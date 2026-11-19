De acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en materia de portabilidad numérica, Claro mantiene un sostenido liderazgo en la industria móvil. Entre enero y septiembre de 2026 acumula 315.197 portaciones netas, resultados que reflejan una preferencia sostenida en un mercado altamente competitivo.

Estos resultados se suman positivamente a lo que viene ocurriendo desde septiembre de 2024, fecha en que Claro comenzó a liderar la portabilidad numérica. Desde entonces a la fecha, la empresa suma más de 854 mil portaciones netas de pre y post pago.

Para Claro, estos resultados representan un respaldo al proceso de transformación que ha impulsado durante los últimos años, orientado a fortalecer su infraestructura tecnológica, mejorar la experiencia de atención y desarrollar una propuesta de valor que responda a las nuevas necesidades de conectividad y entretenimiento de las personas.

“Llevar 26 meses consecutivos liderando la portabilidad móvil es una demostración concreta de que la promesa detrás del Nuevo Claro se está cumpliendo y es una realidad. Mes a mes, las personas lo confirman al elegirnos. Este resultado es fruto del trabajo que hemos realizado para renovar nuestra red móvil y fortalecer nuestra cobertura 5G a lo largo de Chile. Son avances que nuestros clientes notan en una red más estable y confiable. Este liderazgo nos enorgullece y nos indica que vamos en la dirección correcta”, señaló Nicolás Sabando, vicepresidente Go to Market y Productos de Claro Chile.

Una transformación centrada en la experiencia del cliente

El liderazgo en portabilidad se enmarca en la evolución del denominado Nuevo Claro, un proceso que ha considerado la modernización completa de su red móvil, la expansión de la tecnología 5G a lo largo del país y el fortalecimiento de sus canales de atención.

Entre los avances de la compañía destaca la renovación de su infraestructura móvil, que incorporó más de 1.200 nuevas antenas, junto con una mayor presencia territorial a través de 190 tiendas que incluyan una renovada experiencia tanto física como digital.

A ello se suma una mejora de 16 puntos en su indicador de recomendación de clientes (NPS), un avance que la compañía relaciona con las iniciativas implementadas para ofrecer una experiencia de servicio más simple, cercana y eficiente, tanto en sus canales presenciales como digitales.

En paralelo, Claro ha fortalecido su propuesta de internet fibra y televisión para el hogar, robusteciendo su propuesta de entretenimiento, integrando contenidos y plataformas de streaming como Netflix o Youtube Premium a su oferta. Estas acciones son parte de una estrategia que busca continuar siendo líderes en el mundo hogar, con la más completa oferta para sus clientes.

“Hoy las personas buscan mucho más que un plan competitivo. Esperan una red que responda a sus necesidades, una atención ágil y servicios que les entreguen valor en su vida cotidiana. Nuestro desafío es seguir construyendo esa experiencia y demostrar, con mejoras concretas, para que cada día más personas nos prefieran y confíen en nosotros”, agregó Sabando.

Este foco en la experiencia también ha sido reconocido externamente. Recientemente, Claro obtuvo el primer lugar en la categoría Mejor Proyecto de Innovación del VI Premio a las Mejores Prácticas de Experiencia de Clientes en Chile, organizado por DEC, con Post Call Analytics. Esta plataforma de inteligencia artificial generativa, desarrollada en Chile junto a AWS, analiza las conversaciones con los clientes en todos los canales y las convierte en mejoras concretas para su atención.

Con estos nuevos hitos, Claro reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su infraestructura, sus servicios y la relación con sus clientes, profundizando una transformación que busca consolidar a la compañía como uno de los principales referentes de conectividad y experiencia en la industria de las telecomunicaciones chilena.