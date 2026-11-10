“Ellos son su propia fuerza”: Tropas de Bukele en Haití operan a su forma y distanciados de la ONU

Los dos mil soldados que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió a Haití en busca de cuatro ciudadanos secuestrados por pandillas locales, operan en paralelo al mandato militar de la Organización de Naciones Unidas.

Así denunció El País que el contingente salvadoreño funciona en territorio haitiano sin normas claras ni límites conocidos, en medio de uno de los más graves conflictos de seguridad de América.

Originalmente, los soldados que trabajaban en Haití provenientes desde la nación de Bukele eran 200, que formaban parte de la Fuerza de Represión de las Pandillas, una institución autorizada por la ONU para el combate criminal. Sin embargo, a finales de octubre arribaron dos mil militares más, en respuesta al secuestro de cuatro técnicos salvadoreños que trabajaban, precisamente, en la Fuerza de Represión.

Los cuatro hombres están desaparecidos luego de una emboscada al auto en donde se trasladaban en las afuera de la capital del país, Puerto Príncipe. A la fecha de esta nota, ni se han encontrado huellas de ellos ni las pandillas han pedido recompensa para liberarlos del cautiverio. El despliegue del autoritario Bukele ha incluido tiroteos con las bandas criminales haitianas, los que han dejado al menos dos militares salvadoreños heridos, uno grave.

La ONU, mientras tanto, se distanció de las operaciones militares que El Salvador posee en el Caribe. El portavoz de la oficina del Secretario General, Stéphane Dujarric, subrayó el dato de que son solo 200 los uniformados poseen permiso para operar. Cualquier actividad, inquirió, “debe llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”.

“Ellos son su propia fuerza. Nadie sabe qué van a hacer ni cómo esto va a afectar a la fuerza de Fuerza de Represión de las Pandillas. Mucha gente está preocupada con la posibilidad de que haya mucha más violencia y violaciones de derechos humanos y a las leyes”, dijo a El País una fuente anónima involucrada en la seguridad de Haití.

Las autoridades locales han hablado mínimamente sobre la intervención de El Salvador. El pasado 3 de noviembre, el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé sostuvo que “la fuerza internacional no está aquí para reemplazar al Estado. Están aquí para apoyarnos”. El vicepresidente de Bukele, Félix Ulloa, informó que Fils-Aimé viajará a San Salvador durante la próxima semana para discutir el papel de las tropas en su país.