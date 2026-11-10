Buses se suman al paro de camioneros y Gobierno amenaza con despejar rutas tras tenso diálogo

El paro de camioneros contra el alza de los combustibles sigue sumando adherentes y también tensiones con el Gobierno de José Antonio Kast. Este martes, 27 buses interurbanos se incorporaron a las movilizaciones en la Región Metropolitana, mientras en la Ruta 68 un intento de diálogo entre el delegado presidencial Germán Codina y los transportistas terminó sin acuerdo, con advertencias de intervención policial y dirigentes que se niegan a abandonar la carretera.

La nueva adhesión se registró a la altura del paradero Colón, en San Bernardo, donde quedaron detenidas 27 máquinas pertenecientes a empresas de transporte de pasajeros.

Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, explicó que la movilización reúne a 14 empresas del Terminal Sur y que responde a un trabajo conjunto desarrollado durante las últimas semanas con el movimiento No+TAG y otros transportistas. “Entendemos que es una problemática país, una problemática de todos los transportes”, afirmó.

Según el dirigente, los buses realizarán interrupciones intermitentes del tránsito para exigir que las autoridades abran una instancia de conversación, aunque aseguró que permitirán el descenso de pasajeros en el sector.

“Lo que estamos haciendo es un llamado de atención para que el Estado pueda venir y abrir la puerta al diálogo. La temática va a ser esa de que vamos a estar cerrando y abriendo la pista”, sostuvo.

Cornejo explicó que el alza de los combustibles golpea especialmente a las empresas de buses interurbanos, cuyos ingresos dependen de la cantidad de pasajeros que compren pasajes para cada recorrido.

A diferencia del transporte de carga, señaló, las empresas no pueden calcular previamente sus ingresos en función de un contrato de traslado. “Nosotros sacamos la máquina vacía, la ponemos en el terminal y ahí vemos cuánto sube. Entonces para nosotros ha sido mucho más riesgoso”, explicó.

El dirigente también aseguró que la manifestación ha recibido muestras de apoyo de algunos automovilistas, quienes han respondido con bocinazos y gestos de aprobación.

Tenso cruce entre Codina y camioneros

Pero mientras los buses se sumaban al paro, el ambiente se complicaba en otro punto de la capital. En la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, llegó hasta los camioneros que mantienen parcialmente bloqueada la autopista en dirección a Valparaíso.

En ese sector, los transportistas ocupaban dos pistas y dejaban solamente una habilitada para el tránsito.

La autoridad intentó negociar el despeje de la carretera ofreciendo gestionar una reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, a quien los dirigentes querían presentar directamente sus demandas.

Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, advirtió que más vehículos se dirigían al lugar y pidió que el Ejecutivo interviniera antes de que aumentara la concentración de manifestantes.

“Van a llegar muchos más vehículos, vienen en camino, y antes que pase eso, le pedimos que intervenga para que venga el subsecretario y terminemos esto de buena forma”, planteó.

Codina manifestó su disposición a coordinar el encuentro, pero puso una condición: que los camioneros también mostraran voluntad de liberar las pistas.

“Lo que necesitamos también es la apertura de ustedes a despejar las vías, entendiendo que se va a cumplir esa condición que ustedes estaban planteando”, señaló.

La propuesta no convenció a los manifestantes, quienes recordaron que anteriormente habían solicitado una audiencia mediante la Ley del Lobby, sin obtener respuesta.

Uno de los dirigentes rechazó trasladarse a una oficina gubernamental y exigió que el subsecretario acudiera personalmente a la carretera. “Disculpe, delegado, pero la oficina de nosotros está en este lugar y de acá no nos vamos a mover hasta que el subsecretario llegue”, respondió.

Y agregó: “A mí no me interesa una oficina, ir a tocarle la puerta porque ya fuimos y no nos recibió. Así que él tiene que venir a este lugar a recibirnos porque si no, no nos vamos a mover. Es así de simple”.

Codina insistió en que existía disposición del Gobierno para generar un espacio de entendimiento, pero sostuvo que el despeje de la ruta debía formar parte del acuerdo. “Para que llegue tiene que haber una señal de ustedes de que efectivamente tienen la disposición del despeje de la ruta”, recalcó.

El intercambio subió de tono cuando el delegado cuestionó los efectos de la protesta sobre los demás conductores. “Hay que garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Esto que está sucediendo aquí no es correcto, están perjudicando al resto de las personas”, afirmó.

La autoridad también advirtió que, si los transportistas mantenían los bloqueos, el Ejecutivo podría recurrir a Carabineros para restablecer la circulación. “Cortar las rutas es un delito, en caso de que eso se produzca, todas las autoridades tenemos que actuar en el marco que la Constitución y las leyes establecen”, sostuvo.

Codina agregó que, de configurarse esa situación, correspondería detener a los responsables y despejar la carretera mediante la fuerza pública, aunque insistió en que la primera alternativa del Gobierno seguía siendo el diálogo.

Las advertencias se produjeron mientras Carabineros comenzaba a cursar infracciones a camioneros que obstaculizaban el tránsito por la Ruta 68.

Uno de los dirigentes señaló que los transportistas estaban siendo multados, aunque aseguró que no habían recibido documentos de las infracciones. “Finalmente tenemos que asumir los costos de esto, en ayuda de todos, ojalá que resulte algo bueno con las autoridades”, expresó.

Pese a las conversaciones, el encuentro entre Codina y los camioneros no permitió destrabar la protesta.

La paralización, convocada en rechazo al encarecimiento de los combustibles, continúa extendiéndose por distintas regiones del país. Durante la mañana se reportaron nuevas adhesiones en Arica y Parinacota y La Araucanía, mientras en Santiago la incorporación de los buses interurbanos amplió el alcance de las movilizaciones.