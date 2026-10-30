Desastres en Chile: el costo de postergar la prevención

Los aluviones en San Carlos de Apoquindo, en el camino a Farellones y en la comuna de La Reina, volvieron a poner bajo escrutinio la expansión urbana hacia las quebradas del sector oriente de Santiago. Las imágenes comparativas de 1993 y 2026 muestran la transformación del territorio y abren una pregunta: ¿cuánto del desastre se pudo prevenir?

Este reportaje de Punto por Punto de El Mostrador, publicado el 16 de octubre, recoge advertencias de especialistas sobre planificación territorial, construcción en zonas de riesgo y los efectos combinados de incendios, lluvias intensas y cuencas intervenidas. También aborda la falla San Ramón y contrasta la prevención en Chile con la experiencia de Japón.

El trabajo examina, además, el retiro de Contraloría de modificaciones a las normas de riesgo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y los cuestionamientos de académicos por la demora que describen en su tramitación.

El debate trasciende la intensidad de una tormenta: apunta a cómo las decisiones acerca de dónde y cómo construir incorporan las amenazas que la ciencia ya ha identificado.

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