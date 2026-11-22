Una segunda edición del libro “Hija del exilio” (Editorial La Otra Costilla) ha publicado la autora Silvia Mellado (Amsterdam, 1976).

En la obra, Mellado cuenta el origen de su familia: el matrimonio de sus padres durante la Unidad Popular, la detención, tortura y encarcelamiento de su padre tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende en 1973, y su posterior salida al exilio a Holanda.

Además relata sus primeros recuerdos en el país europeo, criada en una sociedad multicultural, en medio de una comunidad de chilenos exiliados, y en una escuela donde compartía con alumnos de diversos países.

También el “shock cultural” que implicó su llegada a Chile, a mediados de los años 80, donde comenzó su propio exilio en un país que, si bien conocía de oídas, la recibió muchas veces con hostilidad, rechazo e incomprensión.

“Cuando se acercó septiembre les bajó por el patriotismo. Trataron de hacerme bailar cueca. Me hablaron de un gallo corriendo tras una gallina. Encontré que era algo tan ridículo que no participé más de esas clases”, escribe al hablar de sus recuerdos escolares en una escuela pública de Santiago Centro a mediados de los años 80.

“Durante una clase de dibujo nos dijeron que hiciéramos algo relacionado con septiembre. Yo dibujé una casa grande y blanca en llamas con aviones tirando bombas y una bandera chilena con el mástil quebrado. Eso era septiembre, lo que me habían enseñado mis papás. Otra vez fui a dar a la oficina de escritorio grande. Pasé tantas veces a hablar con esa señora y siempre era lo mismo. Que a qué habíamos venido a Chile y si no me gustaba mejor me fuera. Asumo que mis papás no se enteraron, porque jamás me dijeron algo”.

El libro es un testimonio imprescindible para comprender cómo hechos ocurridos hace medio siglo siguen teniendo repercusiones hasta hoy, pero también para reflexionar sobre lo que viven hoy los hijos de los migrantes en nuestro país.

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