Una pequeña roca encontrada en el desierto de Atacama se convirtió en protagonista de un descubrimiento científico sin precedentes para Sudamérica. Se trata de Calama 957, el primer meteorito de origen lunar hallado en el continente, cuya clasificación fue aprobada oficialmente el pasado 3 de noviembre por el Meteoritical Bulletin, la base de datos internacional que registra y reconoce estos objetos.

Para Millarca Valenzuela, Investigadora Asociada del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines – CATA (proyecto financiado por ANID), académica de la Universidad Católica del Norte (UCN) y geóloga experta en meteoritos, el reconocimiento de esta muestra constituye un acontecimiento excepcional para la ciencia planetaria y confirma el enorme potencial que posee el desierto de Atacama para el estudio de materiales extraterrestres.

El meteorito, de apenas 12 gramos, fue recuperado el 19 de mayo de 2026 en las cercanías de Calama, Región de Antofagasta, por los buscadores rusos Mikhail Nepomiluev e Ilya Kriachko, durante una expedición organizada por Juan Pablo Pizarro, director de Atacama Petrolab, y Timur Kriachko. Su procedencia lunar fue establecida mediante análisis científicos realizados por especialistas del Instituto Vernadsky, en Rusia.

La importancia del descubrimiento radica en la extraordinaria rareza de estos materiales. A diferencia de la mayoría de los meteoritos que llegan a la Tierra, provenientes principalmente de asteroides, aquellos originados en la Luna representan una proporción mínima de las rocas espaciales recuperadas en nuestro planeta.

“Es una gran noticia, encontrar un meteorito de la Luna en la Tierra. Si lo ponemos en contexto, es aún más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Estos objetos representan menos del 1% de los meteoritos recuperados en la Tierra”, destaca la especialista.

De acuerdo con Valenzuela, en Chile existen actualmente 4.585 meteoritos registrados oficialmente, provenientes en su gran mayoría de asteroides. Sin embargo, tuvieron que transcurrir más de tres décadas de exploraciones en el desierto para que se identificara el primer ejemplar de origen lunar.

Una roca que permite estudiar el pasado de la Luna

Calama 957 fue clasificado como una “brecha feldespática de fusión”, un tipo de roca formada por fragmentos de materiales lunares que fueron fracturados, fundidos y unidos nuevamente como consecuencia de grandes impactos ocurridos sobre la superficie de nuestro satélite natural. Estos procesos, que han marcado la historia de la Luna durante miles de millones de años, permiten que materiales provenientes de diferentes profundidades de su corteza queden incorporados en una misma roca, conservando información sobre su composición y evolución geológica.

Según explica Valenzuela, este meteorito está asociado a rocas de las tierras altas lunares, regiones que contienen materiales de la corteza más antigua y que se caracterizan por su apariencia más brillante debido a la presencia de minerales claros. Su estudio resulta especialmente relevante porque permite complementar el conocimiento obtenido mediante las muestras recogidas por las misiones Apolo, que proceden de sectores específicos y representan sólo algunos tipos de rocas de la superficie lunar.

“Este tipo de brechas pueden contener fragmentos de corteza profunda generados en grandes impactos, dándonos acceso a información difícil de obtener”, explica la investigadora.

De esta manera, el análisis de Calama 957 ofrece nuevas oportunidades para comprender cómo los impactos de cuerpos espaciales han transformado la superficie de la Luna y qué información pueden conservar las rocas sobre las distintas etapas de su formación.

Desierto de Atacama: laboratorio natural de meteoritos

El descubrimiento también vuelve a situar al Desierto de Atacama como uno de los lugares más importantes del mundo para la búsqueda y recuperación de meteoritos. Sus condiciones de extrema aridez sostenida por millones de años y la estabilidad de sus superficies han permitido que numerosas rocas extraterrestres permanezcan conservadas durante períodos extraordinariamente prolongados.

Millarca explica que, mientras en otros desiertos los meteoritos se pueden deteriorar en algunas decenas de miles de años, en determinados sectores de Atacama se han preservado durante más de tres millones de años, favoreciendo su acumulación y posterior recuperación.

Este potencial comenzó a documentarse científicamente a través de distintas expediciones realizadas en la Región de Antofagasta, incluyendo investigaciones desarrolladas por la propia geóloga durante su tesis doctoral. Con el tiempo, el reconocimiento internacional de estas zonas atrajo a científicos, coleccionistas y buscadores de meteoritos provenientes de distintos países. Sin embargo, el creciente interés por estos materiales también ha puesto en evidencia las dificultades que enfrenta Chile para garantizar su conservación y aprovechamiento científico.

Protección de meteoritos: un desafío pendiente para Chile

Aunque el hallazgo de Calama 957 representa un importante avance para el conocimiento científico, también pone sobre la mesa una preocupación que investigadores nacionales han manifestado durante los últimos años: la salida de meteoritos encontrados en territorio chileno hacia colecciones e instituciones extranjeras.

La investigadora del CATA reconoce que la participación de buscadores nacionales e internacionales ha contribuido significativamente al aumento de los descubrimientos. No obstante, advierte que la ausencia de una regulación efectiva sobre la extracción y salida de estos materiales limita las oportunidades de desarrollar investigaciones en el país.

“Gracias a los cazadores hemos triplicado el número de descubrimientos en los últimos años, lo que es bueno por un lado: más meteoritos y de mayor diversidad. Por otra parte, una gran parte se va fuera de Chile, y no se desarrolla ciencia nacional asociada a ellos”, señala Valenzuela.

La académica señala que durante los últimos años más de cuatro toneladas de meteoritos encontrados en Chile habrían salido del país, una situación que evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para su conservación y estudio. A esta problemática se suma la escasez de especialistas y laboratorios dedicados al análisis de meteoritos, lo que obliga a desarrollar buena parte de las investigaciones mediante colaboraciones con instituciones extranjeras.

Frente a este escenario, Valenzuela plantea la importancia de avanzar en mecanismos que regulen la salida de estas rocas, promuevan proyectos de colaboración científica internacional y aseguren que parte de los materiales recuperados permanezcan disponibles para su investigación en Chile. Asimismo, considera fundamental fortalecer la infraestructura científica nacional, impulsar la formación de nuevos especialistas y promover iniciativas educativas que permitan reconocer el valor de este patrimonio.

El descubrimiento de Calama 957 constituye así una oportunidad no sólo para profundizar en el conocimiento de la Luna, sino también, para reflexionar sobre el futuro de la investigación meteorítica en Chile y la importancia de resguardar los materiales extraterrestres que permanecen en el Desierto de Atacama, sobre todo ahora que Antofagasta fue elegida como la sede de la 90th Meteoritical Society Meeting que se realizará en el 2028, reconociendo la importancia de la región en la preservación de estos importantes materiales extraterrestres que permiten acceder al registro de diversos procesos, desde la formación del Sistema Solar, la evolución de sus planetas y otros cuerpos celestes, hasta el origen de la vida.