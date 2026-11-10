Freddy Martínez emplaza al Gobierno por paro camionero: “El problema es real”

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, advirtió que la paralización de transportistas continuará mientras el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no entregue una respuesta que permita enfrentar el alza de los combustibles. Aunque valoró las medidas anunciadas por el Ejecutivo como un primer acercamiento, sostuvo que todavía no son suficientes para resolver las dificultades económicas del sector.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el dirigente abordó las movilizaciones que comenzaron en distintas zonas del país y que han provocado interrupciones del tránsito en sectores de la Ruta 5, entre ellos San Fernando, Talca, Curicó y Los Ángeles.

Consultado sobre si el proyecto anunciado por Kast representa una solución para los transportistas, Martínez respondió que, de no existir avances adicionales, las protestas continuarán. “Bueno, la movilización se mantiene”, afirmó.

El Ejecutivo anunció una iniciativa legal para limitar transitoriamente a $20 por litro las eventuales alzas de las gasolinas y el diésel durante los próximos 90 días. Sin embargo, los camioneros plantean que se necesitan medidas de mayor alcance.

Entre las propuestas de la Confederación figura el congelamiento del precio de los combustibles durante cuatro meses y una reducción de la carga tributaria asociada al encarecimiento internacional.

“Creemos que es posible dejar de tributar sobre al menos el delta que corresponde a la crisis internacional”, planteó Martínez.

Pese a considerar insuficiente la propuesta gubernamental, el dirigente reconoció que el anuncio presidencial representa una señal de disposición a abordar las demandas. “La verdad que lo que nosotros creemos es de que el Gobierno ha dado un buen pie ayer para poder, cierto, tener un acercamiento”, sostuvo.

En esa línea, expresó su expectativa de que las conversaciones permitan alcanzar resultados durante la jornada. “Tenemos fe que esta situación se pueda ir mejorando durante el día y podamos tener buenos dividendos a la tarde”, señaló.

Martínez explicó que las decisiones sobre la continuidad de las movilizaciones no dependen únicamente de la dirigencia, sino que deben ser discutidas con los transportistas que participan en los distintos puntos de protesta. “Nosotros cada tarde abrimos reunión con todos los puntos que están movilizados, con sus organizadores”, indicó.

Según detalló, esas instancias permiten informar los avances de las conversaciones y someter las decisiones a las bases. “En definitiva, irle mostrando los avances a la gente y que ellos también tomen la decisión”, explicó.

El dirigente insistió en que son los propios camioneros quienes están asumiendo los costos de la paralización y enfrentando las consecuencias económicas del incremento del diésel. “Son ellos los que están haciendo el esfuerzo. Son todos ellos los que tienen el problema, los que tenemos el problema”, afirmó.

Durante la entrevista, Martínez también dio cuenta de la magnitud de la convocatoria en el punto donde se encontraba, estimando una presencia de aproximadamente cuatro mil camiones, frente a los tres mil que, según señaló, habían contabilizado la noche anterior.

Finalmente, emplazó al Ejecutivo a traducir su disposición al diálogo en medidas concretas que permitan solucionar el conflicto. “Así que ahora la palabra la tiene la autoridad. El problema está presentado, está presentado y el problema es real”, cerró.



