Chilenas crean videojuego de terror que recrea digitalmente el ex Liceo Aníbal Pinto de Temuco

Las desarrolladoras Maite Aliquintui y Javiera López crearon en Temuco un videojuego de terror y supervivencia que recrea digitalmente el ex Liceo Aníbal Pinto de la ciudad. El proyecto, iniciado durante sus estudios de Animación Digital, dio origen a Veilbound Studios y cuenta con una primera versión jugable, Forgotten – The Source, disponible gratuitamente en Steam.

El desarrollo reúne herramientas de modelación 3D, narrativa y exploración en primera persona. A través de una historia de misterio, sus creadoras trasladaron un espacio real al entorno virtual, donde los jugadores deben encontrar pistas y descubrir los secretos que alberga el lugar.

Con este proyecto, ambas buscan consolidar un estudio desde el sur de Chile, abrir oportunidades para profesionales de la región y proyectar su trabajo hacia mercados internacionales.

Un edificio de Temuco convertido en escenario de terror

La construcción de los entornos de Forgotten combinó modelación 3D y Unreal Engine 5. Antes de llevar el antiguo establecimiento al videojuego, las desarrolladoras recorrieron sus instalaciones, que sirvieron de inspiración para diseñar los espacios y la atmósfera de la historia.

El proceso tomó tres años y reunió las especialidades de ambas profesionales: Maite se dedica al modelado 3D orgánico, mientras que Javiera trabaja en hard-surface 3D. Estas habilidades se complementaron en la creación de personajes, objetos y escenarios, junto con el interés compartido por el género de terror.

“Para nosotras, el desarrollo de Forgotten ha sido una evolución constante. No queríamos simplemente crear un juego de terror, sino construir un mundo en el que cada elemento tuviera un propósito y donde el jugador pudiera sentirse realmente dentro de la historia. El trabajo con 3D y Unreal Engine 5 nos permitió llevar nuestras ideas mucho más lejos y seguir aprendiendo durante todo el proceso”, explica Javiera López, cofundadora de Veilbound Studios.

Una primera noche de trabajo y tres desenlaces posibles

La primera experiencia jugable, Forgotten – The Source, está disponible de forma gratuita en Steam. La demo tiene una duración aproximada de 30 minutos y permite asumir el papel de Alex, un joven guardia de seguridad que enfrenta su primera noche de trabajo en un internado abandonado hace décadas.

Durante el recorrido, el jugador debe explorar el edificio y resolver acertijos para descubrir su historia, mientras enfrenta las presencias que permanecen en sus pasillos. La propuesta combina terror narrativo, sonido atmosférico y supervivencia en tiempo real.

La luz cumple una función central como recurso para orientarse y defenderse. Las decisiones y acciones del jugador, en tanto, determinan cuál de los tres finales posibles tendrá la experiencia.

Del proyecto universitario a la formación de nuevos talentos

La colaboración entre Aliquintui y López comenzó durante sus estudios de Animación Digital, cuando encontraron en el trabajo con 3D y los videojuegos una forma de convertir sus intereses en un proyecto profesional.

Con la creación de Veilbound Studios, ese proceso se extendió a la formación de otros estudiantes. El estudio también funciona como centro de prácticas, donde quienes buscan ingresar al sector pueden conocer las distintas etapas del desarrollo de un videojuego y adquirir experiencia.

“Queremos demostrar que desde una región también podemos hacer algo escalable y con una calidad que pueda competir en la industria gamer. Cuando comenzamos, muchas cosas no las sabíamos y tuvimos que aprenderlas en la práctica. Forgotten ha sido justamente eso: atrevernos, equivocarnos, aprender y seguir avanzando”, señala Maite Aliquintui, cofundadora de Veilbound Studios.

Crear oportunidades para mujeres y profesionales de regiones

En una industria históricamente dominada por hombres, las fundadoras de Veilbound buscan convertirse en referentes para otras mujeres interesadas en la tecnología, la animación y la creación digital.

Entre sus objetivos está ampliar las posibilidades de desarrollo profesional en La Araucanía, para que los talentos locales puedan trabajar en estas áreas sin tener que trasladarse a Santiago.

“Queremos que Veilbound crezca y se convierta en una empresa que genere empleos y oportunidades para más personas. Nos gustaría tener un equipo grande, con distintas áreas vinculadas al 3D, y seguir haciendo videojuegos desde Temuco. El lugar donde naciste o donde estudiaste no tiene por qué definir hasta dónde puedes llegar”, agrega López.

Las desarrolladoras proyectan este primer videojuego como el punto de partida para ampliar el estudio, incorporar nuevas especialidades y continuar creando desde el sur de Chile.