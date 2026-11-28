• El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, a cinco años y un día de presidio efectivo por dos delitos de lavado de activos, en el marco de la investigación por el uso de gastos reservados de la institución. La sentencia incluye una multa de 200 UTM y el comiso de más de $166 millones.

• El tribunal acreditó que Izurieta recibió recursos provenientes de gastos reservados del Ejército y utilizó parte de ellos para financiar una inversión inmobiliaria, realizando posteriormente operaciones destinadas a ocultar su origen ilícito y mantener el control de las ganancias obtenidas por el arriendo del inmueble.

• Izurieta recibió pagos mensuales entre abril de 2010 y, al menos, febrero de 2018, que fluctuaron entre $400 mil y un millón de pesos, totalizando entre $61,2 millones y $78 millones, según la acusación. Parte de esos recursos se destinó al pago de 36 cuotas de un crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, cuyo arriendo generó al menos $166,2 millones entre 2010 y 2025.

• En 2019, tras conocerse la investigación, rectificó seis declaraciones de renta ante el SII, declarando ingresos por $51,2 millones sin revelar su procedencia. En 2021 donó el departamento a una de sus hijas, quien le otorgó un poder indefinido para administrarlo y percibir sus rentas. Desde marzo de 2022, parte de esos ingresos fue derivada a una cuenta bancaria de su cónyuge.

• La investigación por lavado de activos se remonta a 2022, cuando Izurieta fue sometido a proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar en una causa por presunto mal uso de más de $6.374 millones. En enero de 2025 fue formalizado por lavado de activos. El Ministerio Público solicitó ocho años de presidio y el CDE pidió diez años y un día, mientras que la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer valoró la condena obtenida.

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