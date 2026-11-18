Tener cientos de contactos en redes sociales, intercambiar mensajes a diario por WhatsApp o compartir espacios con otras personas no necesariamente significa sentirse acompañado. Pese a las múltiples herramientas disponibles para comunicarse, establecer relaciones profundas y construir vínculos basados en la confianza sigue siendo un desafío, especialmente cuando existe temor a mostrar las propias inseguridades o vulnerabilidades.

El fenómeno quedó en evidencia en la Encuesta Nacional Bicentenario 2026 de la Universidad Católica, cuyos resultados revelaron que el 52% de los chilenos declara sentirse solo algunas veces o con mayor frecuencia. La cifra aumenta al 59% entre las personas de 18 a 34 años. Además, un 17% de los encuestados afirma no tener amigos.

Para Maximiliano Hurtado, académico de Administración de Servicios de la Universidad de Los Andes, uno de los principales desafíos consiste en distinguir entre mantener contacto con otras personas y desarrollar relaciones significativas. “Podemos intercambiar decenas de mensajes al día sin que nadie nos conozca de verdad“, señala.

En esa línea, plantea que las interacciones digitales no siempre permiten alcanzar la profundidad necesaria para generar un verdadero sentido de pertenencia. Para explicar este fenómeno, recoge los planteamientos de la investigadora Brené Brown, quien identifica la vulnerabilidad como un componente esencial de las conexiones humanas.

Esto supone tener la disposición a compartir dudas, errores e inseguridades, incluso cuando existe el riesgo de no ser aceptados. Sin embargo, el problema surge cuando las personas sienten que deben proyectar una imagen de perfección para encajar socialmente, en lugar de mostrarse tal como son. La búsqueda constante de aceptación puede terminar favoreciendo relaciones superficiales y dificultando el desarrollo de amistades profundas.

El académico también advierte sobre la importancia de diferenciar la soledad del aislamiento social. Aunque ambos conceptos suelen confundirse, sentirse solo no significa necesariamente estar socialmente aislado. La primera experiencia está relacionada con la percepción de que los vínculos personales no son suficientes, mientras que el segundo concepto se refiere a tener pocos contactos o participar escasamente en espacios sociales.

“La señal de alerta aparece cuando la soledad es frecuente, se mantiene en el tiempo y lleva a la persona a retirarse cada vez más, porque en ese punto se alimenta a sí misma”, explica.

La confianza y la vulnerabilidad como claves para fortalecer las relaciones

Para Hurtado, construir vínculos más profundos requiere tiempo, atención y constancia. No se trata únicamente de aumentar la cantidad de interacciones sociales, sino de generar espacios de confianza en los que las personas puedan expresarse libremente, sin temor a ser juzgadas.

Esta necesidad también se extiende al ámbito laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional Bicentenario 2026, el 87% de los consultados considera que trabajar le da sentido a su vida, un resultado que abre oportunidades para que las organizaciones contribuyan al desarrollo de relaciones interpersonales y al fortalecimiento del sentido de pertenencia.

En ese contexto, el académico propone implementar medidas como promover conversaciones individuales, organizar instancias de encuentro entre compañeros, acompañar a quienes se incorporan a un equipo y fomentar ambientes donde sea posible reconocer errores y pedir ayuda sin temor a represalias.

No obstante, advierte que generar espacios de confianza no significa exigir que las personas compartan aspectos íntimos de sus vidas. La apertura emocional debe surgir de manera voluntaria y estar acompañada de condiciones que permitan expresarse sin consecuencias negativas.

“Un buen equipo no obliga a contarlo todo, y se asegura de que hacerlo no cueste caro”, concluye.