Públicas que priorizara el proyecto de Centro Antártico Internacional, que ya había completado la precalificación de empresas y seguía a la espera de la licitación para su construcción. “Es una decisión más bien política”, dice Vega sobre su postergación.

“El Centro Antártico Internacional debiéramos verlo como la primera base antártica chilena”, plantea. Lo imagina como el punto de partida de una red científica, logística y cultural que conecte Punta Arenas con Puerto Williams y las bases chilenas en la Antártica.

Para Vega, parte del retorno de esa inversión se vería en la propia ciudad, desde el empleo que podría generar una noche más de estadía de los turistas hasta las oportunidades de formación para los estudiantes magallánicos.

Su aspiración es que un científico que hoy pasa dos o tres días en Punta Arenas a la espera de un vuelo tenga razones para quedarse varios meses, analizar aquí sus muestras o dedicar un año sabático a hacer clases en la Universidad de Magallanes. “En algún momento se va a construir, ya sea este u otro proyecto”, concluye.

3

Prototipo de la UMAG evitó que se congelaran cañerías de agua en Cabo de Hornos

En viviendas de Puerto Williams y Puerto Toro, las cañerías y los medidores de agua protegidos con un prototipo de la Universidad de Magallanes (UMAG) resistieron las heladas de julio y agosto. Las mediciones a distancia y las encuestas a las familias confirmaron que el agua siguió corriendo en esas casas incluso con temperaturas bajo cero.

El dispositivo combina aislación y calefacción automática para proteger tuberías y medidores en espacios reducidos. La Facultad de Ingeniería de la UMAG lo desarrolló por encargo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, con financiamiento del concurso Desafíos Públicos 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Tras una primera etapa en laboratorio, el equipo que dirige la académica Daniela Navarro Pérez puso a prueba el sistema en viviendas de ambas localidades y en el Instituto de la Patagonia, en Punta Arenas. Los resultados de esta segunda fase se presentaron a vecinos y autoridades en Puerto Williams.

El concurso exige que el dispositivo dure al menos cinco años a la intemperie. Navarro estima que su vida útil podría ser mayor. “Nos están pidiendo una durabilidad de cinco años, pero el prototipo puede llegar fácilmente a 10 o 15 años. Por supuesto, con un buen mantenimiento”, explicó.

Con el acuerdo de las familias, dos unidades seguirán funcionando durante un año para que el equipo pueda monitorear su desempeño a distancia. Los investigadores capacitaron a los vecinos y a profesionales municipales en el uso del sistema.

El paso a la tercera fase depende de que ANID apruebe la propuesta de continuidad del equipo. Si consiguen ese financiamiento, el objetivo es crear una empresa de base tecnológica que desarrolle una versión comercial del dispositivo, con miras a su uso en otras zonas de Magallanes, en Aysén y en localidades cordilleranas del país. La UMAG inició el trámite para registrar la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

4

Temporada turística en Natales y Torres del Paine arranca con caídas de hasta 40% en reservas

Las empresas turísticas de Puerto Natales y Torres del Paine que invirtieron en equipamiento, infraestructura y personal para la temporada 2026-2027 esperaban un octubre más activo. Según un sondeo difundido por la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), más de la mitad de las empresas consultadas registró una disminución de la demanda frente al mismo mes de 2025. Más del 40% de las encuestadas reportó caídas de entre un 30% y un 40% en sus reservas.

Para Adriana Aguilar, gerenta de CATUE, la preocupación radica en cuánto de esa actividad se traduce en ingresos para quienes ya asumieron el costo de preparar la temporada. A su juicio, las cifras de visitantes que el sector público puede evaluar favorablemente dicen poco sobre la capacidad de los operadores para recuperar lo invertido. Algunas empresas, agrega, han seguido endeudándose. “El sector privado está muy preocupado, muy preocupado sobre todo por mantener a sus equipos de trabajo, porque finalmente la empleabilidad es lo que más se afecta”, señaló.

Por ahora, el sondeo ofrece una señal acotada a las empresas que respondieron. Según CATUE, las estadísticas de ingreso al Parque Nacional Torres del Paine que entrega CONAF tienen un desfase superior a dos meses, lo que dificulta contrastar la experiencia de los operadores con el flujo efectivo de visitantes al parque durante octubre.

Entre los factores que las empresas identifican están el alza de los combustibles, las tarifas aéreas hacia Magallanes y la escasa promoción del destino. En Puerto Natales se suma una dificultad concreta: según el gremio, la falta de claridad sobre cómo operaría el aeródromo Teniente Julio Gallardo durante los trabajos de mejoramiento llevó a viajeros y operadores a modificar sus itinerarios. Las empresas también reportaron cancelaciones de última hora y reservas anuladas ante la incertidumbre sobre la posibilidad de llegar por vía aérea.

“La conectividad aérea requiere certezas, porque las decisiones comerciales y de viaje se toman con varios meses de anticipación”, señaló Aguilar. La dirigenta también advirtió de limitaciones en el presupuesto regional de promoción y pidió reforzar las campañas digitales de la Patagonia chilena y el contacto con operadores internacionales que comercializan el destino.

Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, sitúa el comienzo tardío de la temporada en un contexto más amplio. Según las cifras de Sernatur recopiladas por el gremio, entre enero y agosto de 2026 Chile registró 3.308.873 llegadas de turistas internacionales, un 19,1% menos que las 4.090.538 del mismo período de 2025. Por las fronteras de Magallanes ingresaron al país 235.948 turistas, frente a los 262.173 de un año antes. La caída regional fue del 10%.

La encuesta de alojamiento turístico del INE permite ver cuándo cambió la tendencia dentro de Magallanes. Entre enero y abril, los establecimientos de la región registraron más pernoctaciones que en los mismos meses de 2025. A partir de mayo la relación se invirtió y, hasta septiembre, cada mes cerró con menos noches de alojamiento que un año antes.

Rodríguez considera difícil atribuir la baja a una sola causa. A su juicio, también pueden influir factores económicos internacionales. Su prioridad es que se apruebe la duplicación del presupuesto de promoción turística para recuperar presencia en mercados donde, según explica, Chile debió ausentarse este año por los recortes. El margen para influir en los viajes de este verano, advierte, ya es estrecho. “Todo lo que se pueda trabajar es para el próximo invierno o la próxima temporada”, sostuvo.

Las reservas, en cambio, ofrecen una señal más alentadora para los próximos meses. CATUE indica que el volumen registrado para noviembre y diciembre permite esperar más actividad que en octubre. Rodríguez ubica el repunte algo más adelante. Según lo que le han transmitido las empresas, el inicio lento también se ha sentido en noviembre, aunque mantiene una expectativa favorable para los meses de mayor demanda. “Ya de diciembre a marzo lo más probable es que sea una buena temporada”, concluyó.

Les agradezco una vez más por acompañarnos en esta edición de Aquí Magallanes. Nos leemos el próximo miércoles.

¡Un abrazo austral!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.