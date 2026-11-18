La ministra de Salud, May Chomalí, quedó en la mira del Partido Nacional Libertario (PNL). Luego de que el Senado rechazara este miércoles la indicación del Gobierno que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales y determinadas cirugías de afirmación de género a menores de 18 años, parlamentarios de la colectividad acusaron a la secretaria de Estado de incumplir compromisos y amenazaron con una acusación constitucional.

La propuesta del Ejecutivo, presentada en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, fue rechazada tras un empate de 21 votos a favor y 21 en contra. El resultado desató las críticas de los libertarios, que apuntaron directamente a Chomalí y cuestionaron que el Gobierno no consiguiera los respaldos necesarios.

Uno de los más duros fue el diputado Hans Marowski, quien aseguró que la ministra se había comprometido personalmente a terminar con el financiamiento público de tratamientos hormonales de transición en menores de edad y a modificar la normativa vigente.

“Ministra, usted comprometió su palabra con nosotros”, lanzó el parlamentario, quien reprochó que el Ejecutivo no consiguiera aprobar su propia indicación.

Marowski advirtió que, si esos compromisos vuelven a incumplirse, el PNL buscará establecer las responsabilidades políticas correspondientes, “incluida una acusación constitucional si existieran los fundamentos”.

En la misma línea, el diputado Pier Karlezi acusó que el Gobierno había comprometido presentar la indicación en la Cámara de Diputados, lo que no ocurrió, y que posteriormente se les aseguró su aprobación en el Senado.

“Las confianzas se quebraron”, sostuvo, exigiendo que Chomalí modifique los reglamentos y derogue los decretos que, según afirmó, se comprometió a cambiar antes de la primera quincena de diciembre.

El parlamentario fue más lejos al advertir que impulsarán una acusación constitucional si se realizan nuevos tratamientos hormonales a menores de edad. “El que avisa no traiciona”, remató.

A las críticas se sumó Gloria Naveillan, quien acusó al Ejecutivo de ceder ante las peticiones de la oposición y cuestionó que no consiguiera reunir los votos de sus propios senadores. Según aseguró, Chomalí había asumido un compromiso personal con los diputados libertarios.

“Eso no puede volver a pasar”, afirmó, advirtiendo que habrá consecuencias políticas si no se cumplen las medidas comprometidas.

Desde el Senado, Vanessa Kaiser (PNL) también cuestionó el resultado y sostuvo que, tras el rechazo de la indicación, los tratamientos que su sector busca restringir podrán seguir realizándose durante el actual Gobierno.

El antecedente de octubre y lo que dijo Chomalí

La controversia tiene un antecedente directo en la discusión presupuestaria del pasado 20 de octubre.

Ese día, Karlezi presentó una indicación en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos para prohibir a los Servicios de Salud realizar intervenciones hormonales y quirúrgicas de afirmación de género a menores de 18 años, incluso con autorización de sus padres.

Según consta en el informe oficial de la subcomisión, el presidente de la instancia, Agustín Romero (Partido Republicano), declaró inadmisible la propuesta por considerar que intervenía en las funciones de un servicio público.

En esa misma sesión, Chomalí sostuvo, según consigna el documento parlamentario, que dichas terapias no se realizaban a menores de 18 años. Un día antes había señalado que no existía un programa de hormonización, aunque sí programas de acompañamiento a la identidad de género en hospitales.

La indicación que no prosperó

El 14 de noviembre, el Ejecutivo presentó una nueva indicación al Presupuesto 2027 para impedir que los recursos del Ministerio de Salud financiaran terapias de hormonización cruzada y determinadas intervenciones quirúrgicas de afirmación de género en menores de 18 años.

A diferencia de la propuesta de Karlezi, que buscaba prohibir directamente esas intervenciones en los Servicios de Salud, la indicación gubernamental se centraba en su financiamiento público.

Además, contemplaba una excepción para los menores que ya estuvieran recibiendo tratamientos farmacológicos financiados por el Estado al 31 de diciembre de 2026, quienes podrían continuarlos bajo determinadas condiciones médicas y de consentimiento.

El rechazo de la restricción fue valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que defendió la evaluación individual de las necesidades de salud de adolescentes trans.

Por ahora, el PNL no ha presentado una acusación constitucional contra Chomalí, pero sus parlamentarios dejaron abierta esa posibilidad y exigieron medidas concretas al Ministerio de Salud.