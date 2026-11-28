• La licencia médica presentada por la diputada del PDG, Pamela Jiles, antes de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene un precedente en octubre de 2024, cuando acudió a votar el libelo contra la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, pese a estar con licencia médica.

• Según registros de asistencia y votaciones de la Cámara revisados por Fast Check, Jiles se ausentó de sus labores parlamentarias entre el 7 y el 9 de octubre de 2024, pero asistió el 10 de octubre, día en que se votó la admisibilidad de la acusación contra Tohá.

• Ese 10 de octubre, la diputada anunció mediante un video en su cuenta de X que se presentaría a votar a favor del libelo, pese a estar con licencia médica, porque consideraba que era admisible y que el Senado debía juzgar la responsabilidad política de Tohá en materia de seguridad pública.

• Los registros de la Cámara confirman que Jiles votó a favor de la admisibilidad, que finalmente fue rechazada por 67 votos a favor, 73 en contra y siete abstenciones. Dos años después, presentó una licencia médica de 14 días, con inicio el 24 de noviembre, en medio de la disputa por los votos para aprobar la acusación contra Rabat.

• A la eventual ausencia de Jiles se suma la de su compañera de bancada, Zandra Parisi, quien presentó un permiso médico tras una intervención odontológica de urgencia. La acusación contra Rabat será votada el lunes 30 de noviembre, según informó Raúl Soto (PPD), y requiere la mayoría de los diputados presentes para su aprobación. Fast Check consultó al PDG sobre la posibilidad de que Jiles concurra nuevamente a votar, pero la parlamentaria declinó referirse al tema.

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