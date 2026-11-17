Quien entre hoy a Steam, la plataforma de videojuegos más grande del mundo, desde Chile, se va a encontrar con algo poco habitual en la portada: un evento dedicado completo a juegos hechos en el país. Games From Chile 2026 reúne 72 títulos de estudios chilenos, la cifra más alta que ha tenido la iniciativa, con descuentos, demos jugables y acceso a pruebas. Lo organiza VG Chile, la asociación gremial de desarrolladores de videojuegos del país, junto a Indie Fest Chile, y tiene un catálogo complementario en itch.io para los proyectos que no están en Steam.

De la transmisión a la tienda

La misma cifra de 72 juegos se vio en Indie Fest Chile, la vitrina en línea que se transmitió el jueves 12 de noviembre y que superó las 30.000 visitas entre la señal oficial y los co-streamers en su segunda edición. Ahí se mostraron proyectos de todo tamaño: desde Bruma, de 4HA Games Studio, y Crosswinds, de Octeto Studios, hasta Don Pepe y sus globos, de Ibis Interactive, que ya tiene demo en Steam y apunta a salir este año. Varios títulos del listado se pueden probar gratis hoy, como Litmustest y Greda Inferno.

Los premios

La ceremonia de los premios Games From Chile será este martes 17 de noviembre, como cierre de la Chile Game Conference. La jornada es gratuita y se hace entre las 10:00 y las 19:00 en la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile (Av. Grecia 3401, Ñuñoa), con charlas, una zona de demos y un panel de la industria. Entre los expositores están Carlos Bordeu, cofundador de ACE Team, el estudio detrás de Zeno Clash, y Vicente Aguiló.

Hay 24 finalistas repartidos en ocho categorías. Colorbound lidera con seis nominaciones, incluida Mejor Juego, y le siguen The Mound: Omen of Cthulhu y Bubblegum Galaxy con cinco cada uno. En Mejor Juego también compiten Tormented Souls 2, theTrolleySolution y Eventide Matter. La categoría de Juego Más Esperado, para proyectos aún sin lanzar, la disputan Bulbo’s Belief System, Bruma, Crosswinds, Generic Fighter Maybe, MUTTER y Their Story. Hay además premios a Mejor Debut, Mejor Juego Estudiantil, Dirección de Arte, Diseño de Sonido, Diseño de Juego e Idea Más Original.

Un año movido para el desarrollo local

La vitrina en Steam cierra un 2026 con presencia chilena en varias ferias: 19 estudios viajaron como delegación a la Game Developers Conference de San Francisco en marzo y en junio seis demos chilenas formaron parte del Steam Next Fest. Que Valve, la empresa dueña de Steam, destaque un catálogo nacional en su portada local le da a estos juegos una exposición que pocos estudios independientes consiguen por su cuenta, en una tienda donde se publicaron más de 19.000 juegos solo en 2025.