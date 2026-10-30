HONOR 600 Elite aterriza en Chile con una batería que dura hasta tres días y resistencia a caídas 

Los descuidos diarios que provocan caídas y la dependencia constante del cargador siguen siendo dolores de cabeza muy comunes entre los usuarios.

Para resolver estos problemas cotidianos, HONOR 600 Elite llega al mercado chileno combinando una estructura firme, una de las mayores autonomías disponibles y funciones prácticas para simplificar tareas diarias.

Hasta tres días de uso, soportando climas extremos

Uno de sus grandes atributos es su batería de 8.100 mAh, diseñada para rendir hasta tres jornadas de uso normal antes de volver a cargarlo. Esto permite salir de viaje por el fin de semana o trabajar largas jornadas fuera de casa sin la necesidad de andar con cables o baterías externas en los bolsillos.

Además, incorpora carga rápida de 45W para recuperar energía en pocos minutos y cuenta con componentes pensados para mantener su rendimiento incluso en ambientes extremos, desde -30° a 50° celsius, conservando una vida útil proyectada para seis años de uso.

A prueba de caídas y agua

Diseñado para no sufrir con los golpes accidentales, el teléfono cuenta con certificación de cinco estrellas de resistencia SGS, lo que le permite aguantar impactos y caídas sobre superficies duras sin romper su estructura.

A esto se suma la protección contra líquidos y polvo, gracias a sus certificaciones IP68, IP69 e IP69K. Esta combinación le permite soportar desde salpicaduras o inmersiones accidentales hasta chorros de agua a alta presión y temperatura. Para complementar, la pantalla incorpora una mejora táctil que reconoce los toques con total precisión aunque se tengan los dedos mojados, con sudor o bajo la lluvia.

Fotos limpias y retoques automáticos con un solo botón

En el apartado de imagen, el dispositivo cuenta con una cámara principal de 108 MP, y lo más entretenido son las herramientas que ayudan a corregir detalles en segundos:

Permite eliminar personas u objetos que arruinen una postal mediante el Borrador IA.

Corrige automáticamente los ojos cerrados en fotos grupales para no tener que repetir la toma.

Quita los reflejos molestos al sacar fotos a través de vidrios o ventanas de aviones y micros.

Da movimiento a imágenes fijas para convertirlas en videos cortos con la función Imagen a Video 2.0.

Para facilitar el acceso a estas herramientas, el equipo suma un Botón IA en el costado. Con solo presionarlo, se puede activar la búsqueda visual, pedir un resumen de texto, limpiar el sistema o encender la linterna de manera instantánea.

Triple garantía para una tranquilidad total

Para respaldar su resistencia y asegurar que el equipo esté siempre protegido, HONOR 600 Elite incluye una triple garantía de 12 meses, que cubre de manera independiente sin costo un incidente que requiera un cambio de pantalla, un reemplazo de la cubierta trasera por daño y una reparación por accidentes con agua. Cada cobertura funciona de forma autónoma, lo que significa que el usuario puede solicitar una reparación de pantalla y, si meses después sufre un golpe fuerte en la tapa trasera o un imprevisto por inmersión, el teléfono seguirá bajo resguardo para cada una de esas eventualidades.

Precio y disponibilidad

HONOR 600 Elite se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $449.990.