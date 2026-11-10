Premio de consuelo llega tarde pero llega: nombran a Steinert como agregada de seguridad en Paraguay

En el Gobierno de José Antonio Kast, salir del gabinete no necesariamente significa quedarse sin un nuevo destino. Al menos así lo demuestra el caso de Trinidad Steinert, quien, después de durar apenas 69 días como ministra de Seguridad Pública, ahora prepara las maletas para Paraguay, donde asumirá como agregada de seguridad en la Embajada de Chile.

La nueva destinación, según información manejada por El Mostrador, llega 175 días después de su salida del Ejecutivo, ocurrida el 19 de mayo durante el primer ajuste ministerial de Kast. Su breve paso por Seguridad estuvo marcado por cuestionamientos a su gestión y controversias que terminaron con su salida del gabinete.

Pero el vínculo con el Gobierno no terminó ahí. Desde que dejó el ministerio, La Moneda comenzó a evaluar alternativas para reubicarla en el exterior. El primer destino que apareció sobre la mesa fue Perú, donde se analizaba la posibilidad de que asumiera una agregaduría vinculada a seguridad y combate al crimen organizado transnacional.

La idea no era un simple rumor. El propio canciller Francisco Pérez Mackenna reconoció públicamente que la alternativa estaba siendo considerada. “Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”, afirmó en julio durante una entrevista con Canal 13.

Sin embargo, el eventual desembarco en Lima encontró un obstáculo político. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para revisar distintos actos del Gobierno durante la gestión de Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública. Con esa instancia en marcha, la posibilidad de enviarla a Perú quedó en suspenso.

Y hay un detalle que vuelve especialmente llamativo su nuevo nombramiento: pese a las reiteradas invitaciones de los parlamentarios, la exministra no ha asistido a ninguna de las sesiones de la comisión investigadora.

Es decir, mientras los diputados siguen esperando escuchar su versión sobre las materias que fiscalizan, el Ejecutivo ya encontró otro destino para ella. Esta vez, la alternativa es Paraguay.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron a El Mostrador que Steinert tendrá como misión colaborar en la coordinación regional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, dos materias que forman parte de las prioridades de Cancillería.

El ministerio también vinculó sus futuras funciones con el denominado Compromiso de Santiago, suscrito el 28 de mayo por representantes de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.

La Cancillería defiende la decisión destacando los más de 20 años de experiencia de Steinert como fiscal, particularmente en la persecución del crimen organizado transnacional en el norte de Chile.

Antes de convertirse en ministra de Kast, la abogada se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá, trayectoria que ahora servirá de respaldo para su nueva función diplomática.

Mientras se definía su futuro, Steinert tampoco estuvo completamente alejada de las materias de seguridad. El 1 de septiembre se incorporó a AthenaLab como investigadora en Seguridad Pública, con una dedicación de medio tiempo para colaborar en propuestas relacionadas con la persecución del crimen organizado.

El 23 de ese mes publicó un análisis sobre el caso Ronald Ojeda, en el que abordó la extradición de imputados y planteó medidas para fortalecer la respuesta frente a las organizaciones criminales transnacionales.