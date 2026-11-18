¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

Les escribo desde Copiapó, en el desierto de Atacama, un lugar donde las pasiones y los conflictos de la humanidad parecen ínfimos frente a la inmensidad del paisaje. Un desierto que, por estos días, además, nos recibe vestido de flores, en uno de los fenómenos más bellos que ocurren sobre el planeta.

Y no es cualquier desierto florido. Las lluvias del invierno lo convirtieron en el más extenso desde 1997.

Estoy aquí por el festival Ciencia sin Ficción, una hermosa iniciativa organizada por un grupo de jóvenes entusiastas liderados por Boris Muñoz. Funciona de un modo similar a Puerto de Ideas o el Congreso Futuro, con una diferencia: busca especialmente al público escolar de educación media. Son los profesores quienes inscriben a sus cursos, que llegan desde todos los confines de la región.

Es inspirador observar cuán evidente es el hambre por escuchar y discutir temas científicos. Como las flores del desierto, parece esperar la más mínima gota de agua para florecer.

Si el desierto nos obliga a mirar el mundo con otra perspectiva, recordemos el Pale Blue Dot de Carl Sagan. El 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1, a unos 6 mil millones de kilómetros, se dio vuelta y fotografió la Tierra: un puntito que no alcanzaba a llenar un píxel. Años después, en su libro Pale Blue Dot (1994), Sagan escribió:

“Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos aquellos de quienes alguna vez has oído hablar, cada ser humano que ha existido, vivieron sus vidas”.

Fue la última mirada de la Voyager 1, que había partido en septiembre de 1977, más de 12 años antes. Treinta y cuatro minutos después de esa foto apagó sus cámaras para siempre.

Pero siguió viajando. Hoy, la Voyager 1 alcanzó exactamente un día luz de distancia de la Tierra: casi 26 mil millones de kilómetros, más de cuatro veces la distancia de aquella foto. Es el objeto más lejano construido por el ser humano. Una señal suya tardaría un día en llegar hasta nosotros.

Imaginen ir a buscarla en un automóvil a 100 kilómetros por hora: nos demoraríamos casi 30 mil años. La Voyager, a 61 mil kilómetros por hora, lo hizo en 49.

Desde allá, aunque tuviera ojos, la Voyager no vería la Tierra a simple vista: sería un punto demasiado tenue, pegado a un Sol que todavía brilla más que la Luna llena. Nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros amores, ya están, para la sonda, enterrados en el fondo del firmamento. Pero la Voyager lleva consigo un pedazo de todo eso: un disco de oro con imágenes y sonidos de la Tierra.

Quizás alguien recoja esta botella perdida en el espacio interestelar para escuchar el llanto de un bebé, los saludos del entonces secretario general de las Naciones Unidas o a Chuck Berry interpretando Johnny B. Goode. Para entonces tal vez nuestra civilización se haya extinguido, y todas sus pequeñeces y grandezas queden plasmadas en un sistema estelar lejano, donde se escuche, desde algún bar de barrio: “Go Johnny, go, go, go!”.

En este número nos acercamos al conflicto, que parece estar al rojo vivo en todo el mundo. Para eso volvemos desde un día luz de distancia, dejamos el desierto y caemos de lleno en el centro de nuestras pasiones. Hemos invitado a Sergio Toro, doctor en Ciencia Política, especializado en políticas públicas; y Pierre Paul Romagnoli, doctor en Matemáticas. Junto a ellos, nos acompañan nuestros conocidos de la casa: Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en esta edición de Universo Paralelo. Comenta y comparte este link. Y si este newsletter te llegó gracias a alguien que cree que hasta las protestas tienen una explicación científica, inscríbete aquí y sigamos descubriendo qué hay detrás de las grandes movilizaciones que cambian el rumbo de la historia.

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PATRONES, NO PREDICCIONES: ESTALLIDOS Y CIENCIAS SOCIALES

Por Sergio Toro Doctor en Ciencia Política

Esta columna surge de la solicitud de Universo Paralelo de escribir sobre la “predicción de estallidos sociales”. Para no decepcionar a mi interlocutor –que es físico– acepté el desafío sin ningún tipo de advertencia. Pero la realidad es que ni siquiera la filosofía se ha puesto de acuerdo sobre el alcance de la observación social y las capacidades prospectivas de nuestra investigación.

Es cierto que muchas de nuestras teorías se han aventurado a encontrar explicaciones sobre los fenómenos sociales y políticos. Pero esas explicaciones chocan con la falta de regularidades en el comportamiento humano, que se despliega en espacios de interacción abiertos y complejos que limitan cualquier predicción . La ciencia social se llama ciencia porque se rige por un método, por un procedimiento y por criterios de replicabilidad, validez y objetividad.

. La ciencia social se llama ciencia porque se rige por un método, por un procedimiento y por criterios de replicabilidad, validez y objetividad. Sin embargo, es una ciencia que estudia a las personas en sociedad, marcada, por cierto, por la ambivalencia del ser humano entre evitar los errores pasados o volver sobre ellos.

Entonces, ¿es posible predecir eventos como los estallidos sociales? La respuesta clara y objetiva es “de ninguna manera”, aunque ciertamente podemos observar patrones que pueden explicar las crisis en el pasado, para luego ser advertidas en el presente. Integremos algunos ejemplos de pensamiento social.

En 1973, Albert Hirschman observó que existían intervalos de tolerancia social que eran sostenidos por la expectativa de un progreso común. A eso le llamó “efecto túnel”. No obstante, cuando esas convergencias no ocurrían, la paciencia social comenzaba a agotarse y abría paso al descontento, a la confrontación y, como él mismo lo señaló, el desastre.

La idea de Hirschman dialoga con otra, más cercana a la teoría evolutiva. Peter Turchin , por ejemplo, constató en el largo plazo las condiciones que llevaron a las sociedades a la cooperación y al conflicto. Sostiene que las sociedades entran en ciclos de inestabilidad cuando coinciden la sobreproducción de élites y el empobrecimiento relativo de las mayorías , es decir, el aumento de aspirantes a posiciones de poder junto con la pauperización de la sociedad.

, por ejemplo, constató en el largo plazo las condiciones que llevaron a las sociedades a la cooperación y al conflicto. , es decir, el aumento de aspirantes a posiciones de poder junto con la pauperización de la sociedad. Desde la ciencia política y la sociología histórica, Theda Skocpol, por un lado, y Jack Goldstone, por el otro, ya habían analizado que las crisis y revoluciones sobrevienen cuando las élites están divididas y debilitadas. De hecho, el modelo de Goldstone es la base sobre la que Turchin construye su teoría.

En el mismo sentido, el historiador Edward Palmer Thompson advirtió que la escasez por sí sola no explica la revuelta. En su estudio sobre los motines de subsistencia del siglo XVIII constató que la multitud reaccionaba con indignación moral ante quiebres unilaterales del pacto social. La vuelta de tuerca de Thompson fue criticar la idea de explosiones sociales como impulsos instintivos ante el hambre (la “visión espasmódica”) y relevar la fuerza legítima de la defensa de derechos y costumbres consolidados en el tiempo (la “economía moral”).

Lo paradójico es que muchas de estas condiciones parecen incubarse en los tiempos actuales de la automatización. La pérdida de expectativas ante el temor al desempleo, la pauperización de amplios sectores, el sobrecrecimiento de una élite técnica, el debilitamiento de las élites y los quiebres unilaterales del pacto social son, sin duda, una combinación que da indicios de tiempos graves de conflicto.

En esto, las recientes protestas en Francia, España, Portugal e Italia, movidas por la vivienda, los salarios y el costo de la vida, pueden ser indicadores de una nueva ola de beligerancia y enfrentamiento con el Estado. Pero, claro, sobre esto me veo en la imposibilidad de predecir los eventos futuros. Lo lamento mucho, estimado Andrés.

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DEL MIEDO HEREDADO A LA MASA CRÍTICA: LA MATEMÁTICA DETRÁS DE LAS PROTESTAS Y SU PARADOJA FINAL

Por Pierre Paul Romagnoli Doctor en Matemáticas

Para observar sin sesgo político las grandes movilizaciones de los últimos años en Chile y el mundo, resulta muy útil recurrir a la matemática. Aunque solemos pensar que las decisiones colectivas nacen de acuerdos conscientes, la teoría de juegos y el estudio de redes demuestran que las multitudes obedecen a reglas de probabilidad sorprendentemente predecibles.

Al combinar dos conceptos clave –los equilibrios de Nash y los modelos de cascadas en redes–, podemos explicar el tránsito ciudadano desde la resignación pasiva hasta el desborde colectivo en las calles.

El punto de partida es un fenómeno que formalizó John Nash en teoría de juegos. Imaginemos una población donde cada persona calcula el costo y el beneficio de desafiar una norma. Mientras el castigo esperado sea alto, la estrategia más segura para cada individuo es no hacer nada. Lo fascinante ocurre con el tiempo: incluso cuando la amenaza original desaparece o se vuelve improbable, el grupo queda atrapado en lo que llamamos un equilibrio de Nash ineficiente.

Imaginemos una población donde cada persona calcula el costo y el beneficio de desafiar una norma. Mientras el castigo esperado sea alto, la estrategia más segura para cada individuo es no hacer nada. Lo fascinante ocurre con el tiempo: incluso cuando la amenaza original desaparece o se vuelve improbable, Los nuevos integrantes copian la pasividad de sus pares por un cálculo simple de probabilidades: asumen que, si nadie se mueve, debe existir un peligro oculto que justifica la quietud. Esta inercia retrata la obediencia social. Durante años, quienes alzaban la voz solían ser aislados por su propio entorno.

Sin embargo, ningún equilibrio es eterno, y aquí entra el segundo concepto: los modelos de umbrales en redes, desarrollados por el matemático y sociólogo Mark Granovetter. En una red social, cada persona tiene un umbral numérico distinto para sumarse a una protesta, definido por cuánta gente ve participando a su alrededor. Si la distribución de estos umbrales tiene ciertos valores clave, basta una pequeña chispa para que ocurra un cambio brusco: la participación deja de crecer poco a poco, se dispara de forma exponencial y se propaga por toda la red.

Las protestas de los últimos años muestran el momento exacto en que se rompe ese equilibrio pasivo y comienza una cascada. Ya sea en el estallido social de Chile en 2019, en los chalecos amarillos en Francia o en las recientes huelgas en Europa, el patrón se repite . Primero, un grupo reducido con umbral cercano a cero decide actuar y asume el costo inicial. Al principio, la mayoría intenta frenarlos.

. Primero, un grupo reducido con umbral cercano a cero decide actuar y asume el costo inicial. Al principio, la mayoría intenta frenarlos. Pero si este grupo logra activar a quienes tienen umbrales bajos, se desata una reacción en cadena donde cada nuevo participante anima a los demás. De pronto, la estadística cambia: millones descubren que su malestar no es una excepción y que la probabilidad de recibir un castigo individual desaparece frente a una multitud. La vigilancia mutua se vuelve coordinación y el miedo cambia de bando.

Sin embargo, el verdadero drama comienza cuando el sistema entra en el terreno del caos matemático. Quienes impulsaron la protesta descubren demasiado tarde que estos procesos son muy sensibles a pequeños cambios y que nadie controla la dinámica una vez iniciada. Una red sin un líder único no entiende de matices. Esa misma población que abrazó el cambio con esperanza termina atrapada en una espiral que no esperaba: violencia desbordada, destrucción del espacio común, incertidumbre económica y fractura social, sin alcanzar la solución prometida.

El desencanto reemplaza entonces a la euforia. Agotada por la incertidumbre, la sociedad busca reducir el riesgo a toda costa y vuelve a exigir reglas estrictas. Así, casi sin advertirlo, se instala un nuevo miedo al castigo, se fija otro equilibrio basado en la cautela y el ciclo vuelve a comenzar.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

Esta semana, la astronomía se tomó buena parte de las noticias científicas, con avances que nos llevan a mirar cada vez más lejos en el universo. Pero también hubo novedades en medicina y genética que merecen nuestra atención.

SpaceX marca un hito histórico al atrapar su nave Starship que regresaba de órbita

SpaceX logró atrapar por primera vez la etapa superior de su cohete Starship después de completar un vuelo orbital de 22 horas y media. La nave regresó a Texas y fue capturada por los enormes brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, un avance decisivo hacia la reutilización completa de cohetes espaciales. Aunque la primera etapa terminó en el golfo de México por una alerta de combustible, la maniobra marcó un hito para la exploración espacial.

Dato curioso: los brazos de la torre son conocidos como chopsticks, por su parecido con los palillos chinos.

Publicado el 14 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Un telescopio espacial revela datos de más de 900 millones de galaxias

El telescopio espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea, publicó su primera gran colección de datos, obtenidos durante trece meses de observaciones. Incluye más de 900 millones de galaxias y permitirá construir un mapa tridimensional del cosmos para investigar cómo se distribuyen la materia y la energía oscuras, dos componentes fundamentales del universo cuya naturaleza todavía desconocemos. El registro también contiene miles de posibles lentes gravitacionales, fenómenos que permiten observar objetos distantes gracias a la curvatura de la luz.

Dato curioso: Euclid ha observado una superficie del cielo equivalente a unas 9.500 lunas llenas.

Publicado el 12 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Una estrella muerta envía señales de radio cada ocho minutos

Astrónomos descubrieron un sistema formado por una enana blanca, el pequeño y denso remanente de una estrella, y otra similar al Sol. Desde allí llegan pulsos de radio cada 7,9 minutos, cuya señal permitió localizar su origen cerca de la enana blanca. El hallazgo ayuda a investigar cómo se producen estas misteriosas emisiones de radio, cuyo origen todavía no se comprende completamente.

Dato curioso: solo se conoce una docena de sistemas que emiten estos misteriosos pulsos de radio.

Publicado el 12 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Una nueva estrategia logra frenar tumores de próstata resistentes

Investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaron una molécula capaz de unir dos proteínas que favorecen el crecimiento del cáncer de próstata. En lugar de bloquearlas por separado, consiguieron atraparlas juntas en una configuración que impide su funcionamiento habitual. En pruebas preclínicas, la estrategia mostró una mayor actividad antitumoral que la combinación de inhibidores individuales, con menor daño a células normales.

Dato curioso: el cáncer de próstata puede volverse resistente a tratamientos que inicialmente lograban frenar su crecimiento.

Publicado el 11 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

La luz más antigua del universo podría esconder una nueva física

Científicos de la Universidad de California detectaron nuevos indicios de que la luz emitida poco después del Big Bang podría haber girado ligeramente durante su viaje por el cosmos. Una nueva técnica permite distinguir este posible fenómeno de errores de los telescopios. Aunque todavía no está confirmado, podría revelar procesos físicos desconocidos y aportar pistas sobre la materia y la energía oscuras.

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Una nueva técnica permite detectar errores ocultos en la edición genética

Investigadores del Instituto Salk desarrollaron Superb-seq, una herramienta que permite identificar cambios no deseados cuando se utiliza CRISPR, la tecnología que hace posible modificar el ADN. Lo novedoso es que también muestra cómo esos errores afectan el funcionamiento de cada célula, algo que los métodos anteriores no podían observar con tanto detalle. El avance podría ayudar a desarrollar terapias genéticas más seguras y precisas.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Fabiola Arévalo Doctora en Física

Trabajo colaborativo

Los sistemas biológicos emplean la inteligencia colectiva para superar desafíos en conjunto. Esta cognición compartida permite a un grupo, como una sociedad, percibir, integrar y responder a las señales del entorno, ampliando sus capacidades por encima de las de cada individuo por separado.

Sin embargo, cuando los colectivos son muy numerosos, la falta de coordinación puede generar efectos contrarios al esfuerzo común. En este contexto, un equipo liderado por Tabea Dreyer y Ofer Feinerman, del Instituto Weizmann de Ciencias, puso a prueba la inteligencia individual frente a la grupal mediante un experimento de transporte cooperativo que comparó a dos especies sociales: humanos y hormigas.

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo muestra parte de estas pruebas, basadas en una adaptación del problema computacional conocido como piano movers (cargadores de pianos), que consiste en maniobrar un objeto rígido y voluminoso a través de un espacio con obstáculos.

Para ello, los investigadores diseñaron un laberinto de tres cámaras conectadas por rendijas estrechas y una carga en forma de T, construida a dos escalas: una para voluntarios humanos, motivados por el desafío competitivo, y otra para hormigas, a las que se atrajo impregnando la pieza con olor a comida para que la llevaran hacia su nido. Para igualar las condiciones de coordinación física entre ambas especies, en algunas pruebas se prohibió a las personas hablar o gesticular.

Los resultados revelaron dinámicas opuestas. Al trabajar en grupos grandes, las hormigas desarrollaron una memoria emergente a corto plazo que les permitió deslizar la pieza por los bordes de manera estratégica, evitar errores repetidos y hallar rutas óptimas; actuaron como un superorganismo con un objetivo único.

Las personas, en cambio, resolvieron el problema de transporte con mayor facilidad cuando trabajaron de forma individual, pero al agruparse no lograron superar el rendimiento de un solo individuo. Cuando podían hablar, perdían tiempo debatiendo para alcanzar consensos, y cuando se les restringió la comunicación, su desempeño cayó incluso por debajo del de las hormigas, ya que dejaron el razonamiento propio y solo “empujaban”.

Según los autores, mientras la flexibilidad cognitiva y los distintos puntos de vista de los seres humanos generan fricciones interpersonales que dificultan la acción conjunta, las hormigas carecen de ego individual y subordinan todo a la cooperación.

Los hallazgos muestran que, en las sociedades humanas, los grupos numerosos no garantizan mejores decisiones si no existe una comunicación efectiva que facilite los consensos. Esto demuestra que el diálogo, el debate y los acuerdos compartidos son fundamentales para alcanzar objetivos comunes, por sobre la imposición y la falta de entendimiento. Puedes ver el video de los experimentos AQUÍ.

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BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita Periodista

¿Qué hace poderosa a una multitud?

Miles de personas pueden reunirse para protestar, pero ¿qué hace que algunas movilizaciones consigan sus objetivos mientras otras fracasan?

Para la ciencia, anticipar cómo evolucionará una multitud es especialmente difícil. Una de las razones está en el comportamiento emergente, estudiado por la física estadística, que explica cómo las interacciones entre individuos pueden generar conductas colectivas nuevas, que no pueden comprenderse observando a cada uno por separado.

Sin embargo, existen pistas. Erica Chenoweth y Maria Stephan analizaron campañas de resistencia civil entre 1900 y 2006 y encontraron que las no violentas tuvieron aproximadamente el doble de éxito que las violentas. Este resultado cuestiona la imagen de las multitudes como grupos inevitablemente violentos o irracionales. La psicología social también ha puesto en duda esa antigua creencia. Investigaciones sobre identidad colectiva muestran que compartir un propósito puede favorecer la cooperación y la organización, pero también la confrontación.

El estallido social chileno deja una paradoja interesante: una movilización que impulsó un proceso constituyente terminó con una propuesta constitucional rechazada y un posterior giro electoral hacia la derecha. ¿Cuánto influyeron las formas que adoptó aquella movilización en ese desenlace?

¿Por qué está fallando todo?

Outlook, United Airlines, Zoom y varios sitios web han sufrido problemas tecnológicos en pocos días. Justo cuando circulaba una inquietante predicción: un apagón mundial el 17 de noviembre. ¿Casualidad?

El rumor mezcló tres hechos independientes: un simulacro de alertas en Estados Unidos, recomendaciones europeas para prepararse ante emergencias de 72 horas y un episodio de Los Simpson en el que aparece un apagón y la fecha 17 de noviembre, pero sin mencionar 2026.

Pero las fallas tecnológicas sí plantean una pregunta interesante. La ciencia de los sistemas complejos revela una paradoja: los mecanismos diseñados para solucionar problemas pueden terminar agravándolos. Cuando un servidor falla, miles de computadores intentan reconectarse automáticamente. Si lo hacen simultáneamente, pueden saturarlo otra vez. Es el fenómeno conocido como thundering herd o “estampida”. A esto se suma el sesgo de confirmación, que nos lleva a interpretar las coincidencias como pruebas de algo que ya esperamos.

En este escenario, cabe preguntarse si estamos ante una fragilidad tecnológica creciente o simplemente conectando acontecimientos independientes.

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RECOMENDACIÓN: LA PREGUNTA DETRÁS DEL PRONÓSTICO

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

En Pressure, como en la historia real, dos métodos de pronóstico llegan a conclusiones opuestas antes del Día D. Los estadounidenses, con Irving Krick, comparaban el presente con mapas del pasado y veían vía libre para el 5 de junio; los británicos, con frentes y aire en altura, veían un tiempo peor. La película los muestra como dos bandos, pero en realidad eran tres equipos, y Stagg, jefe meteorólogo aliado desde noviembre de 1943, los coordinaba para decirle a Eisenhower qué esperar.

Que un patrón se repita no garantiza que vuelva a ocurrir. Para decidir, hay que saber por qué llueve, no solo cuándo. Un análisis posterior de las conversaciones entre pronosticadores sugiere que el temporal no se predijo especialmente bien y que la pausa, si la hubo, se debió a razones distintas de las previstas.

Judea Pearl y Dana Mackenzie, en The Book of Why , separan lo que sabemos en tres preguntas, porque los datos por sí solos responden solo a una de ellas. La primera: ¿qué suele pasar cuando veo esto? La segunda: ¿qué pasa si hago tal cosa? La tercera: ¿qué habría pasado si hubiera hecho otra?

, separan lo que sabemos en tres preguntas, porque los datos por sí solos responden solo a una de ellas. La primera: ¿qué suele pasar cuando veo esto? La segunda: ¿qué pasa si hago tal cosa? La tercera: ¿qué habría pasado si hubiera hecho otra? Un pronóstico sirve para la primera; Eisenhower necesitaba las otras dos. La tercera, la del mundo que no ocurrió, la ordenan Hernán y Robins en Causal Inference: What If. Cada decisión, esperar o desembarcar, tiene un resultado posible, pero solo vemos uno. Por eso se comparan grupos, ya sea en un experimento o en uno imaginado y reconstruido a partir de datos.

La vi por streaming (Apple TV). Repite la misma estructura de escena (Eisenhower exige, Krick apura, Stagg corrige) y no profundiza en la meteorología, pero bueno. Montgomery, Damian Lewis regresando a Normandía, me gustó mucho, y Stagg hace lo ordinario de manera extraordinaria: mira mapas, hace bien su trabajo y de eso depende una invasión. La recomiendo, ahora que el clima está en el centro de todo.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.