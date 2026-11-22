El paro de camioneros que paralizó parcialmente distintas rutas del país terminó con un acuerdo entre el Gobierno y parte de los gremios movilizados, que incluyó una rebaja de $142 por litro de diésel, un techo para los precios de los combustibles hasta marzo de 2027 y mayores beneficios tributarios para el transporte de carga. Del total de la torta, la mejor parte de la llevaron los grandes empresarios que no se movilizaron.

El conflicto volvió a poner en el centro una pregunta sobre la estructura del transporte chileno: ¿por qué un país extenso y con una histórica red ferroviaria depende de manera tan intensa del transporte de carga por carretera? Para Rodrigo Martin, arquitecto e integrante del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Usach, la respuesta está en décadas de desinversión y en decisiones políticas que terminaron favoreciendo al transporte camionero.

Martin sostiene que el ferrocarril podría cumplir un papel estratégico tanto para reducir los costos del transporte como para disminuir la dependencia energética de Chile. “Los transportes largos, interregionales o nacionales, deberían hacerse en tren”, plantea. A su juicio, el camión debería concentrarse en la distribución local, mientras el tren asumiría los grandes desplazamientos de carga.

“Nada le compite al tren”

—En el contexto del paro de camioneros y el precio del petróleo, ¿por qué no tenemos una red ferroviaria que pueda ser una alternativa estratégica para el transporte de carga?

Hay un tema del transporte de carga en general. En los países desarrollados, normalmente los tramos largos de carga son mucho más eficientes en ferrocarril. Si tienes que mover, por ejemplo, 2.000 kilómetros de una carga importante de la producción de cobre o de una industria, nada le compite al tren. El tren es lo más eficiente para eso. ¿Cuál es el problema? La logística pequeña, el movimiento más corto, cuando tienes que trasladar una carga desde un terminal ferroviario hasta una fábrica. Ahí es donde, en todos los países desarrollados, están los camiones. Los camiones deberían operar desde los terminales ferroviarios hasta la distribución logística local: dentro de la ciudad, de la comuna o de la región. Pero los transportes largos, interregionales o nacionales deberían hacerse en tren. Esa debería ser la lógica para este país y sería infinitamente más eficiente. La capacidad de carga de un camión es mucho menor que la de un carro de tren. Un tren puede llevar muchísimo más, por lo que la capacidad y eficiencia de carga serían fantásticas.

—¿Por qué Chile no tiene hoy esa infraestructura?

Chile tuvo momentos muy importantes de desarrollo ferroviario, en función de la industria y de otras actividades. Pero hubo una combinación de factores políticos y económicos. En algunas épocas se planteó la competencia con los camiones, lo que se transformó también en un problema gremial: quién daba más empleo, quién tenía más fuerza. En determinados momentos políticos, los camiones fueron ganando espacio y se empezó a dejar de invertir en ferrocarriles. La infraestructura fue decayendo lentamente. Yo soy de Concepción y viajé toda mi vida en el tren nocturno entre Concepción y Santiago. Era un servicio extraordinario, buenísimo. Tenía hasta carro bar. Con el tiempo, durante los años 90, fue decayendo. Según los antecedentes que he revisado, 1995 fue uno de los momentos más críticos, cuando incluso hubo problemas económicos importantes y el sistema comenzó a deteriorarse con mayor rapidez. Creo que fue una combinación de voluntad política y manejo económico. Y eso no se ha podido recuperar completamente, a pesar de que hubo presidentes que plantearon el tren como un eje importante de sus campañas.

Hoy hay algunos avances. El tren a Chillán está funcionando, hay proyectos para recuperar la conexión hacia Concepción y también está funcionando el tramo Puerto Montt-Futillar. Son distintos pedazos que se están recuperando.

—¿Es posible pensar nuevamente en una red ferroviaria nacional?

Yo creo que sí. Por lo menos estamos en un camino en que podríamos pensar, a futuro, en desarrollar nuevamente el tren y recuperarlo. Es rentable socialmente, sin ninguna duda. Y si está bien manejado económicamente, también puede ser rentable. Es algo que deberíamos estar considerando, discutiendo y trabajando permanentemente. Pero tenemos que luchar contra dos factores: el económico y el político. Hay dificultades políticas detrás de la competencia con los camiones.

—¿Qué papel podría cumplir el ferrocarril para los pasajeros?

Para pasajeros también el tren es muy competitivo con el avión en distancias de hasta 400 o 500 kilómetros. Si vas a viajar en avión, entre llegar al aeropuerto, embarcar, los controles y todo el proceso, puedes terminar demorando tres, cuatro o cinco horas. Un tren rápido podría hacer ese recorrido en un tiempo similar. Por eso, para distancias de 400 o 500 kilómetros, el tren es mucho más competitivo que el avión y, obviamente, más eficiente que el bus y que el automóvil. Para los movimientos que tenemos en Chile, sería absolutamente bueno en términos de pasajeros y también en términos de carga. Un tren de carga que recorriera todo Chile sería espectacular. Esa debería ser la lógica normal del país.

Menor dependencia del petróleo

—¿Qué papel podría cumplir el ferrocarril frente a la actual crisis por el precio y abastecimiento del petróleo?

Ese es un punto muy importante. En general, los ferrocarriles modernos son eléctricos. Nosotros también tenemos muchos ferrocarriles eléctricos, aunque todavía existen algunas locomotoras de carga a diésel. Si pensáramos en un futuro en que se motive el uso de trenes, lo natural sería avanzar hacia infraestructura eléctrica. Chile tiene ventajas importantes para la producción de electricidad. Nosotros no producimos petróleo: lo importamos y dependemos de las situaciones internacionales. En cambio, sí podemos producir energía eléctrica. Tener sistemas de transporte eléctrico en Chile nos aseguraría una mayor autonomía. Podríamos tener un sistema de transporte abastecido desde nuestros propios recursos y que no dependiera de las situaciones internacionales. Además, es menos contaminante. El ferrocarril podría ser algo que nos permitiera tener un sistema de transporte más eficiente y menos dependiente de factores externos.

—¿Qué tan importante es esa autonomía en un escenario de crisis internacional o de guerra?

Sería un sueño si lo hubiéramos aplicado antes. Siempre ha sido una posibilidad. Yo participo en un grupo de gente vinculada al transporte y todos, cuando se plantea qué hacer con los ferrocarriles en Chile, estamos de acuerdo en que es algo que hay que recuperar de alguna manera y seguir impulsando. Podría ser un aporte gigantesco para el país. También podríamos pensar en reemplazar algunos viajes en avión por tren. Por ejemplo, contar con trenes rápidos para determinadas distancias sería muy eficiente.

—Uno de los argumentos contra el tren son los accidentes. ¿Cómo se compara su seguridad con otros medios de transporte?

Todos los sistemas de transporte tienen un componente de seguridad que hay que controlar y manejar bien. Hemos visto accidentes ferroviarios importantes, pero eso no significa que el sistema sea menos seguro. Los trenes son sistemas mucho más seguros que los buses y, en términos comparativos, tienen tasas de accidentes muy bajas considerando la cantidad de personas y carga que transportan. Son transportes masivos, con mucha capacidad y pocos accidentes en relación con las personas que movilizan. Por eso pueden ser muy eficientes.

—Hay también una discusión sobre cuánto pagan los camiones por el uso y deterioro de las carreteras. ¿Cómo ves ese problema?

Ese punto también es interesante. Si empiezas a transportar toda la carga por las autopistas, los camiones tienen un subsidio en el petróleo y el petróleo también está subsidiado. Mover toneladas de carga por las autopistas genera mucha tensión sobre la infraestructura y eso tiene efectos que finalmente nos afectan a todos. En otros países, además, el tráfico de camiones está bastante más segregado. No ves camiones en ciertos horarios ni en determinadas vías. En Chile, en cambio, uno puede estar en una carretera y tener camiones circulando todo el día. Eso genera riesgos de seguridad y daños en la infraestructura. Un camión tiene una carga gigantesca y es capaz de aplastar un automóvil. Esa relación también es discutible en Chile. Creo que deberíamos pensar en algún tipo de segregación, ya sea temporal o por determinados días y horarios, para los camiones en Chile. Porque son un peligro para las personas, representan un riesgo y además generan un daño importante en las carreteras por la carga que transportan. Finalmente, tendríamos que pagar por las dos cosas: por el uso y deterioro de la infraestructura y, además, asumir el riesgo de convivir permanentemente con ellos en las carreteras.