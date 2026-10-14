Reducir las distancias para acceder a servicios, facilitar los trámites presenciales y ampliar las oportunidades que ofrece la tecnología son algunos de los objetivos detrás del plan de expansión de Movistar Chile, que proyecta contar con cerca de 100 sucursales nuevas y renovadas antes de finalizar 2026, con presencia en 72 comunas del país.

La iniciativa contempla la apertura y renovación de puntos de atención en las 16 regiones de Chile. Durante los últimos cuatro meses, la compañía habilitó 55 sucursales y anunció cerca de 40 nuevas aperturas adicionales, con lo que espera cerrar el año con más de 200 puntos de atención a nivel nacional. El despliegue considera un promedio de una sucursal abierta o renovada cada tres días entre mayo y diciembre.

Más allá del crecimiento de su red comercial, la expansión busca acercar la atención presencial a personas que necesitan resolver consultas, realizar trámites o recibir orientación sin depender exclusivamente de los canales digitales. La ampliación de la cobertura también puede representar un ahorro de tiempo y dinero para quienes, hasta ahora, deben trasladarse a otras localidades para acceder a estos servicios.

Uno de los ejemplos de este despliegue se encuentra en Pitrufquén, Loncoche y Río Bueno, comunas donde Movistar tendrá presencia física mediante una sucursal y, según la compañía, será el único operador de telecomunicaciones con este tipo de atención. La llegada a estas localidades pone el foco en una dimensión relevante de la conectividad: que el acceso a los servicios no dependa únicamente del lugar donde viven las personas.

La expansión representa un aumento del 92% en la presencia territorial de la compañía y ha generado cerca de 500 empleos asociados al plan. La estrategia combina nuevas aperturas con la modernización de sucursales existentes y la incorporación de formatos como las tiendas Flagship, que integran tecnología y atención personalizada.

“La cercanía con nuestros clientes también significa estar presentes en los territorios donde viven, trabajan y desarrollan sus actividades. Por eso estamos ampliando nuestra red de atención y llegando a comunas donde antes no teníamos presencia física. Queremos que más personas puedan acceder a atención presencial cerca de sus hogares, considerando las necesidades y características de cada comunidad”, señaló Carolina Vallejo, CEO de Movistar Chile.

Tecnología y herramientas digitales para las comunidades

El anuncio se realizó en la sucursal de Movistar ubicada en Mallplaza Vespucio, en La Florida, junto al alcalde de la comuna, Daniel Reyes Morales, y con la participación del embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau.

La jornada también incluyó un taller de herramientas digitales organizado por Movistar Chile y la Municipalidad de La Florida, dirigido a emprendedores, vecinos y pequeñas y medianas empresas. La actividad buscó entregar conocimientos prácticos para incorporar la tecnología tanto en los negocios como en las actividades cotidianas.

La iniciativa amplía el alcance de la expansión hacia otro desafío: que las personas y los negocios no solo tengan acceso a servicios de telecomunicaciones, sino que también puedan aprovechar las herramientas digitales para desarrollar sus actividades, mejorar sus procesos y explorar nuevas oportunidades.

“Para La Florida es muy valioso que empresas líderes como Movistar sigan confiando en nuestra comuna e invirtiendo en su desarrollo. La modernización de esta sucursal permite mejorar los tiempos y la calidad de atención para nuestros vecinos, al mismo tiempo que genera oportunidades de empleo y fortalece la actividad comercial”, señaló el alcalde Daniel Reyes Morales.

La autoridad comunal también destacó los talleres de herramientas digitales como una oportunidad para capacitar a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, entregándoles recursos para impulsar sus negocios.

Con las nuevas aperturas previstas para los próximos meses, Movistar continuará ampliando su presencia física en el país. El alcance de esta iniciativa también pone sobre la mesa la importancia de complementar la digitalización con alternativas presenciales, especialmente para quienes necesitan asistencia directa o enfrentan dificultades para realizar sus gestiones de manera remota.

Las direcciones, horarios y servicios disponibles en cada sucursal se pueden consultar en el buscador de sucursales.