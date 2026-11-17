La caída del Presidente José Antonio Kast en las encuestas continúa generando análisis sobre el respaldo ciudadano a su administración. Esta vez, el cientista político Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma y profesor de Carver University de Estados Unidos, advirtió que el Ejecutivo enfrenta una tendencia sostenida de deterioro en su aprobación desde marzo, cuando se produjo el denominado bencinazo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el académico abordó los resultados de la última encuesta Criteria, que situó la aprobación presidencial en 18% y la desaprobación en 72%, cifras que reflejan el complejo escenario de respaldo ciudadano que enfrenta el Gobierno.

El análisis de Cassinelli se produjo después de que Kast se refiriera públicamente a los resultados de los sondeos y señalara que, aunque respeta las encuestas, estas no determinan sus decisiones políticas.

“Siempre he sido respetuoso de las encuestas, pero nunca han sido la guía absoluta de lo que he realizado en política”, sostuvo el Mandatario, quien también insistió en asumir personalmente las responsabilidades por la caída de su popularidad.

Frente a esa postura, Cassinelli explicó que las encuestas no deben interpretarse únicamente a partir de una cifra aislada, sino considerando la evolución que muestran a lo largo del tiempo. “Mira, las encuestas son, como se dice siempre, son termómetros o son fotos. Punto uno. Pero las encuestas tienen una característica, que van marcando tendencia”, señaló.

El cientista político sostuvo que el valor de los sondeos radica precisamente en la posibilidad de identificar cambios sostenidos en la percepción ciudadana. “Uno no lee una encuesta por un número determinado, sino que por la tendencia que se va configurando en el devenir de las encuestas”, explicó.

En ese sentido, destacó que Chile cuenta con estudios de opinión que permiten observar esas variaciones, independientemente de las diferencias que puedan existir entre sus resultados específicos.

“Y, afortunadamente, en Chile, algunos reclaman, otros consideramos que es bueno, encuestas relativamente serias que tenemos en Chile. Porque tú puedes marcar tendencia, más allá del número, más allá si es 20 o es 10”, afirmó.

A partir de esa lectura, Cassinelli sostuvo que el Gobierno de Kast ha experimentado un descenso significativo en sus niveles de aprobación desde el comienzo de su administración.

“Y este gobierno ha tenido una tendencia, desde marzo, desde el benzinazo, a una tendencia decreciente de manera significativa. O sea, partió con más de 50 puntos y hoy día vamos en menos de 20 o en torno a 20”, señaló.

El académico resumió esa evolución en una conclusión: “Va a menos. Y eso es una tendencia”.

Para Cassinelli, el problema no se limita al resultado puntual de Criteria, sino que está relacionado con la persistencia de una evaluación negativa que se ha profundizado durante los meses de Gobierno.

El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma también abordó la pregunta sobre cuánto deben influir las encuestas en las decisiones de una administración. Aunque reconoció que los sondeos no constituyen por sí mismos una guía de gobierno, sostuvo que sus resultados entregan información que las autoridades no deberían ignorar. “Insisto, la encuesta es un termómetro. Por lo tanto, tú no lo puedes desconocer”, afirmó.

Para ilustrar su planteamiento, utilizó una comparación con la medición de la temperatura corporal y la necesidad de reaccionar frente a una señal de alerta. “Uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, el termómetro dice que tengo 39 de fiebre y, por lo tanto, da lo mismo. No tengo nada que hacer. No. Algo tienes que hacer”, explicó.

En esa línea, el cientista político sostuvo que los resultados de las encuestas deben llevar al Ejecutivo a revisar cómo están siendo percibidas sus decisiones por la ciudadanía. “Algo estás haciendo que se percibe, en la opinión pública, mal. Por eso te están rechazando”, afirmó.

Cassinelli también llamó a prestar atención a otro indicador de los sondeos: la desaprobación presidencial. Según los resultados de Criteria, el rechazo a la gestión de Kast alcanzó el 72%, una cifra que, a juicio del académico, representa una dificultad adicional para el Gobierno. “Porque, ojo, estamos hablando de la aprobación. Pero fijémonos también en la desaprobación, que es sumamente importante”, advirtió.

El cientista político explicó que un nivel de rechazo de esa magnitud puede resultar particularmente difícil de modificar, incluso si el Ejecutivo busca introducir cambios en su gestión. “Porque la desaprobación, cuando tenemos desaprobación en torno al 70%, cambiar esa desaprobación es muy difícil”, sostuvo.