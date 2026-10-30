Penélope Knuth, in memoriam

Es con gran tristeza que las familias Knuth y Rossi anuncian la partida de Penélope Knuth, en Santiago de Chile, el sábado 10 de octubre 2026. Nacida en Queens, Nueva York, Penélope era, al momento de su partida, profesora de viola en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor, y primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile.

Habiendo recibido una temprana educación musical en la Dalcroze School of Music en Manhattan, Penélope asistió a la Interlochen Arts Academy en Traverse City, Michigan, graduándose en 1972. Obtuvo su licenciatura en la Escuela de Música de Indiana University en Bloomington, Indiana en 1976, y su magíster en la Juilliard School de Nueva York, en 1980, bajo la guía de Walter Trampler.

Sin hablar una palabra de español, se mudó a Caracas, Venezuela, donde viviría los siguientes doce años de su vida. Se uniría a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en calidad de primera viola para el debut de la orquesta en 1980, transfiriéndose a la Orquesta Sinfónica Venezuela en 1984, también en calidad de primera viola. Durante sus años en Caracas, Penélope dedicó un tiempo significativo a la formación de jóvenes intérpretes, enseñando en el Colegio Emil Friedman, la Escuela de Música Lino Gallardo, y el Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM). También viajaba periódicamente fuera de la capital para enseñar en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua, en Maracay.

En 1992, Penélope se casó y se mudó a Santiago de Chile, donde tuvo dos hijos. En 1994, se unió a la Orquesta de Cámara de Chile, conjunto que integraría durante los siguientes 32 años. En 1998, se destacó en calidad de solista en una gira que la orquesta realizó en Europa central y del este.

En Chile, Penélope también trabajó incansablemente para formar decenas de músicos durante sus 19 años como profesora de viola en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante ese período, Penélope participó activamente del Ensamble de Música Contemporánea UC, con el cual viajó a Vienna, Austria en 2016; y del Cuarteto Académico UC.

Sus otras actividades docentes incluyeron varios años en el colegio The Grange School, donde fue pionera en el desarrollo de una orquesta estudiantil; y casi una década con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), creada por Fernando Rosas en 2001 con el fin de promover la educación musical de menores de edad y jóvenes adultos.

Más recientemente se desempeñó como profesora de viola en el Conservatorio de la Universidad Mayor. En estos últimos años, también aprovechó los recesos de verano en Chile para viajar a Panamá, donde impartió clases en la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA).

Ante todo, Penélope era una educadora. Dedicó la mayor parte de su carrera a compartir sus conocimientos musicales a través de la interpretación y la pedagogía en las dos naciones Latinoamericanas por las cuales ella apostó. En ambas, tuvo un impacto determinante en la formación de violistas, muchos de los cuales luego pasaron a ser parte de las principales orquestas y ensambles de sus respectivos países, con algunos incluso desarrollando actividades en el extranjero.

Durante sus años en Chile, Penélope exploró el país a lo largo y ancho en innumerables giras con la Orquesta de Cámara de Chile, donde además impartió clases magistrales en escuelas rurales. Le enorgullecía el haber conocido localidades tan variopintas de Arica a Punta Arenas: Andacollo, Caldera, Chile Chico, Chiloé, Lago Ranco, Pica, Puerto Cisnes, Rapa Nui, entre muchas otras. Su única tristeza fue no haber visitado Puerto Williams, el poblado más austral de Chile y el mundo.

Más de dos décadas después de su llegada al país, Penélope obtuvo su ciudadanía chilena. Consideraba Santiago su hogar y estaba profundamente involucrada con su comunidad, disfrutando la compañía de su familia, sus amigos, y de los miembros de la Santiago Community Church, iglesia en la cual participaba como miembro del concejo. Penélope fue una amiga, una mentora, una educadora, una artista, una cristiana, una madre, una hermana, y más recientemente también una abuela.

El martes 13 de octubre tuvo lugar una Misa Fúnebre en la Universidad Católica de Chile, a la cual asistieron numerosas personas a expresar sus condolencias, tanto de forma presencial como virtual. Fue llevada al descanso en el Parque del Recuerdo en Santiago esa misma tarde. El día trajo consigo neblina, lluvia, rayos de luz, flores, granizo, y nieve; cuatro estaciones en un único día que, para quienes la conocían, reflejaban a la perfección la esencia de Penny.

A Penélope Knuth le sobreviven su hija Georgina Rossi Knuth, profesora de viola en la Pontificia Universidad Católica de Chile; su hijo Antony Rossi Knuth, estudiante de doctorado en sociología en New York University; Luis Rossi, clarinetista y padre de sus hijos; su querido nieto Julián; sus hermanas, Nancy Knuth Thompson de North Bay, Ontario y Jane Knuth de Colorado; sus sobrinas Jane Hughes de Massachusetts y Christina Charles de Colorado; y sus sobrinos Ted Scheinman de Washington D.C. y Peter Thompson de Toronto.