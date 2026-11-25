El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, abordó el escenario que enfrenta la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya votación está agendada para el próximo lunes 30 de noviembre.

El libelo enfrenta un escenario complejo para la oposición luego de que las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles y Zandra Parisi, presentaran licencias médicas, a lo que se suma la ausencia del diputado Jaime Mulet.

“Yo creo que hoy día la votación está cerrada, está técnicamente empatada y es altamente probable que sea el PDG y Franco Parisi los que terminen cargando la balanza en una u otra dirección”, sostuvo Soto en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler.

El timonel del PPD advirtió que un eventual rechazo de la acusación constitucional dejaría una sensación de impunidad y apuntó a la responsabilidad de los parlamentarios que voten en contra del libelo.

“Yo espero por el bien de los niños, niñas y adolescentes de Chile, por el bien de los papás y mamás que están preocupados por sus hijos, por el bien de una sociedad que se ha puesto en riesgo por esta liberación masiva, por el bien de nuestro sistema democrático que tiene que empezar a asumir las responsabilidades cuando se cometen errores tan graves, quizás pase la acusación constitucional en contra del ministro Fernando Rabat, espero en justicia que sí sea. De lo contrario, si se llega a rechazar va a quedar una sensación de impunidad que va a ser probablemente respaldada por los parlamentarios que salven a este ministro”, dijo.

“La ciudadanía ya tomó una decisión, más del 70% respalda la acusación constitucional y también la destitución del ministro y por lo tanto quienes respalden al ministro y lo salven se van a poner en contra de una gran e inmensa mayoría de chilenos que quiere justicia, que quiere responsabilidades por un hecho tan grave como el ocurrido”, afirmó.

En ese contexto, el diputado emplazó directamente al excandidato presidencial del PDG a intervenir ante los integrantes de su bancada. “Es por eso que yo he pedido a Franco Parisi que intervenga, siendo más claro y explícito en su opinión para que su bancada se pueda poner del lado correcto de la historia y defienda a las víctimas y no a los victimarios”, señaló.

Consultado sobre si recibió una respuesta de Parisi, Soto aseguró que, a su juicio, este comparte el diagnóstico respecto de la situación del titular de Justicia.

“Yo lo que espero es que si lo comparte entonces lo pueda transmitir a su parlamentario y eso se traduzca en una acción coherente en la Cámara de Diputados”, concluyó.