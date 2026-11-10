Adiós a los laboratorios escolares de ciencia: Gobierno los paralizó

¡Se nos vino el verano! Nada que hacer frente al fenómeno de El Niño. Días y noches muy cálidos, pero lo bueno es que ya hay sandías y melones producidos en Tacna y los valles de Arica para refrescar la jornada de manera natural.

El fin de semana se conoció que, pese a su mediática labor, el fiscal regional Mario Carrera se mantendrá en Arica, ya que no fue seleccionado dentro de los seis abogados que postulan a ser fiscal regional de Valparaíso. “¡Seguimos!”, dijo, aunque seguramente se preparará para un nuevo concurso en la Región Metropolitana.

Pese a que el municipio tiene pendiente la habilitación de las playas con salvavidas y equipamiento de vigilancia, la gente ya está yendo a capear el calor y a tomar el tradicional tecito al atardecer, con largas charlas mirando el mar.

El sábado pasado, un contacto matinal en directo para la Teletón molestó al gobernador regional Diego Paco (RN). Esto, a raíz de que el equipo televisivo santiaguino encontrara en el sector costero sur un “carrete” descontrolado, con conductores y pasajeros que bebían alcohol y consumían jarabes de codeína, mientras escuchaban música a todo volumen en sus vehículos. Ante esta situación, el gobernador anunció que exigirá el cierre del acceso a la exisla El Alacrán y una mayor fiscalización.

Y como debemos avanzar, vamos ahora con el resumen de la edición de este martes:

En la primerísima nota, les damos a conocer el acuerdo unánime de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), que aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción de una planta desalinizadora destinada aa la producción de agua potable en el borde costeo sur, proyecto que impulsa la sanitaria Aguas del Altiplano.

destinada aa la producción de agua potable en el borde costeo sur, proyecto que impulsa la sanitaria Aguas del Altiplano. En otro ámbito, abordamos la decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de desechar el proyecto del Gobierno anterior, que permitiría dotar de tres laboratorios digitales a tres colegios públicos de la región. La medida fue adoptada pese a que una etapa estaba completamente adjudicada.

También incluimos la decisión de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile “Fuerza del Norte” de iniciar esta madrugada un paro desde Arica hasta Punta Arenas por las constantes alzas del diésel que tienen al límite sus costos de operación.

En esta edición, además, les contamos sobre la decisión de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota de consultar a tres laboratorios de entidades públicas para que realicen un nuevo peritaje a uno de las 13 cargamentos de maderas bolivianas incautados que no han sido quemados, con el objetivo de verificar si la metodología empleada por el Instituto de Salud Pública (ISP) fue la correcta.

Y cerramos con una invitación a asistir a la Gala Lírica por los 150 años de la Catedral San Marcos, evento que realizará la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano, con el apoyo del Gobierno Regional y la empresa Golden Omega S.A.

Sobre el llamado Día del Encuentro Familiar, convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el domingo y definido por esa cartera como el “Thanksgiving chileno”, en Arica la actividad no alcanzó la masividad esperada en la playa Las Machas, pese a que el comunicado oficial la calificó como exitosa. Lo que menos se vio fueron familias. Más bien, acudió una cincuentena de mujeres que participaron en una zumbatón y una sesión de yoga. El evento tuvo que reducirse porque había más funcionarios públicos que usuarios. Estos últimos debieron interrumpir su descanso dominical para atender los cerca de 20 stands instalados con toldos en el paseo, bajo un sol que no les dio tregua.

Antes de comenzar la lectura, tómese una agüita fresca con limones y hierba buena del valle de Azapa, porque con este calor la hidratación es vital. Y como siempre, no olvide compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y puedan disfrutar de la edición de nuestro newsletter cada martes.

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Arica tendrá planta desaladora tras aprobación del proyecto en Comisión Evaluadora

Si bien el Gobierno del Presidente José Antonio Kast hasta ahora no lo ha exhibido como un logro, luego de dos años de trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), finalmente la sanitaria Aguas del Altiplano, del holding Aguas Nuevas, logró que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Arica y Parinacota aprobara de forma unánime el proyecto Planta Desalinizadora de Agua de Mar, el que producirá 200 litros de agua potable para consumo humano de la ciudad de Arica.

Extrañamente, la vocería fue dejada en manos de la sanitaria y no se conoce un comunicado oficial de las autoridades gubernamentales sobre esta iniciativa, que ingresó al sistema de evaluación el 9 de abril de 2024. La COEVA es presidida en la región por el delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado, junto con el director regional de Servicio de Evaluación Ambiental y los secretarios regionales ministeriales de Transportes, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Desarrollo Social, Energía, Salud, Medioambiente, Minería, Agricultura y Economía.

La evaluación del proyecto se había estancado en diciembre de 2025. Solo con la llegada del nuevo Gobierno comenzó a avanzar en su tramitación, que consideraba adenda complementaria. Finalmente, el 27 de octubre, la Dirección Regional del SEA requirió a 17 servicios públicos la visación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con un plazo máximo: el 2 de noviembre. Todos los requeridos expresaron su conformidad, lo que permitió efectuar la sesión COEVA, instancia en la que se aprobó por unanimidad el proyecto.

Entre los servicios que fueron convocados a aprobar el ICE estuvieron la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Gobernación Marítima de Arica; las direcciones regionales de Aguas, de Obras Hidráulicas, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Servicio Nacional de Turismo, del Servicio Nacional de Geología y Minería, y del Servicio Agrícola y Ganadero; el Gobierno Regional; la Municipalidad de Arica; y las seremis de Desarrollo Social y Familia, de Energía, de Salud, de Transportes y Telecomunicaciones, y del Medio Ambiente.

La decisión de la COEVA podría ser objeto de reclamaciones administrativas o judiciales ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros o un tribunal ambiental.

De no haber oposición a la iniciativa, la sanitaria podría iniciar la construcción de la infraestructura en 2027, tal como lo estableció en el cronograma que acompañó en el estudio de impacto ambiental que fue aprobado.

Sanitaria valora aprobación

La construcción de una planta desalinizadora en Arica está pendiente desde 1998. Ese año, el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la anunció dentro de un paquete de 48 medidas, para fortalecer el desarrollo de la entonces provincia de Arica, que por entonces enfrentaba una difícil situación económica.

La sanitaria difundió un comunicado el viernes, señalando que esta infraestructura –cuyo emplazamiento será en el sector de Caleta Quiane, en el borde costero sur de la ciudad– “operará como una fuente complementaria a las captaciones actualmente disponibles, lo que reforzará la infraestructura sanitaria regional y la capacidad operativa del sistema ante los desafíos derivados de la escasez hídrica en la zona. En términos socioeconómicos, el proyecto dinamizará la economía local mediante la generación de empleo, tanto en su fase de construcción como durante su operación, y contribuirá al desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Sobre la iniciativa, el gerente de Regulación y Medio Ambiente del Grupo Aguas Nuevas, Mario Calderón Barbas, dijo que “la aprobación ambiental representa un hito clave, ya que la desalinizadora permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento para consumo humano, fortaleciendo la resiliencia del sistema de producción de agua potable y aportando una alternativa adicional para enfrentar los desafíos hídricos que experimentan las ciudades del norte del país”.

Entre los opositores al proyecto de desalación se encuentran grupos de mariscadores y pescadores que señalaron que los recursos marinos del sector de emplazamiento de la planta se verían afectados. Sobre este aspecto, la Subsecretaría de Pesca hizo hincapié en que quedara claramente establecido en el ICE la metodología para determinación del banco natural de recursos hidrobiológicos existente en la zona de emplazamiento.

Mientras avanzaba el proceso de evaluación ambiental, hubo un intento fallido de la sanitaria de concientizar a los consejeros regionales sobre la necesidad de esta infraestructura y su inocuidad en el ecosistema marino. Para ello, extendió una invitación al gobernador regional Diego Paco Mamani para visitar la planta desaladora que el mismo holding Aguas Nuevas tiene en Caldera para abastecer a la Región de Atacama. La moción no logró los ocho votos que requería para que los consejeros regionales lo acompañaran y, pese a que Paco manifestó que de igual manera concretaría la visita, finalmente no se trasladó hasta esa zona (ver nota).

¿Quién financiará la planta?

Si bien el proyecto culminó su etapa de evaluación ambiental, ahora viene una decisión crucial: ¿quién financiará su construcción? Este tema ha sido recurrente desde 1998 y –hasta ahora– no ha habido una respuesta de los sucesivos gobiernos respecto del financiamiento.

Una alternativa es que la sanitaria invierta, decisión que significará automáticamente un alza considerable en las tarifas, asimilándolas a las de Antofagasta donde existe una planta que se financió con recursos de la sanitaria a cargo de la concesión. Justamente, a ese incremento tarifario le han temido las distintas administraciones gubernamentales, por su impopularidad y por la incertidumbre en que podrían quedar los subsidios a los consumidores más vulnerables. Hasta hoy, se han buscado infructuosamente respuestas en el Ministerio de Hacienda sobre el aporte del Estado, tal como ocurrió con la planta desaladora de Atacama, pero no ha habido un pronunciamiento formal (ver nota).

La apuesta que más convence a la sanitaria es la repetición del modelo utilizado en Atacama, es decir, que la operación y administración se adjudique a Aguas del Altiplano, cuya concesión expira en 2034, es decir, en ocho años más. Tras ese periodo, la propiedad seguirá siendo del Estado, específicamente en manos de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios Chile S.A. (ECONSSA) y su operación debería ser licitada nuevamente bajo los marcos regulatorios vigentes.

En Atacama, luego de nueve años de gestiones, ECONSSA, entidad fiscal a cargo de la supervisión de todas las concesiones de agua potable, dispuso de US$150 millones para la construcción de una desaladora, con el fin de suplir el severo déficit hídrico de la región. La infraestructura fue inaugurada finalmente en enero de 2022.

Otro modelo también con cargo al Estado es el de Coquimbo, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó en enero del año pasado la licitación de una planta por US$ 350 millones.

La planta desaladora de Arica, según estimaciones de la sanitaria, involucraría una inversión de US$ 64,5 millones.

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Ministerio de Ciencia desecha proyecto de laboratorios digitales para tres colegios públicos de Arica

En menos de un año se hizo humo la promesa del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de dotar de laboratorios digitales a tres colegios del Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro” (SLEPCh), como parte de una medida del Programa Piloto Red NodoLab del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La iniciativa contemplaba la habilitación de salas especiales y la entrega de equipamiento tecnológico, como impresoras 3D, cortadoras láser y computadores, y la capacitación sistemática para equipos técnicos, directivos y docentes, en colaboración con la Fundación Anglo American.

El programa incluía a tres regiones piloto en el país. En Arica y Parinacota fueron escogidos en agosto del año pasado el Liceo Politécnico, el Liceo Bicentenario “Jovina Naranjo Fernández” y la Escuela “Jorge Alessandri Rodríguez” como beneficiarios de este programa. Sin embargo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast optó por desechar esta iniciativa, pese a que una de las dos licitaciones para habilitar los espacios donde funcionarían ya fue adjudicada por $ 66.016.440 el 19 de febrero a la empresa Ingenex SpA. Hasta hoy se ignora qué pasó con los recursos asignados, ya que la licitación aparece adjudicada y sin observaciones en el portal de Mercado Público, pero las obras nunca fueron iniciadas en los establecimientos educacionales.

Pero eso no es todo. En paralelo, la administración gubernamental saliente dejó en proceso una segunda licitación pública a partir del 5 de febrero, a través de la cual debían comprarse impresoras 3D, cortadoras láser, kits de robótica Arduino y computadores para armar el laboratorio. El proceso fue detenido abruptamente por el actual Gobierno, primeramente con el fin de reevaluarlo según nuevos criterios programáticos. Posteriormente, el 5 de mayo, la Subsecretaría de Ciencia resolvió que no lo seguiría ejecutando, a raíz de una auditoría gubernamental a los procesos de contratación pública.

En el acta de revocación, el organismo expuso que “la contratación no resulta conveniente para los intereses de esta Subsecretaría, por cuanto el objeto licitado ha dejado de ser necesario y pertinente para los fines institucionales”.

Asimismo, como argumento señaló que “conforme a la legislación vigente, a los Servicios Locales de Educación, todos los años se les asigna un presupuesto específico para financiar equipamiento en los establecimientos educacionales de su dependencia, por lo que no resulta conveniente para los intereses de esta Subsecretaría destinar sus recursos para comprar kits de equipamiento tecnológico, herramientas y fungibles para talleres NodoLab en dependencias de los SLEP”.

Y para justificar su desistimiento, agregó que “un organismo público no puede comprar bienes de activo fijo para ser incorporados al patrimonio de otra institución. Los recursos presupuestarios de cada servicio público están asignados para el cumplimiento de sus propios fines institucionales y solo pueden ser utilizados para los objetivos específicos para los cuales fueron aprobados. Adquirir bienes destinados a otra entidad implica ejecutar el gasto en beneficio ajeno, lo cual constituye una desviación del destino legal de los fondos públicos, susceptible de observación y reparo por parte de la Contraloría General de la República”.

El Plan Red NodoLab no solo contemplaba laboratorios para los tres colegios públicos de Arica. También incluía a seis establecimientos de los servicios locales de Educación de Barrancas en Bío Bío y Andalién de la Región Metropolitana. Todos ellos también fueron desechados.

A propósito de la visita de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a Arica el viernes pasado, Aquí Arica consultó a la encargada de Comunicaciones sobre la posibilidad de entrevistarla. Sin embargo, esta se excusó de abrir un espacio, argumentando que la agenda no lo permitía. Si bien comprometió una respuesta sobre el tema, hasta el cierre de esta edición no se habían recibido sus declaraciones.

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Camioneros inician paro y bloqueos desde Arica hasta Punta Arenas por alzas del diésel

Se les acabó la paciencia a los pequeños y medianos camioneros agrupados en diversas organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas. A partir de las 00:00 horas de hoy, decidieron iniciar un paro y realizar bloqueos en distintas ciudades del país, luego de no obtener respuesta al petitorio que presentaron ante los ministerios de Hacienda, Economía, Energía y Transportes, en el que solicitan congelar el precio del diésel.

En Arica, a la medianoche un grupo de transportistas se apostó en el sector de Presencias Tutelares de la Ruta 5 al sur de la ciudad y hoy habilitarían un segundo punto en el acceso norte hacia el valle de Lluta.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile “Fuerza del Norte”, el transportista ariqueño Cristian Sandoval, confirmó a este medio que “llegamos a un nivel de agotamiento con las autoridades del Gobierno. Hablamos con cuatro ministerios estos seis meses. Les dimos suficiente tiempo, tal como se lo dimos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric cuando hicimos el paro en noviembre de 2022. Ahora solo queda movilizarnos porque nuestros socios no dan más con las alzas. Hoy el precio está casi en $ 1.800 y las tarifas de nuestros servicios no se pueden estar reajustando a cada rato”.

El dirigente dijo que también han apelado a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a las empresas generadoras de carga, para que reajusten sus tarifas de acuerdo al alza del combustible, pero nunca recibieron respuesta.

Sandoval planteó que si bien su agrupación tiene socios desde Arica hasta Linares, existen otras del resto del país que se sumarán a la movilización. Es más, precisó que este movimiento no tiene que ver con los gremios que reúnen a grandes cadenas del transporte, es decir, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que preside Juan Araya, y como la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), que encabeza Sergio Pérez.

“Ambos gremios no están con nosotros porque nuestros asociados son pequeños y medianos, gente que no tiene contratos grandes como esas dos asociaciones que se vinculan con Codelco, Enap y el Metro. Nosotros no tenemos contratos con polinomios que ante un alza del combustible se reajustan. Nuestros tratos con los clientes son más precarios y eso no lo quieren ver. La ENAP ha recaudado cifras históricas por el alza de los combustibles y no ha habido siquiera un gesto del Gobierno hacia nuestro sector para paliar sus efectos. Se nos acabaron las reservas y el combustible sigue subiendo, así es que esto no puede ser a costa del sacrificio de lo que tanto nos ha costado tener”.

La Confederación tiene previsto ir de menos a más en su movilización, no descartando el bloqueo de los accesos norte y sur de las ciudades tal como lo hicieron en 2022 y en 2024.

El gremio cuenta con 42 asociaciones gremiales y otras que se han descolgado de la CNTC y CNDC. “Nosotros esperamos tener un gran respaldo. Nacimos hace ya varios años, precisamente porque las organizaciones grandes no nos representaban. Es más, ellos no tienen el quórum ni el apoyo a nivel nacional. Ellos no pueden tomar decisiones por los pequeños y medianos empresarios. Nuestros contratos no tienen nada que ver con lo que ellos manejan y se nos hace insostenible estar reajustando tarifas cada 21 días por las alzas del combustible”, expresó.

―¿Bloquearán también el acceso al Puerto de Arica, impidiendo que la carga boliviana salga o ingrese?

―Nosotros ya nos reunimos con los gerentes del Puerto y les dijimos que si nos enteramos de que el Puerto está trabajando, vamos a bloquear.

Petitorio

En el petitorio que tiene la organización se incluyen las siguientes demandas:

Ley de Piso Tarifario Mínimo (al Gobierno y al Congreso): creación de una ley que prohíba expresamente mover carga por debajo de los costos reales de operación de un camión en cualquier ruta del país, con sanciones severas a mandantes abusivos.

Registro Nacional del Transporte de Carga (al Gobierno): creación e implementación por ley del Registro Oficial del Transporte, para formalizar el sector, erradicar la competencia desleal/informal y transparentar las operaciones.

Congelamiento del precio del diésel (al Gobierno): fijación o subsidio inmediato a la tarifa del diésel comercial y mayor porcentaje de devolución del Impuesto Específico para pequeños y medianos transportistas.

Indexación de tarifas y seguridad ( a la CPC y al Gobierno): cláusula obligatoria de reajuste automático para que los fletes suban con cada alza del combustible. Resguardo policial y militar permanente en rutas (especialmente Macrozona Norte) y aparcamientos seguros.

Como condición para “bajar” la movilización, el gremio requiere la conformación de una mesa trilateral, que esté integrada por el Gobierno, la CPC y la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile “Fuerza del Norte, cuyos acuerdos garanticen el congelamiento del precio del diésel y el envío de los proyectos de ley que requieren.

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Caso Narcomaderas: Fiscalía consultará a tres laboratorios para nuevo peritaje a carga incautada

La Fiscalía Regional del Ministerio Público de Arica y Parinacota propuso al Juzgado de Garantía de Arica consultar a tres laboratorios de entidades públicas para que confirmen si cuentan con la capacidad de realizar exámenes alternativos que permitan determinar la presencia de sustancias ilícitas en uno de los 13 contenedores que permanecen incautados en los puertos de San Antonio y Valparaíso. La propuesta se produjo luego de que el tribunal acogiera la solicitud de realizar una contramuestra, planteada por los cuatro estudios jurídicos que representan a las 23 empresas bolivianas cuyas cargas fueron decomisadas tras detectarse trazas de cocaína, pasta base y ketamina, según informes del Instituto de Salud Pública.

En la audiencia judicial del pasado 29 de octubre, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero sugirió como alternativas los laboratorios de la Facultad de Química de la Universidad de Chile, de Carabineros (Labocar) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Este último, eso sí, generó recelo entre los defensores privados, quienes plantearon que, por razones de objetividad, no consideraban conveniente convocarlo a realizar nuevos análisis, dado que la Armada había participado en el operativo de decomiso de las cargas.

Carrera se comprometió a consultar a las tres entidades su disposición para efectuar este peritaje y confirmar en una próxima audiencia el inicio de las pericias.

El fiscal regional precisó a Aquí Arica que lo que se estudiará en este muestreo “es metodología, es decir, si lo que hizo el Instituto de Salud Pública (ISP) es erróneo, aunque ha ido cambiando el lenguaje y ahora se habla de contaminación cruzada y no de que no hay lo que el ISP ha dicho. Por eso se va a tomar uno de los contenedores que está en Valparaíso y se van a analizar distintos pallets. Mi propuesta es que se tomen tres muestras y una cada laboratorio. Podría ser que el juez decida que sea solo un laboratorio, pero como la decisión es mía –la de realizar el muestreo–, yo podría recurrir a los tres laboratorios”.

En la audiencia se acordaron seis puntos que deberán ser considerados en los análisis. Entre ellos se incluyó determinar si las muestras indican sustancias ilícitas, si la contaminación es superficial o no, el tipo de droga y el grado de pureza encontrado, cuantificación de la droga, y la existencia de riesgo de contaminación cruzada.

Salud confirmó quemas

Tras la audiencia de cautela de garantías, el Servicio de Salud remitió un informe al Juzgado de Garantía de Arica mediante el cual confirmó la quema total de las maderas incautadas entre octubre del año pasado y abril de este año.

A través de la Resolución N° 164 del 29 de octubre pasado, la directora de ese organismo, Patricia Sanhueza Zenobio, informó al juez de Garantía, Juan Araya Contreras, que el proceso de destrucción de las maderas había concluido el 8 de octubre. “En cumplimiento del mandato legal y técnico antes reseñado, este Servicio de Salud finalizó el procedimiento administrativo de destrucción de las maderas incautadas con fecha 8 octubre de 2026, esto es, 12 días antes de la audiencia de fecha 20 de octubre de 2026 en que US. dispuso la suspensión”, se expone en el documento.

Y se agregó que “a la fecha en que fue dictada y comunicada la resolución de IJS., el referido procedimiento se encontraba íntegramente ejecutado y agotado en sus efectos, configurándose respecto de dichas especies una situación consumada. La orden de suspensión, que por su naturaleza produce efectos hacia el futuro, carece de objeto material sobre el cual recaer en lo que a dichas maderas se refiere, sin que ello importe incumplimiento alguno por parte de este Servicio, cuya actuación se ajustó estrictamente a la normativa vigente al momento de su ejecución”.

También advirtió que por cada cargamento fueron extraídas contramuestras y guardadas debidamente, para ser utilizadas en un nuevo análisis en caso de que sea solicitado, en cumplimiento a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

El organismo sanitario informó al tribunal que solo quedaba una carga de 19,6 toneladas de madera sin incinerar y que cumpliría la orden de suspender su destrucción, dictada por el juez de Garantía Juan Araya el 20 de octubre. El cargamento corresponde a la empresa Exportmader Bolivia SRL, del español Manuel Palmi Alcober, quien fue declarado prófugo por la Fiscalía General de Bolivia luego de ser vinculado a un cargamento de 700 kilos de cocaína ocultos en un envío de madera con destino a Barcelona. La investigación fue dada a conocer por la Fiscalía Regional de Arica el 22 de noviembre del año pasado.

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Fundación FA celebrará con una gala lírica los 150 años de la Catedral San Marcos

Con un repertorio de lujo que incluirá la participación de dos cantantes líricos nacionales y de la Orquesta Camerata FA, la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) celebrará los 150 años de la Catedral San Marcos de Arica el próximo sábado 14 de noviembre, a las 20:30 horas, en ese templo católico.

El evento cultural se efectuará gracias a la cofinanciación del Gobierno Regional, el Consejo Regional y de la empresa Golden Omega S.A., alianza económica cuyo fin es relevar el hito histórico de la instalación de este ícono arquitectónico en la Puerta Norte de Chile durante la administración peruana de este territorio en 1876.

En la gala lírica participarán dos cantantes de nivel nacional: la soprano Vanessa Zepeda y el barítono Lucas Barraza, además de la Orquesta Camerata FA. El repertorio considerará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles-François Gounod y Georges Bizet.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, explicó que este evento “ha sido preparado cuidadosamente y, para ello, hemos estado ensayando con mucha dedicación, para que este concierto sea inolvidable. Una de nuestras principales motivaciones como fundación es contribuir activamente al desarrollo cultural de Arica, acercando expresiones artísticas de calidad a toda la comunidad y generando oportunidades de encuentro en torno al arte, la música y nuestro patrimonio”.

El directivo señaló que la organización decidió postular a los fondos del Gobierno Regional “con la convicción de que la música y las distintas manifestaciones artísticas cumplen un papel fundamental en la formación, el bienestar y el fortalecimiento de la identidad de nuestra comunidad”.

Sobre su participación en esta actividad, el gerente de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de Golden Omega S.A., Nicolás Huidobro, manifestó que “creemos firmemente en la cultura como motor de desarrollo social y humano; por ello, no podíamos estar ausentes de este hito histórico en la Catedral de San Marcos. Nos mueve el bienestar de las personas y mantenemos un compromiso permanente con Arica y su comunidad. Somos parte de la ciudad y sabemos que apoyar estas instancias es clave para fortalecer nuestra identidad local”.

VETO PARLAMENTARIO A LA PRENSA EN EVENTO DE MINISTRA DE CIENCIA. Las ministras de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y de Ciencia, Ximena Lincolao, visitaron la región la semana pasada. Pero tal como ha sido la tónica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y de otras giras ministeriales, sus equipos optaron por realizar agendas sin comunicarlas a la prensa.

Aquí Arica asistió a un encuentro que la ministra Ximena Lincolao sostuvo el viernes con mujeres ariqueñas para presentar el “Plan Futuro Mujeres”, en la sede de Inacap. La actividad fue organizada por la Oficina Parlamentaria de la diputada republicana Stephanie Jéldrez. Lamentablemente, este medio no pudo acercarse a la secretaria de Estado, debido a que la jefa de Gabinete de la legisladora, Patricia Contreras, instruyó a la editora de este medio, Ximena Astudillo, que no podía tomar fotografías ni aproximarse a Lincolao, argumentando un supuesto “riesgo”. Sin embargo, otros fotógrafos y videístas pudieron hacerlo sin que la funcionaria les llamara la atención.

Es más, al término de la actividad se realizó una fotografía grupal con las asistentes, sin que nadie reparara sobre asuntos de seguridad de la ministra, como sí nos lo hizo ver la diputada Jéldrez, al ofrecer disculpas por el exceso de celo de su funcionaria. Al respecto nos dijo que lo lamentaba, pero que debíamos entender que la medida adoptada respondía a que la ministra había sido “funada” por periodistas en el sur de Chile y que por eso había una zona de resguardo.

La situación fue advertida por la asesora comunicacional que acompañaba a Lincolao, quien señaló que el ministerio no era el organizador y que la secretaria de Estado no podía atender las consultas de este medio porque tenía otras actividades en su agenda. Al final, pidió que le enviáramos unas preguntas sobre el tema de la cancelación de los laboratorios para tres colegios públicos de Arica, respuestas que esperamos pero que nunca llegaron.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.