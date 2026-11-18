La política exterior se mide por la capacidad de defender los intereses del país, incluso cuando incomoda a gobiernos ideológicamente cercanos. En esa prueba, la administración de José Antonio Kast acumula señales.

Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay y Donald Trump en Estados Unidos son interlocutores privilegiados. Chile debe relacionarse con todos; otra cosa es confundir cercanía política con estrategia de Estado y callar ante cuestionamientos sobre la probidad de esos aliados.

Javier Milei llegó al poder prometiendo terminar con “la casta”. Sin embargo, su gobierno enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades que alcanzan a su entorno: desde el caso de la criptomoneda $LIBRA hasta los sobornos investigados en la Agencia Nacional de Discapacidad. No se trata de romper relaciones, sino de preguntarse por qué la afinidad pesa más que la transparencia.

Paraguay ofrece otra señal. Kast se reunió con Santiago Peña y presentó la relación como una alianza estratégica. La crisis del banco UENO derivó en acusaciones de conflictos de interés y uso irregular de fondos previsionales contra el mandatario. No corresponde anticipar culpabilidades, pero sí advertir el costo de apostar por liderazgos cuya probidad y estabilidad están cuestionadas.

Frente a Washington, la subordinación se convierte en un problema económico. Trump impuso unilateralmente aranceles a sus socios, incluido Chile, como si su voluntad estuviera por encima de las reglas. Pero el 20 de febrero de 2026 la Corte Suprema estadounidense resolvió que la ley invocada por la Casa Blanca no autorizaba al Presidente a imponer esos gravámenes. El Ejecutivo había excedido sus atribuciones.

El fallo abrió la posibilidad de reclamaciones y devoluciones multimillonarias por los aranceles cobrados, aunque no ordenó compensaciones a otros países. Chile tenía razones para defender a sus exportadores y evaluar las vías jurídicas disponibles, incluidas eventuales acciones internacionales. En vez de eso, La Moneda eligió negociar bajo presión de Washington.

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que Chile negocia con Estados Unidos, adicional al TLC vigente desde 2004, se presenta como pragmatismo. Pero pragmatismo no es aceptar cualquier condición para conseguir una rebaja arancelaria. El instrumento puede incluir acceso a mercados y compromisos regulatorios; expertos han advertido que podría debilitar las ventajas del tratado vigente. Y la ciudadanía y el Congreso aún desconocen sus términos. ¿Qué ofrece Chile a cambio? ¿qué obligaciones asumirá? ¿qué garantías hay de que los beneficios no serán transitorios mientras los compromisos permanecen?

Hay una cuestión adicional. Un gobierno que ha demostrado tan poca capacidad para distinguir entre afinidad ideológica e idoneidad política y moral de sus socios haría bien en escuchar a otras instituciones antes de comprometer al país. Al menos el Congreso debería tener la oportunidad de conocer, examinar y pronunciarse sobre la conveniencia de los acuerdos que se negocian a puertas cerradas. No para sustituir al Ejecutivo en sus atribuciones diplomáticas, sino para impedir que decisiones de largo alcance se adopten a espaldas de la ciudadanía y sin el debido control democrático.

Kast prometió recuperar el respeto internacional de Chile. Ese respeto no se obtiene por proximidad ideológica ni por aparecer en la fotografía correcta. Se construye con autonomía, criterio y capacidad de decir que no. Si el Presidente no distingue entre aliados convenientes y aliados simplemente afines, al menos debería permitir que el Congreso haga esa evaluación. La política exterior no es una junta de amigos, ni la soberanía un precio negociable para conseguir una invitación a la Casa Blanca.

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