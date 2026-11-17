“Viniendo de un país pequeño, ubicado lejos de los grandes centros internacionales de la cultura, esperaba que fuera una aventura difícil”. Con esas palabras de Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, The New York Times relata hoy en su edición impresa y digital cómo la Escuela de Ballet del Municipal de Santiago se convirtió en la primera aliada de la Ópera Nacional de París, como parte de un programa inédito para ambas instituciones.

Bajo el título “¿La nueva exportación de Francia? El método de danza del Ballet de la Ópera de París”, el periódico neoyorquino da cuenta de los resultados del histórico acuerdo entre ambos teatros, que partió como una experiencia piloto en 2023 por tres años y que acaba de ser renovada por otros tres. Y cómo, a partir de esta experiencia, la Ópera de París ha comenzado a replicar experiencias similares en otros lugares del mundo.

El artículo describe de qué manera se inició el acercamiento entre ambas instituciones y cómo se configuró su trabajo colaborativo, que se ha traducido en que maestros y alumnos de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago reciban formación intensiva de la célebre escuela parisina mediante una modalidad que combina sesiones impartidas en Chile por ex bailarines étoiles (máxima rango en la compañía), así como visitas de aprendices chilenos a París.

“Gracias a este programa, nuestra escuela de ballet en Santiago se ha transformado, no solo en su técnica, sino en su forma de pensar”, afirmó Larenas al medio estadounidense. “Sentimos que nuestros estudiantes hoy pueden integrarse a las mejores compañías y a las mejores escuelas de ballet del mundo”.

Como uno de los momentos más destacados de la iniciativa, el diario menciona el curso de verano de dos semanas que cada enero reúne en Santiago a cerca de 200 estudiantes y profesores de toda América Latina, junto a especialistas que viajan desde Francia.

“Nos honra profundamente que un trabajo que ha exigido años de dedicación sea tan positivamente valorado por la Ópera de París y que hoy trascienda nuestras fronteras. Es un reconocimiento que nos permite proyectar nuestro país como un polo de referencia para la formación en danza clásica en Sudamérica”, dice hoy Carmen Gloria Larenas.

En la nota de The New York Times, Alexander Neef, director de la Ópera de París, explicó que la técnica francesa se transmite de manera enteramente oral y que, por lo mismo, es frágil. “Si encontramos más personas a quienes transmitirla, se convierte en una estructura más sólida para el futuro”, afirmó. Y definió este tipo de alianzas como una herramienta de diplomacia cultural.

Durante los últimos tres años, 1.075 maestros, estudiantes de ballet y otros profesionales han sido parte de los intercambios formativos y escuelas de verano desarrollados en el marco de esta alianza.

La publicación llega a pocos meses de que el Teatro Municipal de Santiago celebre, en 2027, sus 170 años de historia, y consolida a su Escuela de Ballet como un espacio donde el talento chileno y latinoamericano se forma en diálogo con una de las tradiciones más prestigiosas de la danza mundial.

Link para leer la nota: https://www.nytimes.com/2026/11/12/arts/music/paris-opera-treatro-municipal-chile.html