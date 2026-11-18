La decisión de Estados Unidos y otros 11 países –incluido Chile– de solicitar a la OEA convocar a una reunión al Consejo Permanente del organismo, para el 19 de noviembre de 2026, invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ha desatado un enjambre de dudas y resistencias a una instancia que en caso de ser aprobada, podría convertir a Chile en miembro de una fuerza conjunta internacional, encabezada por Estados Unidos. “El Escudo de las Américas en acción…”, como titulamos ayer en El Mostrador.

La propuesta a la que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, fue enviada el lunes 16 de noviembre a la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Mónica Palencia, buscando reactivar un antiguo pacto de defensa firmado en 1947, a comienzos de la Guerra Fría, que promueve una respuesta colectiva en caso de que cualquier Estado americano sea víctima de un ataque de otro Estado al interior de sus fronteras.

La medida ya había sido anunciada en septiembre durante la declaración conjunta del Escudo de las Américas, teniendo a Chile como uno de los 15 países adherentes, pese a que la decisión ni siquiera pasó por el Parlamento, donde todavía esperan la respuesta a los oficios enviados que buscan conocer los alcances de la participación de nuestro país en el nuevo bloque de seguridad regional, pero reenfocado esta vez en la persecución de grupos narcoterroristas.

Pese al extendido silencio del Gobierno que todavía no reconoce públicamente haber firmado la misiva, El Mostrador se comunicó con la Organización de Estados Americanos quienes reconocieron haber recibido la carta y convocado a la reunión del Consejo permanente el viernes 20 de noviembre, a las 12:30 PM, en el salón Libertador Simón Bolívar del organismo internacional.

Tras la confirmación, son varias las voces que se han opuesto a la decisión tomada por autoridades del Gobierno y Cancillería. Para el exembajador de Chile en Estados Unidos y de la Organización de Naciones Unidas, Gabriel Valdés, la solicitud firmada en la OEA por Chile para convocar al TIAR, “constituye un grave error y otro acto más de abandono de una política de Estado por parte del actual Gobierno”.

“Mediante una especie de plagio jurídico se intenta resucitar un instrumento creado por los EEUU para “coordinar” a nuestras FFAA durante la Guerra Fría, para emplearlas ahora en supuestas tareas de lucha contra el tráfico de drogas y los grupos criminales, tareas que son estrictamente policiales. Esta convocatoria es además una forma de entrar por la ventana al Escudo de las Américas, iniciativa en la que hasta ahora el Gobierno ha negado haber adoptado una decisión definitiva”, comentó a El Mostrador.

No sólo eso, también el diputado Gonzalo Winter (FA), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, acaba de oficiar a la Cancillería y el Ministerio de Defensa, “para que le den cuentas al país de por qué están firmando documentos que tienen que ver con la defensa y con la protección y la resistencia armada de los países, pero sobre todo queremos mandarle un mensaje al presidente José Antonio Kast: sáquenos de las locuras expansionistas de Donald Trump”, aseguró a El Mostrador.

Secretismo como política de Estado

El diputado Nelson Venegas (PS), miembro de la comisión de relaciones exteriores, aseguró a El Mostrador que todavía el Parlamento no recibe respuesta del Ejecutivo sobre los alcances de la Escudo de Las Américas, una incorporación que asegura no fue consultada al poder legislativo y que “nos involucra en conflictos externos”.

“Ni siquiera sabemos cuáles son los ataques narcoterroristas, que es un término que inventó Donald Trump. Es decir, estamos sometiendo a la soberanía de otros países sin que eso haya pasado por el Parlamento, por eso solicitamos la repuesta del Ejecutivo que aún no ha enviado respecto a que lo que pasa en el Escudo de las Américas y a qué acuerdos se llegó”, apunta el parlamentario.

El secretismo se ha convertido en una política de Estado. No sólo desde el Congreso han acusado que no se les consultó nada al respecto, también desde Cancillería –aseguran fuentes internas– no pidieron un pronunciamiento técnico a la División de Seguridad Internacional del Minrel ni tampoco al Consejo de exministros de Relaciones Internacionales.

Respecto a la convocatoria del TIAR, el exdiplomático Carlos Portales, aseguró que “Chile ha participado en una solicitud inconsulta internamente, después de una interpelación en la que se informó que se estaba estudiando, sin consultar al Consejo de Ex Ministros de Relaciones Exteriores, sin haber llamado nunca en el año al Consejo de Política Exterior, confirmando una política exterior del silencio, de espaldas a la opinión pública y que se adentra en terrenos muy peligrosos sin un mínimo de reflexión interna, ni menos del necesario consenso”.

Para el ex Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, el TIAR es un antiguo tratado sobre la Guerra Fría, antisoviético, que en caso de aplicarse habría que partir despejando de qué modo se haría. “Habría que ver qué cosas se pueden aplicar y cuáles no. Pero, primero que nada, hay que tomar una decisión, la decisión es que el Consejo Permanente discuta el tema y eso es lo que tiene que votarse. Luego adoptar alguna resolución que permite poner en marcha el tratado, supongo. Aunque yo creo que esa decisión corresponde a hacerle a la Asamblea General, pero en fin, ellos verán”, plantea.

Insulza advierte sobre la composición de intereses en el continente apelando al equilibrio de fuerzas. “No me imagino, por ejemplo, a Brasil, a México, a Uruguay votando a favor, y la verdad es que creo que va a costar bastante también conseguir el voto de todos los países del Caribe, porque ellos han sufrido intervenciones anteriores y probablemente no quieren correr ningún riesgo”, reflexiona el exmandamás de la OEA.

“Instrumento obsoleto”

Los analistas internacionales tampoco se quedaron fuera del escrutinio de la coyuntura. Mladen Yopo, doctor en ciencia política de la Universidad de Leiden, aseguró que la decisión tomada por nuestro país satisface más bien los intereses de Estados Unidos y su cuestionamiento geopolítico, “fundamentalmente mirando a China”. “Eso me parece que es una situación equivocada desde muchos puntos de vista”.

“El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue un tratado que fue generado fundamentalmente durante la Guerra Fría para la defensa contra la Unión Soviética, en plena Guerra Fría. Segundo, se trata de un tratado de defensa y militar, no de seguridad. Además, el TIAR, desde mi punto de vista, es un instrumento obsoleto, dado el mundo multipolar diverso que vivimos”, aseguró el experto.

Para el analista internacional Guillermo Holzmann la estrategia implementada es clara. “Si se está convocando al TIAR con la firma de al menos 10 países para activar el tratado de defensa recíproco en la OEA, eso cambia completamente el tono, independiente que se pueda aprobar o no, porque Estados Unidos está buscando la legitimación del Escudo de las Américas a través de otros organismos”, apunta el experto.

Paulina Astroza, en tanto, apuntó al rol de los objetivos estratégicos de Estados Unidos a través de la “doctrina Donroe”, la carta de navegación presentada por Trump en materia de seguridad hemisférica. Para la doctora en Ciencias políticas y académica de la Universidad de Concepción, “nos encontramos con esa iniciativa de la cual Chile aparece siendo parte, pero que se nos dijo primero que era una declaración de intenciones, lo que jurídicamente es verdad, pero podría generar obligaciones políticas”.

El riesgo, según Astroza, es que este sería el primero paso para tomar acciones concretas respecto a los alcances del TIAR no solo en materia política, sino también judicial. “Ahora la lógica no es pensar en el ataque de un Estado contra otro Estado, lo que Donald Trump está estableciendo es que la posible agresión a un tercero sea de una organización del crimen organizado, terrorista o transnacional, pero sin que tengamos claro cuál es esta, como sería esta calificación, que elementos debería contener, como responderían los estados y quien toma la decisión”, concluye la analista.

La Unidad de investigación de El Mostrador se comunicó desde ayer con Cancillería para confirmar la información que teníamos y plantear algunas preguntas esbozadas en este texto, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta, pudiendo publicar este reportaje solo cuando la OEA confirmó la convocatoria para este viernes.