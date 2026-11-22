Consultar por un producto, resolver dudas, realizar el pago y coordinar la entrega sin abandonar una misma conversación. Esta modalidad comienza a transformar el comercio electrónico, con WhatsApp como protagonista de un proceso en el que las interacciones entre consumidores y marcas dejan de ser únicamente un canal de atención y pasan a convertirse también en una vía para concretar ventas.

De acuerdo con un análisis de la startup chilena Vambe, la proporción de ventas iniciadas en WhatsApp que se pagan íntegramente dentro de la conversación aumentó de 19,8% en 2025 a 27% en 2026, lo que representa un crecimiento de 36%. En otras palabras, más de una de cada cuatro compras originadas en este canal se concreta sin necesidad de ingresar al sitio web de la tienda.

Los datos también muestran diferencias en los tiempos de compra. Cuando la transacción se completa dentro del chat, la mediana de tiempo entre el primer mensaje y el pago es de 30 minutos. En cambio, cuando el consumidor es derivado a una página web, el proceso se extiende a 8,7 horas.

“Estamos viendo un cambio en la manera en que las personas compran por internet. El consumidor ya no necesariamente quiere entrar a una página, buscar un producto y completar varios pasos para pagar. Cada vez más espera resolver todo desde el canal en el que ya está conversando con la marca. Esto está cambiando el rol de WhatsApp dentro del comercio electrónico, porque deja de ser solo un espacio de atención y empieza a convertirse en un canal de ventas por sí mismo”, explica Camhi.

Esta tendencia también quedó reflejada durante el último CyberMonday. Un segundo análisis, realizado por Vambe y Multivende sobre 429 marcas de comercio electrónico en Chile, evidenció que las ventas aumentaron 4,7 veces durante el evento, mientras que las conversaciones registraron un alza de 28%.

Sin embargo, entre los consumidores que contactaron a las tiendas, la proporción de conversaciones que terminó en una compra casi duplicó el comportamiento habitual: alcanzó un 9,7%, frente al 5% registrado en días normales.

Más consultas y nuevas formas de interactuar con las marcas

Los cambios en los hábitos de compra también se reflejan en los temas que motivan las consultas de los consumidores. Entre 2024 y 2026, las conversaciones relacionadas con postventa, garantías y devoluciones aumentaron 239%, mientras que aquellas sobre despachos y entregas crecieron 48%.

En contraste, las preguntas sobre medios de pago disminuyeron 29%, una tendencia que coincide con la posibilidad de recibir enlaces para realizar transacciones directamente a través de WhatsApp.

Otra transformación está relacionada con la manera en que los clientes buscan información sobre los productos. En los últimos dos años, la proporción de mensajes que incluyen imágenes pasó de 3% a 6,6%. Así, en lugar de describir aquello que necesitan, los consumidores pueden enviar fotografías para consultar directamente por un artículo.

A esto se suma una mayor recuperación de compras que inicialmente quedaron inconclusas. La proporción de carritos abandonados que se recuperan mediante conversaciones pasó de 9,9% en 2025 a 12,7% en 2026, lo que representa un incremento cercano a un tercio.

Durante el último CyberMonday de octubre también se registraron aumentos importantes en consultas vinculadas con las promociones y el funcionamiento de las plataformas digitales. Las preguntas sobre descuentos y cupones crecieron 182%, mientras que los problemas relacionados con sitios web, enlaces o carritos de compra aumentaron 69%.

En cuanto a la automatización de las respuestas, entre las marcas que cuentan con inteligencia artificial activa, el 56% de las conversaciones fue atendido sin intervención humana. Durante la noche, esta proporción alcanzó el 66%.

Empresas chilenas muestran el impacto de las ventas por mensajería

Los resultados de algunas empresas nacionales permiten dimensionar el alcance de estos canales durante los eventos comerciales.

Caracol Natural Skincare, firma dedicada a la elaboración de cremas, registró su mejor jornada de ventas en su historia, con $33,16 millones en un solo día. La cifra superó en 41% su anterior récord durante un Cyber, mientras que el 76% de las ventas correspondió a clientes que habían recibido un mensaje de WhatsApp antes de concretar la compra.

Por su parte, la tienda de alimentos PetFamily cuadruplicó sus ventas durante la primera jornada del Cyber y vendió casi el doble que en el mismo período del año anterior. Durante el evento gestionó 3 mil mensajes y concretó 328 órdenes mediante la reactivación de clientes a través de WhatsApp.

“Para las empresas, el desafío ya no es solamente atraer consumidores a sus sitios web, sino también ser capaces de concretar una venta desde una conversación. Muchas decisiones de compra dependen de resolver una duda en el momento adecuado. Por eso, la rapidez de respuesta y la capacidad de acompañar al cliente durante todo el proceso están adquiriendo cada vez más importancia”, concluye Nicolás Camhi, fundador de Vambe.