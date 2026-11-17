¡Combos iban y combos venían! Otra vez nuestra ciudad salió a la palestra en la escena nacional por un bochornoso hecho en el que un funcionario municipal golpeó al humorista Luis Slimming Castillo mientras este hacía su rutina de stand up comedy. El evento duró solo 10 minutos y luego todos para la casa en medio de la detención del agresor.

Dejamos la farándula mejor, porque la región es mucho más que eso. Y este fin de semana, el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado recogió el guante que le lanzó el gobernador regional Diego Paco Mamani, al publicar un video sobre el carrete desenfrenado en el borde costero durante un despacho matutino para la Teletón. Sayes programó un operativo de copamiento junto a Carabineros en el litoral mediante el que encontró nuevamente a jóvenes consumiendo alcohol y escuchando música a todo volumen en vehículos estacionados.

Finalizado el paro de los camioneros, que se gestó con un líder ariqueño, las preocupaciones ahora vuelven a centrarse en cómo terminará el año, especialmente en lo referente a la ejecución presupuestaria y a qué obras y proyectos de relevancia lograrán revertir la recesión que afecta a la región.

Vamos ahora con la pauta temática que trae esta edición:

Partimos con una entrevista al presidente de la Confederación de Transportistas “Fuerza del Norte”, Cristián Sandoval Inostroza, quien encabezó el paro nacional de los camioneros que se extendió por tres días y que consiguió congelar el precio del diésel por cuatro meses.

En segundo lugar, incluimos una nota con el error cometido por una fiscal suplente del Ministerio Público que permitió la liberación de un imputado por tráfico de dos kilos de ketamina.

También llevamos una nota sobre el presupuesto regional y las aspiraciones del gobernador Diego Paco y de algunos consejeros regionales, luego de que se lograra evitar la disminución del 8,8 % contemplada por el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

En otro ámbito, les contamos la decisión del alcalde Orlando Vargas de poner término al contrato del funcionario municipal que golpeó al comediante Luis Slimming y cómo esta determinación contrasta con la de mantener aún en el municipio a su chofer de confianza que chocó ebrio en un vehículo municipal.

Cerramos con una invitación al Festival “Arica Nativa” que se inicia hoy en la ciudad y que también tendrá una presentación en la localidad de Tímar con la participación del actor Daniel Muñoz. ¡No se lo pierdan!

Antes de comenzar la lectura, y si salió sin desayuno, pase por el Mercado Central y siéntese en ese pequeño local cuya barra da hacia la calle Sotomayor y disfrute de una rica paila con huevitos de gallinas criadas en nuestros valles. Y como siempre, no se olvide de invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis para que así no se pierdan nuestro newsletter que sale cada martes.

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Dirigente camionero Cristián Sandoval: “El ministro Quiroz es un clasista”

Incómodo, nervioso y distraído se vio al presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN), Cristian Sandoval Inostroza, el miércoles pasado en La Moneda, cuando anunció el fin del paro y participó en un punto de prensa junto al biministro del Interior y de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade, y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro. En la ocasión, confirmó que había llegado a un acuerdo con el Gobierno, aunque reconoció tener “sentimientos encontrados”, pese a haber logrado la aceptación de su petitorio, especialmente el congelamiento de las tarifas del diésel hasta marzo del próximo año.

El dirigente retornó a Arica el viernes por la tarde, para reunirse con su familia y sostener conversaciones con sus asociados, en especial con su partner en la ruta dirigencial, el presidente de la Asociación de Camioneros “Fuerza del Norte”, Sebastián Pérez. En los próximos días, Sandoval se subirá nuevamente a su camión para recorrer las rutas hacia el sur. En ese trayecto se encontrará con muchos de los que le tuvieron fe y hoy se sienten satisfechos con los acuerdos que “amarró” con el Gabinete del Presidente José Antonio Kast luego de tres días de movilización.

En exclusiva, Sandoval, hasta entonces desconocido para los medios nacionales por su condición de líder regional, decidió conversar con Aquí Arica sobre la trastienda del paro y los factores que motivaron la rápida resolución del conflicto, que contó con un apoyo ciudadano nunca antes visto hacia una movilización de camioneros.

El dirigente aseguró que su petitorio fue satisfecho en su totalidad, con el congelamiento del precio del diésel por cuatro meses y una rebaja de $142; la disminución de $39 en el precio de las gasolinas; la apertura de créditos a través de las plataformas estatales del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y del Fondo de Garantía para Inversiones; la devolución por tramos del impuesto específico al petróleo y la ampliación de este beneficio hasta 2027; y el envío de un proyecto de ley para reajustar las tarifas de los fletes y compensar económicamente las demoras durante las operaciones de carga y descarga.

―En el punto de prensa donde se anunció el acuerdo con el Gobierno, usted se veía con un rostro no muy convencido…

―Movilizamos a todo un país y el Gobierno tenía sentado en el salón de al lado a los presidentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, y de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez.

―¿Y eso le incomodó?

―Sí pues, si ya estaba todo cortado.

―¿Tuvo alguna amenaza del Gobierno?

―No, aunque lo que sí me inquietaba era la advertencia de que nos aplicarían la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eso iba a ser muy incómodo para nuestra gente. Nuestra gente es enérgica, entonces eso podía terminar mal si alargábamos innecesariamente el conflicto. La euforia de todos nosotros al ver que nos iban a reprimir, iba a terminar mal. Ya pasó un estallido social y eso podía volver a pasar si se gestaba ese escenario nuevamente.

Quedamos conformes, pero lo que sí me tenía muy preocupado fue que advertimos que en Santiago y en Puente Alto hubo colegas que estaban cobrando peaje y en otros lugares estaban haciendo bailar a las personas por el lado de Maipú, además de quemas. Al lado del hotel donde yo estaba, vi a un grupo de 40 o 50 personas jóvenes que iban camino a La Moneda.

―¿Entonces lo que menos buscaba era la anarquía en el movimiento?

―El problema es que el país está económicamente reventado. La destrucción del país la pagamos todos los chilenos. No la paga el Estado. Entonces, con una situación así, todo se iba a disparar. Por responsabilidad gremial había que ponerle freno a cualquier atisbo de violencia.

―Pero usted tenía el paro en sus manos, ¿por qué le fue incómodo que el Gobierno negociara con dirigentes que nunca apoyaron la movilización?

―Teníamos la presión de que el Presidente Kast se iba y que al mediodía del viernes nos iban a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Además, teníamos un petitorio superconcreto donde nunca hablamos de la rebaja de la bencina u otros temas que no fuesen gremiales. Así es que bajamos la movilización cuando nuestro petitorio estuvo aceptado.

―Como nunca, la ciudadanía apoyó el paro de los camioneros. ¿De qué manera lo que consiguieron beneficiará a los ciudadanos?

―De aquí a diciembre el combustible subía $2 mil, entonces la canasta familiar que tiene cada chileno se iba a achicar en un 40% más. La gente va a tener la tranquilidad de que las mercaderías no van a subir en estos 120 días hasta marzo del próximo año y con ello la UF también. La bencina no la pudimos negociar porque el ministro del Interior nos dijo que no y, en realidad, ese tema no estaba dentro de nuestro petitorio.

―¿Y qué pasará después de marzo si al ministro de Hacienda se le ocurre alzar las tarifas de nuevo?

―Llevamos dos años en la misma figura. Entre diciembre y marzo, el diésel siempre ha ido a la baja. En estos momentos estamos contando con eso. Esperemos primero llegar a marzo y que haya un cambio en el hemisferio norte respecto de las guerras y haya un gesto de los árabes e iraníes que tienen que ver con esta crisis. Esa guerra es política, es de egos, y hay que tener confianza en que eso cambie.

―¿Entonces quedó tranquilo con la decisión de bajar el paro a pesar de que un grupo de camioneros intentó resistir en la Ruta 68 alegando que los acuerdos no los representaban?

―No tengo nada que decir de ellos. En ese sector había otra persona que empezó a cizañear a los camioneros y a llevar el paro a un movimiento social. Si uno mira lo que hablaba Andrés Alarcón (del movimiento No+TAG) el miércoles donde se refería al petróleo, luego el viernes estaba hablando de bencina. Entonces, ¿somos o no somos? Yo no puedo hacerme cargo de las personas que no son del gremio. Sí puedo hacer un mea culpa con las personas que estaban en nuestro gremio, pero no con aquellos que nunca lo estuvieron.

―¿Qué le faltó hacer en medio del paro?

―No alcancé a visitar los puntos como sí lo hice en el paro anterior. Ese es mi mea culpa.

―¿Temió que esto derivara en un nuevo estallido social, dado lo rápido que comenzaron a sumarse otros gremios no transportistas?

―Claramente era algo que comenzó a preocuparme, porque si te das cuenta todo lo que nosotros hicimos fue de una manera impecable. Yo creo que a nivel país, los camioneros, por primera vez, la gente empatizó con nosotros. Esto nunca se había visto que la gente empatizara con nosotros porque siempre nos trataban mal, siempre había resistencia a los paros camioneros. Entonces empezar a ver esas cosas, especialmente el uso que estaban tratando de hacer algunos movimientos periféricos, era de mucha preocupación, así como ver cosas que no supe mientras estaba en Arica y recién las vi cuando llegué a Santiago. Esos movimientos estaban tratando de llevar el paro a un rumbo que nunca imaginamos y que nunca quisimos que se desviara. Nosotros no podíamos ser responsables de cosas que nunca prometimos y tampoco reclamamos.

―¿Es cierto que usted no quería paralizar?

―Es cierto. Yo nunca quise hacer un paro porque nosotros sabíamos que había mucha gente descolgada del gremio y que en estas movilizaciones va a hacer puro daño. No construyen nada, entonces, yo no estaba dispuesto como presidente a asumir la responsabilidad de acciones que nunca fueron parte de nuestro movimiento.

―¿Y qué le parece que después de concitar gran apoyo ciudadano lo caricaturicen con una moneda de cien pesos?

―A pesar de todo lo que logramos, me reducen a un moneda de 100 pesos. Lo concreto es que ya no tendremos las alzas que se estaban haciendo cada 21 días al diésel y eso será hasta marzo. Y no eran precisamente 100 pesos, sino que si lo sumas en cuatro meses es mucho más. De esta manera evitamos un alza de los fletes que iba a impactar fuertemente en la canasta familiar. No ganamos solo nosotros, sino toda la ciudadanía, y eso es lo más importante que tiene este acuerdo, pese a que algunas personas no lo comprendan o no lo quieran ver. Detrás de eso hay gente que se esconde y hacen una guerra digital bien extraña. No dan la cara, pero cuando miro los comentarios, veo que solo tienen muy pocos comentarios y entre tres a diez seguidores.

―Los fieles al Gobierno del Presidente Kast se fueron con todo contra usted y dijeron que era “zurdo” por liderar el paro…

―No. Yo no milito en ningún partido, ni la izquierda ni en la derecha. ¿Y por qué no milito en ningún partido? Porque yo soy gremialista. Y como soy gremialista, me tengo que sentar con cualquiera de las dos bancadas en algún momento. No soy de derecha ni de izquierda. Eso me da derecho a que les pueda hablar de igual a igual.

Hasta Linares

―¿Cómo logró constituir un gremio paralelo a las históricas confederaciones de Juan Araya y Sergio Pérez?

―Venimos hace siete años en este proyecto. Empezamos a construir cosas para todos, no para uno solo. De hecho en Arica conseguimos un terreno donde, por fin, los camioneros pueden tener un espacio.

―¿Cómo llegó hasta Linares con su gremio?

―Fuimos por cada ciudad, congregando a quienes no estaban contentos con las antiguas dirigencias del CNDC y de la CNTC. Lo que hicimos fue unir el transporte.

―¿Por qué los presidentes Pérez y Araya dejaron de representarlos?

―Hoy tenemos 52 asociaciones. Nos alejamos de Sergio Pérez porque lo único que le interesaba era tener una asociación en el norte, en Arica y otra en Iquique, como un mero número. Nunca le ofreció trabajo a la gente del norte. Por eso mismo que nosotros nos tuvimos que juntar y empezamos a ver que había muchos problemas en el gremio de transporte, y que los presidentes no hacían nada por los pequeños y medianos transportistas a los que nosotros sí representamos.

―¿En febrero de 2022 hicieron su primer paro en Arica?

―En realidad ese paro fue focalizado en Arica y lo hizo nuestra asociación. Lo que pedimos en esa ocasión fue más seguridad. Y luego, en noviembre de 2022, hicimos nuestro primer paro con Confederación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esa oportunidad estuvimos ocho días negociando. Vimos que teníamos muchos problemas y que la CNDC y la CNTC no nos prestaban la ayuda necesaria o no empatizaban con los problemas que teníamos nosotros.

―Y ahora en el mismo mes de noviembre le hicieron un paro al Gobierno del Presidente Kast, ¿por qué llegaron a este quiebre?

―Los dirigentes de la CNTC y la CNDC aseguran que partieron negociando en marzo. Con nosotros fue distinto. Incluso una carta que entregamos en marzo recién el Gobierno la respondió en octubre. Nosotros estuvimos negociando con cuatro ministerios y no fuimos escuchados. Es más, yo sentí cierto clasismo del ministro de Hacienda hacia nosotros, autoridad a la que llamaron para que negociáramos el acuerdo el mismo día en que nos reunimos en La Moneda.

―Pero el día del acuerdo el rostro del ministro de Hacienda denotaba algo de incomodidad, porque finalmente ustedes consiguieron sentarlo a negociar y liberar los recursos…

―Yo no le di la mano ni cuando llegó, ni cuando me fui.

―¿Por qué hubo tanta indiferencia hacia su gremio?

―Nos ningunearon y el Gobierno les abrió las puertas a las dos confederaciones siguiendo el esquema antiguo de negociación. Nosotros siempre les dijimos que nuestras necesidades no eran las mismas. Nos dejaron de lado porque cuando íbamos a las reuniones, desordenábamos las mesas, porque les decíamos las verdades. El Gobierno como siempre nos hizo sentir que no teníamos el pelaje de las dos confederaciones, entonces que por eso no se juntaban con nosotros. Pero le advertimos al Gobierno que si alzaba el petróleo, esto iba a desembocar en un paro y no nos oyeron. Me da la impresión de que nos quisieron pulsear y el Gobierno salió con el alza, por lo que no nos quedó otra que parar.

―Usted partió siendo un líder regional, entonces, ¿qué pasó con la capacidad de las autoridades gubernamentales de la región que dejaron que se escapara y llegara a un paro?

―Nosotros tuvimos diálogo con las autoridades regionales, pero lo que pedíamos las sobrepasaba. Nosotros ocupamos todos los medios para evitar la movilización, ya que sabíamos en lo que iba a terminar. El Gobierno central y las autoridades locales deben hacer un mea culpa, porque no solo en Arica, Iquique y Antofagasta enviamos cartas con la molestia que existía por las alzas.

―Después de hacer un paro a los gobiernos de Boric y de Kast, ¿con quién pudo negociar de mejor manera?

―El subsecretario Manuel Monsalve del Gobierno anterior era soberbio, pero no fue mal negociador. Nos mintió eso sí y luego lo sacaron. En cambio, lo que puedo decir de este Gobierno es que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es clasista. Yo no le di la mano ni cuando llegó ni cuando me fui. Eso no fue por ser falta de respeto, sino porque le devolví lo mal que lo sentí cuando él ni siquiera se sentó a negociar con nosotros, porque él decidió negociar con Pérez y Araya a espaldas nuestras.

Finalmente, él tuvo que liberar los recursos, y lo que puedo decir es que no fue grato para él, porque escuchamos que hubo una discusión entre los ministros Alvarado y Quiroz sobre lo que estábamos pidiendo. No sé en qué términos fue, pero se escuchó una discusión. Luego de eso se sentó a negociar y esto se resolvió.

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Error de Fiscalía de Arica permite liberación de imputado por tráfico de dos kilos de ketamina

Un inesperado error de una abogada asistente de la Fiscalía de Arica permitió la liberación de un imputado por narcotráfico que se encontraba en prisión, tras haber sido detenido por la PDI en abril de este año con casi dos kilos de ketamina en el Complejo Fronterizo Chacalluta.

La insólita situación se produjo el 10 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Arica, durante una jornada de audiencias concentradas en la que la abogada asistente Ivonne Cáceres Barrera comunicó al juez Héctor Barraza Aguilera el cierre de la investigación de la causa y, a su vez, informó la decisión de “no perseverar en el procedimiento, de conformidad al artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal”.

En rigor, la jurista expuso que no continuarían investigando “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”, lo que permitió la liberación inmediata del imputado Ignacio Smarth Pino, quien registra domicilio en la comuna de Quilicura.

El error de la abogada fue detectado ese mismo día por el Ministerio Público. Por esta razón, la fiscal jefa de Frontera, Paulina Brito Doerr, presentó una solicitud ante el tribunal para revertir la decisión de no perseverar y, con ello, dejar sin efecto la liberación del imputado, quien hasta el cierre de esta edición permanecía inubicable.

En el documento ingresado por la fiscal Brito si bien no admite la existencia de un error, sí señala que “se cite, a la brevedad posible, a una audiencia con el objeto de comunicar por parte del Ministerio Público la decisión en orden a dejar sin efecto la decisión de no perseverar en el procedimiento pronunciada en audiencia celebrada el día de hoy en la presente investigación seguida en contra del imputado”.

El requerimiento fue tramitado ese mismo día por el juez Barraza, quien fijó una audiencia para el viernes pasado.

Es más, sin advertir lo que se venía, el mismo 10 de noviembre el defensor público Carlos Miranda Rodríguez había solicitado al tribunal que fijara una audiencia para revisar la prisión preventiva que pesaba sobre Smarth, con la intención de modificarla por una medida cautelar de menor intensidad.

Investigación interna

El fiscal regional Mario Carrera confirmó a Aquí Arica sobre este caso que “corresponde a un error en audiencia. Esperamos que se solucione. Luego, cuando tenga todos los antecedentes, lo más seguro es que deba abrir un sumario administrativo, pues de trata de una situación grave”.

Asimismo, señaló que “la fiscal titular dispuso el cierre para acusar, y la fiscal subrogante, que fue a la audiencia, pensaba que el juez hablaba de otra causa y comunicó no perseverar”.

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Gobernador frena rebaja del presupuesto 2027 y cores demandan focalización de recursos

Aunque el Gobierno Regional de Arica y Parinacota seguirá siendo el de menor presupuesto en 2027, intensas negociaciones políticas de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) lograron evitar, el pasado 6 de noviembre, la rebaja del 8,8 % contemplada para el próximo año en el proyecto de Ley de Presupuestos. Finalmente, la región mantuvo los mismos $56 mil millones que recibió en 2026. Así, pese a atravesar una recesión, el Ejecutivo no impulsó una medida contracíclica que permitiera inyectar más recursos fiscales para dinamizar la economía regional.

El gobernador regional Diego Paco Mamani dijo a Aquí Arica que concentrará estos fondos en seguridad, salud, desarrollo económico y empleo, “poniendo el foco en proyectos con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Arica y Parinacota. El presupuesto regional para 2027 tendrá prioridades claras: seguridad, salud y desarrollo económico. Nuestro compromiso es que cada peso de inversión del Gobierno Regional llegue donde más se necesita y se traduzca en soluciones concretas para las familias de Arica y Parinacota”.

Paco expresó que en seguridad apoyará a las instituciones encargadas de resguardar a la comunidad y también propiciará la recuperación de espacios públicos para los vecinos. En Salud, sostuvo que apoyará iniciativas que permitan mejorar la atención de las personas y reducir brechas, tal como ya se ha hecho con propuestas innovadoras como el Programa de Diagnóstico y Tratamiento para Personas con Problemas de Salud Mental en Atención Primaria ejecutado por la Dirección de Salud Municipal de la Municipalidad de Arica, la detección y el tratamiento de Helicobacter pylori para prevenir el cáncer gástrico, además de la incorporación de modernos equipos de endoscopia y la renovación de equipamiento clínico para el Hospital Juan Noé.

Respecto del desarrollo económico, el gobernador señaló que su foco estará en el financiamiento de obras de infraestructura pública, ya que estas permiten dinamizar la economía local al generar actividad en las empresas y empleos en medio del aumento de la cesantía que afecta a la región.

“Proyectos como la electrificación de General Lagos, el Plan de Conservación de Vías Urbanas en Arica, las obras de conectividad y la infraestructura que estamos impulsando en distintos puntos de la región son una muestra concreta de cómo los recursos regionales pueden transformarse en crecimiento, desarrollo y mejores oportunidades para nuestra gente”, indicó la autoridad.

Y si bien el gobernador Paco logró detener la caída del presupuesto 2027 que establecía el proyecto de la Ley de Presupuesto enviado inicialmente por el Gobierno, lo que aún queda por mejorar es la calidad de proyectos de inversión pública disponibles y la ejecución presupuestaria del propio Gore. Ello porque se sabe que ha habido quejas de la autoridad por la falta de iniciativas de alto impacto en las carteras que disponen los servicios públicos regionales.

Sin embargo, eso no es todo. Desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda se ha reclamado al Gore una mayor celeridad en la ejecución presupuestaria. Y es que, según el último Informe de Ejecución Presupuestaria, entregado el pasado 4 de noviembre por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Gore solo había ejecutado el 52,2 % de sus recursos hasta septiembre. Es decir, en nueve meses había gastado poco más de la mitad de los fondos asignados, por lo que le quedaba una proporción similar por ejecutar durante los últimos tres meses del año.

Para revertir la tendencia al gasto de los recursos en los últimos meses del año, el propio Ministerio de Hacienda incluyó una instrucción en la Ley de Presupuestos 2027 que señala que “los gobiernos regionales podrán requerir recursos adicionales al Ministerio de Hacienda si, a julio del año 2027, alcanzan una ejecución igual o superior al 50% en el subtítulo 31 del programa de Inversión Regional. Esta meta se calcula sobre el monto inicial aprobado en 2026, actualizado a moneda de 2027. Los fondos

adicionales se destinarán al financiamiento de nuevas iniciativas u otras que estén sin financiamiento en ese momento, permitiendo un crecimiento de hasta un 7% respecto del presupuesto inicial del año 2026 del subtítulo 31 del presupuesto de inversión, corregido por inflación”.

Proyectos de calidad

El consejero regional Oscar Pantoja Rivera (PL) comentó que hace falta una autocrítica en el Gore, ya que no considera que sea un logro mantener el mismo presupuesto. “Esto obedece a que tampoco hemos sido capaces de tener una buena ejecución de nuestro presupuesto a la calidad de la ejecución. Creo que faltan muchas obras en el último gobierno regional y en este que llevamos actualmente. Creo que la cantidad de transferencias es mayor a la cantidad de obras que se están haciendo. Hoy estamos subsidiando muchos programas desde los servicios del Estado que no llegan a nuestra región. Los ministerios no llegan con recursos necesarios y creo que la calidad de nuestra inversión es mala”, indicó.

A su juicio, “nos faltan más obras y eso lo vemos en todos los consejos. Todos los meses estamos transfiriendo miles de millones, pero para programas que no son de obras. Y aquellos servicios que tienen obras, en realidad están muy lentos. Hay obras, hay recursos que hemos entregado el año pasado, el 2025, y que ni siquiera han empezado a iniciarse o ni siquiera están en licitación. Hemos transformado el CORE en un gran cajero automático para servicios públicos, llenos de transferencias para programas, pero pocas obras, lo que genera menos empleo y menos desarrollo”.

También expresó que debe haber un cambio en las visiones de la Dirección de Presupuesto y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ya que el cálculo para la destinación de recursos a la región “no considera que somos una zona fronteriza que se hace cargo de temas nacionales. Esa fórmula tiene que ser distinta porque hemos visto cómo estamos haciéndonos cargo de políticas públicas a nivel nacional, tales como el resguardo de la frontera con recursos regionales, el resguardo de la frontera fitosanitaria por el tema de la mosca de la fruta, con miles de pesos para el SAG para bloquear el ingreso al resto del país; también, nuestro apoyo a la estrategia contra el crimen organizado, con miles de millones para un plan exitoso que ha tenido la Fiscalía Regional, pero con recursos nuestros”.

Focalizar recursos

La consejera regional Lorena Ventura Vásquez (RN), que preside la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, dijo que considerando la difícil situación económica que atraviese la región “es conveniente focalizar los recursos que logramos asegurar. Salud, seguridad y desarrollo económico deben ser nuestras prioridades, especialmente derivar fondos a la tecnificación de la agricultura y desarrollar obras viales de calidad en la precordillera y el altiplano”.

A juicio de la core, es esencial perseverar en avanzar en proyectos como las construcciones del Centro Oncológico y un hospital de alta complejidad, ya que existen brechas profundas en los servicios de salud públicos que dispone la región para sus habitantes. “Tener salud de calidad en la región es algo muy necesario. No es sostenible que la gente que está afectada por una enfermedad catastrófica, deba trasladarse al sur para tener salud”, afirmó.

Del mismo modo, manifestó que es necesario dar mayor apoyo a la agricultura, teniendo como objetivo la ampliación de la superficie agrícola, dado que los valles tradicionales, a su juicio, “quedaron chicos”. Ventura sostuvo que el plan para revitalizar Arica debe ser ambicioso y fijar la mirada en la atracción de nuevos capitales para ejecutar proyectos agrícolas y agroindustriales, tal como lo está haciendo Perú.

En tanto, la consejera Denisse Morales Flores valoró que “se haya revertido el recorte que proponía el proyecto original. Ese texto reducía en un 8,8% la inversión regional de Arica y Parinacota, cerca de $5.000 millones menos, el mayor recorte porcentual entre las 16 regiones del país. Gracias al acuerdo, la región recupera prácticamente el nivel de 2026 y mantiene los fondos del concurso del 8% para las organizaciones sociales”.

Sin embargo, la core indicó que no es suficiente mantener los recursos del año pasado, “ya que un presupuesto congelado en términos nominales significa, en la práctica, una pérdida real cercana al 3% por efecto de la inflación. Arica y Parinacota sigue siendo la región con el peor presupuesto de inversión del país”.

Morales hizo un llamado al Senado y al Ejecutivo a aprovechar la discusión presupuestaria para reforzar el Fondo de Equidad Interregional, asegurar una asignación significativa de recursos del Plan Especial de Zonas Extremas para la cartera regional e incorporar criterios de distribución que consideren el desempleo y la condición de zona extrema.

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Municipio aplica dos varas distintas: despide a guardia agresor de comediante y mantiene a chofer que chocó ebrio en vehículo fiscal

Dos varas muy distintas decidió aplicar la Municipalidad de Arica en sendos casos de conductas de funcionarios reñidas con la probidad administrativa. Así quedó en evidencia luego de conocerse, el viernes pasado, que el alcalde Orlando Vargas Pizarro optó por poner término anticipado al contrato a honorarios del facilitador Rodrigo Plaza Aguilera, quien fue detenido el jueves por efectivos de la PDI tras golpear en varias ocasiones al comediante Luis Slimming Castillo durante su presentación en el Hotel Antay. La decisión se produjo luego del impacto mediático que alcanzó el caso a nivel nacional.

La determinación de despedir rápidamente al agresor contrasta diametralmente con aquella adoptada hacia el chofer del alcalde, Juan Olivares Soto, quien aún se mantiene en el municipio, pese a haber chocado ebrio en un vehículo municipal el pasado 14 de mayo.

En cuanto al funcionario que agredió a Slimming, quien cuenta con educación media completa, fue contratado por la administración del exalcalde Gerardo Espíndola Rojas el 18 de noviembre de 2024 y se desempeñaba como guardia facilitador en distintos recintos municipales, en el marco del “Programa de anfitriones y servicios de apoyo municipal 2026”. Por esas labores percibía una remuneración bruta de $760.240, según la página de Transparencia de la Municipalidad de Arica.

Hasta el viernes al mediodía, en el municipio no estaban informados de que Rodrigo Plaza era funcionario municipal. Solo cuando Aquí Arica realizó una llamada a la Oficina de Comunicaciones de la administración edilicia se enteraron de que el agresor era un trabajador contratado a honorarios por la municipalidad. Pese a que se solicitó un pronunciamiento, este nunca llegó.

La versión sí fue entregada a otros medios, justificando el cese del contrato. En el breve comunicado indicaron “su categórico rechazo a los hechos de violencia que afectaron al comediante Luis Slimming. Ante la gravedad de lo ocurrido, y considerando los antecedentes del caso, la Municipalidad ha determinado poner término anticipado al contrato que mantiene con la persona involucrada en la agresión, conforme a los procedimientos administrativos y disposiciones legales correspondientes”.

En tanto, la fiscal adjunta Verónica Roco formalizó al agresor el mismo viernes por el delito de lesiones leves, dado que, pese a la violencia con la que actuó el imputado, el humorista no quedó con lesiones graves. Para esta caso se fijó un plazo de investigación de 60 días. Según la investigación preliminar, el exfuncionario municipal habría admitido que golpeó Slimming, “porque no le gustó la rutina”, pese a que el comediante llevaba solo 10 minutos en el escenario. Sobre si al momento de la golpiza evidenciaba consumo de alcohol o sustancias ilícitas, la persecutora dijo que no existían evidencias ni tampoco sobre una posible condición sicológica o siquiátrica.

El concejal Daniel Manríquez Zúñiga (PdG) cuestionó a la administración municipal por no haber notificado al Concejo Municipal de la condición de funcionario municipal del agresor de Slimming, “ya que todo lo hemos sabido a través de la prensa o por fuentes informales como las redes sociales. Fuera de tener la vergüenza regional de tener a una persona que agrede a otra en un escenario sin motivo alguno, y que además sea funcionario municipal, la medida aplicada si bien es correcta, sabemos que también ha habido otras situaciones como personas fiscalizadas bajo los efectos del alcohol, manejando vehículos municipales, gente que ha sido contratada con antecedentes desde otras instituciones o que han sido tachados por mala conducta y resulta que están en el municipio”.

El edil dijo que situaciones como estas “afectan el prestigio de los funcionarios municipales de carrera. No entiendo con qué vara se mide la competencia o pertinencia de sus funcionarios nuevos. Por eso mismo, hace pocos días oficié para que se nos informe sobre las hojas de vida de todos los conductores municipales. También me preocupa, y se lo he hecho saber al alcalde, las denuncias de acoso laboral que hay, presiones indebidas que habría sobre funcionarias que no son de confianza y de eso no hay respuesta aún”.

Sobre este caso, la concejala Dolores Cautivo Ahumada (PC) expresó que “en Chile se ha relativizado demasiado lo que significa ser funcionario público, condición que debe ser un honor. Tenemos un ministro que estuvo involucrado en colusión, tenemos pedófilos y narcotraficantes liberados a propósito de medidas administrativas. En ese contexto de impunidad a mí me da pudor pedir las penas del infierno para trabajadores comunes y corrientes. Creo que ambos deben enfrentar la justicia por sus actos y en lo laboral enfrentar los sumarios que correspondan. Estoy en contra de las medidas efectistas para la “galería”, en todos los casos”.

Chofer sigue en municipio

Pese a que el caso tuvo repercusión mediática y provocó daños en un bien municipal, al punto de que la Contraloría Regional decidiera abrir una investigación por el mal uso del vehículo fiscal, el alcalde Vargas aplicó un criterio distinto respecto de su chofer de confianza, Juan Olivares Soto. El pasado 14 de mayo, este protagonizó un choque en la calle Barros Luco mientras conducía en estado de ebriedad, con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, el jeep en el que habitualmente trasladaba al jefe comunal.

La autoridad edilicia optó por mantener al funcionario en su trabajo e incluso, en un principio, pese a conocer del accidente, le permitió seguir conduciendo el vehículo fiscal. Luego, solo cuando los hechos comenzaron a conocerse públicamente, lo destinó al Terminal de Buses Internacional para que realizara labores de servicios generales, dado que cuenta únicamente con enseñanza básica completa y no registra estudios técnicos que le permitan desempeñarse en unidades administrativas.

Pese a su nueva destinación, en la página de Transparencia, Olivares sigue apareciendo como “conductor del alcalde y personal municipal, apoyar logísticamente en el traslado y armado de requerimientos para actividades municipales; colaborar en tareas de seguridad y en el traslado de documentación”. En esas labores mantiene el sueldo bruto de $1.954.410.

Sobre Olivares pesa hoy una investigación de la Contraloría Regional, cuyo informe preliminar estableció que el funcionario habría realizado maniobras distractivas para encubrir el choque, reparando el vehículo municipal con recursos propios sin comunicar el accidente. También el órgano fiscalizador ordenó a Carabineros de Chile la apertura de un sumario, a raíz de que la entidad entregó el vehículo a un tercero que no es funcionario municipal, incumpliendo el protocolo definido para estos casos.

También en esta causa, que aún no ha sido formalizada por el Ministerio Público, se hizo presente el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que el 25 de agosto presentó una querella por el delito de conducción en estado de ebriedad causando daños. En el documento, el CDE pidió que el conductor, quien ingresó a la municipalidad durante la administración del actual jefe comunal, el 9 de diciembre de 2024, sea sancionado por este ilícito, “sin perjuicio de otros delitos que pudieran acreditarse, así como de todos quienes resulten responsables del hecho punible en carácter de autores, cómplices o encubridores”.

Por la comisión de este delito, el funcionario de confianza del edil arriesga una pena de presidio que va entre los 61 días y los 540 días de presidio. La Ley de Tránsito en su artículo 196 prevé como sanciones adicionales una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir por dos años. Pero hay algo más que considera esta normativa y que podría significar la aplicación del máximo de las penas a este funcionario municipal. En la ley expresamente se señala que las sanciones serán en su tope, “si el delito hubiese sido cometido por un conductor cuya profesión u oficio consista en el transporte de personas o bienes y hubiere actuado en el ejercicio de sus funciones”.

Este sería el caso, dado que al momento del accidente, el conductor tenía asignadas como tareas el traslado del alcalde y otras de seguridad. Es más, en la investigación realizada por la Contraloría, el chofer en su declaración admitió que, luego de haber dejado al alcalde en su domicilio, se había desviado de la ruta para compartir unas cervezas con un amigo y que al retomar la marcha hacia el estacionamiento municipal chocó un vehículo particular.

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Festival de Cine “Arica Nativa” parte con todo esta semana en Arica y Timar

El Festival de Cine “Arica Nativa 2026” estrenará hoy su 21.ª edición en el ex Cine Colón, con funciones en horarios de mañana y tarde y una programación que incluye películas premiadas y seleccionadas en los festivales de Cannes, Málaga, Valdivia, San Sebastián y París.

El evento del séptimo arte, organizado por la Fundación Altiplano, comienza hoy y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre, con funciones abiertas y gratuitas en Arica y en la localidad precordillerana de Tímar. Para asistir a las exhibiciones, el público debe inscribirse en la página aricanativa.cl.

La programación incluye la exhibición en Tímar de la película Me rompiste el corazón, dirigida por Boris Quercia. Hasta esa localidad llegará el actor Daniel Muñoz para presentar el filme, en el que interpreta al músico popular Roberto Parra. La función se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en el marco de Mamita Nativa, una celebración comunitaria que reúne cine, música, gastronomía y tradiciones locales e invita a los visitantes a compartir la cultura y hospitalidad del pueblo. Muñoz también protagoniza Mil pedazos, película que cerrará la programación nacional el domingo 22 de noviembre, a las 21.00 horas, en el Cine Municipal (ex Cine Colón).

El programa del fetsival incluye La perra, de Dominga Sotomayor, reconocida en Cannes; El deshielo, de Manuela Martelli, seleccionada para representar a Chile en los premios Oscar; Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín, estrenada en el Festival de Málaga; y Los niños sin tierra, de René Ballesteros, presentada en Cinéma du Réel, en París. A ellas se suman Después de la niebla, de Miriam Heard, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, y Me rompiste el corazón, de Boris Quercia, que superó los 50 mil espectadores en salas nacionales.

La parrilla programática también incluirá nueve películas locales. Entre ellas estarán Abuelo Ño, de Marco Herrera Huber; Juana y Rosa, dirigida por Alenei Antecao Arévalo y producida por la Mesa Audiovisual de Arica; Caerá el morro y marcharán sus hijos, de Óscar Marín Sepúlveda; Ødisea, de mar a cordillera, del ariqueño Víctor Hugo Cortés; Amina, más allá del horizonte, largometraje dirigido por Luis Morgado y escrito por Carolina Palza; El despertar del órgano de Belén, de los realizadores Cristian Mellado y Francisco Tarque; Uchusuma, de Charlie Hoffs; Entramos negros, salimos afrodescendientes, de Nicolás Romero Tapia; y Desde el otro lado, de David Muñoz Vargas.

AMÉRICO DESATA EMPLAZAMIENTO FEMINISTA. Organizaciones feministas locales se manifestaron en contra de la decisión del alcalde Orlando Vargas Pizarro de contratar al cantante ariqueño Américo como artista estelar del Carnaval de Arica «Con la Fuerza del Sol». A través de una declaración pública titulada «La violencia contra las mujeres no se relativiza», el viernes pasado emplazaron al jefe comunal a revertir su decisión, por considerar que constituye una mala señal contratar a un artista recientemente condenado por lesiones y daños en un contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, Yamila Reyna.

Lo llamativo es que a esa declaración adhirieron varias colectividades de oposición al Gobierno, entre ellas el Frente Amplio, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Sin embargo, no lo hizo el Partido por la Democracia (PPD), cuyo presidente regional es Emanuel Rivera Arias, funcionario de confianza del alcalde y quien, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), encabezó la campaña senatorial de Cinthia Vargas, hija del jefe comunal.

La adhesión al documento también tensionó al Partido Socialista (PS), colectividad que apoyó la candidatura de Vargas y que hoy ocupa varios puestos clave en la administración municipal, como la Dirección de Desarrollo Comunitario, encabezada por la expresidenta del PS Sandra Flores Contreras; la Secretaría Comunal de Planificación; y la Corporación Municipal Costa Chinchorro, esta última a cargo de la producción del evento multicultural que se realizará a fines de enero.

Lo extraño es que ninguno de esos grupos se manifestó con la misma fuerza cuando, este año, el jefe comunal, durante una visita a su par de Tacna, dijo a micrófono abierto que había viajado “con una minita de 25 años a Colombia y Panamá” y que le gustaban las mujeres jóvenes porque “le hace bien al cuerpo y el cuerpo pide”. La situación generó un escándalo que tuvo amplia difusión en medios de Tacna, pero no hubo reproches públicos de los colectivos feministas de Arica.

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