¿Vale la pena comprar un celular en Black Friday? Cómo influyen los próximos lanzamientos

Los celulares están entre las compras que más se planifican durante los grandes eventos de descuentos, pero no siempre es fácil saber si es el momento indicado para renovar. El calendario de lanzamientos de las marcas influye directamente en los precios, en las ofertas disponibles y en qué tan actualizado quedará el equipo que elijas. Por eso, antes de decidir, conviene entender cómo se mueve el mercado durante estas fechas.

Y si estás pensando en renovar, hay una fecha que conviene marcar en el calendario. Este año, el Black Friday se extenderá durante cuatro días, entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, justo cuando muchas marcas ya presentaron sus modelos más recientes y comienzan a ajustar los precios de los anteriores. Por eso, conocer el ciclo de lanzamientos antes de esa semana puede marcar la diferencia entre una compra impulsiva y una realmente conveniente.

El calendario de lanzamientos y su efecto en los precios

Las grandes marcas suelen presentar sus nuevos modelos en fechas relativamente fijas cada año. Apple, por ejemplo, tradicionalmente anuncia sus nuevos iPhone en el segundo semestre, mientras que Samsung suele presentar su línea Galaxy S a comienzos de año. Este ciclo se repite temporada tras temporada y tiene un impacto directo en el valor de los equipos.

Cuando aparece una nueva generación, los modelos anteriores tienden a bajar de precio para dar paso a la novedad. Por eso, a fines de año es común encontrar versiones de la temporada pasada con rebajas atractivas, mientras que los lanzamientos más recientes mantienen descuentos más moderados. En consecuencia, entender en qué punto del ciclo está cada marca permite identificar dónde se esconden las mejores oportunidades.

Las opciones más modernas del momento

Si buscas tener lo último en tecnología, el Black Friday puede ser una buena instancia para adquirir un equipo de última generación. Entre los más avanzados destaca el iPhone 18 Pro, ya disponible en Chile, que incorpora el nuevo chip A20 Pro y una cámara principal con apertura variable, pensada para quienes exigen un rendimiento fotográfico de nivel profesional. En el mundo Android, el Samsung Galaxy S26 Ultra se mantiene como el tope de línea de la marca, con funciones de Galaxy AI y un sistema de cámaras muy versátil.

Comprar uno de estos equipos asegura varios años de actualizaciones y un rendimiento de primer nivel. Eso sí, al ser lanzamientos recientes, sus descuentos suelen ser más acotados. Por eso, conviene comparar el precio de oferta del iPhone 18 Pro o de cualquier otro modelo nuevo con su valor habitual, y evaluar si beneficios como las cuotas sin interés o los accesorios incluidos inclinan la balanza.

Cuándo conviene esperar

En algunos casos, esperar unos meses puede ser la mejor jugada. Si la marca que te interesa está por renovar su línea principal, los nuevos modelos podrían traer mejoras relevantes en cámara, batería o inteligencia artificial. Por ejemplo, Apple lanzó primero las versiones Pro de su nueva generación, mientras que el iPhone 18 estándar se espera para más adelante; a su vez, Samsung suele renovar su gama Galaxy S en los primeros meses del año.

Sin embargo, esperar no siempre significa ahorrar. Los equipos recién lanzados suelen salir a precio completo, mientras que el Black Friday ofrece descuentos inmediatos en modelos que siguen siendo muy competitivos. Por lo tanto, la decisión depende de cuánto valoras tener lo más nuevo frente a conseguir un buen equipo a un mejor precio.

La generación anterior: la apuesta más conveniente

Para muchos usuarios, los modelos de la temporada pasada representan el mejor equilibrio entre precio y prestaciones. Equipos como el iPhone 17 o el Galaxy S25 siguen ofreciendo un rendimiento sobresaliente, cámaras de alto nivel y soporte de software por varios años. Asimismo, suelen ser los que reciben las rebajas más importantes durante los eventos de descuentos.

Lo mismo ocurre en la gama media, donde la competencia es intensa y la renovación de modelos es constante. Marcas como Samsung, Xiaomi y Motorola ofrecen celulares con buenas pantallas, baterías de larga duración y carga rápida a precios más accesibles. En ese sentido, son una excelente alternativa para quienes no necesitan lo más avanzado del mercado.

Qué revisar antes de comprar

Más allá del precio, hay aspectos técnicos que no conviene pasar por alto. La política de actualizaciones del fabricante es clave, ya que define cuántos años seguirá recibiendo mejoras y parches de seguridad el equipo. A esto se suman el almacenamiento, idealmente de al menos 256 GB para un uso prolongado, y la compatibilidad con redes 5G en Chile.

También es recomendable revisar el historial de precios del modelo que te interesa en las semanas previas al evento. Así, podrás distinguir una oferta real de un descuento inflado. Por último, comprar en tiendas oficiales asegura la garantía legal y el respaldo de servicio técnico ante cualquier inconveniente.

Cómo llegar preparado a esos cuatro días de ofertas

Comprar bien durante el Black Friday depende, en gran parte, de lo que hagas antes de que empiece. Por ejemplo, definir qué modelo te interesa, cuánto estás dispuesto a pagar y qué características no estás dispuesto a sacrificar te permitirá decidir rápido cuando aparezcan las rebajas. Además, tener dos o tres alternativas en mente evita quedarte sin opciones si tu primera elección se agota.

Este año, además, encontrar las ofertas será más simple, ya que el evento sumará un mapa con la ubicación de los locales participantes en todo el país. Así, entre la planificación previa y esta nueva herramienta, será más fácil dar con el celular adecuado al precio que buscas.