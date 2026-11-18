Un sistema triangular en relaciones internacionales ha sido un patrón infrecuente del acontecer mundial. Su plasmación ha sido más evidente en el plano ideológico que en la realidad. La idea de un triángulo equilátero, con lados y ángulos iguales, con tres potencias con idéntica capacidad de acción y jerarquía, es aún más difícil de darse.

Cuando en el siglo III a. C. el rey Pirro de Epiro intentó expulsar a Roma de Tarento, la República se coaligó con Cartago, su futura enemiga. Más próximo a nuestro mundo es el caso de las cumbres de Teherán, Yalta y Potsdam, con su proyección de concertación de los aliados de la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, como las máximas potencias.

De hecho, el siguiente medio siglo sería dominado por la lógica de Guerra Fría de las dos primeras, mientras la última actuaría en la esfera de influencia de Estados Unidos.

Se puede decir que es más probable la figura reconocida por la geometría como un triángulo isósceles, destacando por tener dos lados de igual longitud y un tercero diferente. De tal manera que dos potencias pueden ser más adversarias de una tercera o, bien, mientras dos chocan entre sí, una tercera se mantiene a distancia para aprovechar el río revuelto a su favor, como lo hizo Macedonia respecto a la Guerra del Peloponeso.

Hoy, un Trump decidido a no dar ventaja en su competencia a todo nivel con China, ha sido el principal impulsor de la cumbre trilateral con Beijing y Moscú, después de la reunión de la APEC, en Shenzhen.

Mucho se ha aludido a Yalta –en la península de Crimea–, un encuentro en febrero de 1945 entre Franklin Delano Roosevelt, Josef Stalin y Winston Churchill, con una enorme capacidad resolutiva entre Estados con distintos y coincidentes intereses.

Se consagró la división de la Alemania de posguerra en zonas de ocupación y se acordó modificar la frontera de esta con Polonia, entre otros entendimientos.

Nada de esto parece operar en el caso de la cumbre trilateral.

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