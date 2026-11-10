“Afecta a miles de chilenos”: Gremio Frutas de Chile rechaza movilización de camioneros

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, declaró que su gremio empatiza con los transportistas paralizados, pero que no comparte el bloqueo de rutas.

En horas de la mañana, varios cortes afectaron a carreteras importantes del país, incluyendo la Ruta 5 a lo largo de su extensión. Las movilizaciones convocan a varias asociaciones de camioneros, pero no a la totalidad del gremio.

“Como gremio, empatizamos con los requerimientos de los transportistas, y estamos conscientes que el alza en los costos de operación es un problema real que afecta a toda la cadena logística del país. Sin embargo, vemos con gran preocupación esta paralización al inicio de la temporada exportadora de frutas. Especialmente, cuando se inician los envíos de cerezas y las carreteras no permiten el normal desplazamiento de los camiones con frutas hasta los puertos de Valparaíso y San Antonio”, explicó en un comunicado.

“Este es el momento más crítico del año para la fruticultura chilena. Estamos en plena cosecha y envíos de frutas de estación, por lo que cualquier impedimento para que llegue a destino pone en riesgo su calidad y posterior venta en los mercados internacionales”, criticó el dirigente frutícola.

De hecho, remarcó que, para esta semana, está programado el zarpe de dos barcos llenos de cerezas desde Chile hacia los puertos de Nansha y Hong Kong. Con este paro, podría complejizarse.

“Desde Frutas de Chile no compartimos el bloque de rutas, pues afecta a miles de chilenos ajenos al conflicto y pone en riesgo el trabajo, abastecimiento y la actividad productiva de regiones completas. Las consecuencias de estas movilizaciones recaerán sobre miles de productores y exportadores, y sobre los trabajadores que dependen de la temporada. También dañan la reputación de Chile como proveedor confiable de fruta fresca en mercados donde competimos con otros países”, aseveró.

Finalmente, Marambio recalcó que “la fruta fresca es un producto altamente perecible, que no puede esperar. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno a abrir a la brevedad una mesa de trabajo que aborde de fondo el alza de los costos del transporte y a los gremios movilizados a deponer los bloqueos y a canalizar sus demandas a través del diálogo. Frutas de Chile está disponible para colaborar en esa conversación”.