En el año 2000, una joven vivió dentro de una casa transparente en pleno centro de Santiago, la performance de Arturo Torres y Jorge Christie, abrió un debate sobre intimidad, exposición pública y voyerismo. La polémica obra vuelve a escena como parte de la exposición “Odisea del espacio. Arte chileno 1908–2026” que revisa más de un siglo de arte chileno.

Bajo la curatoría de Camilo Yáñez, el centro cultural Matucana 100 presenta un recorrido por más de un siglo de creación nacional que entrelaza la memoria de la dictadura, el estallido social, la investigación audiovisual y el rescate patrimonial a través de obras históricas y apuestas emergentes.

La conmemoración de los 25 años del Centro Cultural Matucana 100 toma como punto de partida la memoria de su propia arquitectura, erigida originalmente en 1908. Para entrelazar el origen del espacio con la historia del arte chileno, la exposición abre con la pintura “En la Quinta Normal”, realizada por Pedro Lira en ese mismo año, estableciendo un diálogo directo entre el lienzo y la época de construcción de los galpones.

A partir de este cruce, la propuesta curatorial articulada por Camilo Yáñez —quien se desempeñó como el primer curador de la institución entre 2001 y 2008— se plantea como una interrogante abierta sobre cómo los artistas chilenos han observado, opinado e interpretado su contexto, su realidad y su entorno político a lo largo de 118 años. La muestra no solo revisa la evolución del lenguaje plástico, sino que se despliega como una gran crónica visual de la odisea histórica y social del país.

“La pregunta que hace la curatoría es: ¿cómo han visto los artistas durante estos 118 años su tiempo, su realidad, su contexto, su paisaje? Es una gran exposición sobre la historia del paisaje cultural chileno, donde los artistas miran la realidad, opinan y proponen lecturas nuevas”, explica el curador.

El mapa de las fracturas políticas: De la resistencia en dictadura al estallido social

La dimensión política atraviesa de manera vertebradora el recorrido de la exposición, visibilizando cómo las artes visuales han operado como registro, denuncia e inconsciente colectivo frente a los momentos más convulsos de la historia nacional. Entre las piezas rescatadas destaca la serie Explosiones atómicas domésticas (1975), realizada por el fotógrafo Jorge Brantmayer a los 23 años en el campus Juan Gómez Millas, donde mediante juegos de magia análogos capturó una atmósfera melancólica que evocaba involuntariamente la desaparición forzada de estudiantes y compañeros en los primeros años de la dictadura militar.

“Él lo hace desde el juego de la magia, pero sin darse cuenta de que lo está haciendo por los desaparecidos. Es en el momento exacto en que están desapareciendo compañeros; estaba muy metido en el inconsciente del país. Es muy lindo recuperar estas fotos que tienen una atmósfera melancólica y sorprendente”, explica el curador.

La represión y la protesta obrera quedan de manifiesto en las únicas copias a color del archivo del Museo de la Memoria que registran la acción El fulgor de la huelga (1981), llevada a cabo por el Colectivo Acciones de Arte (CADA) en una fábrica junto a trabajadores y creadores como Diamela Eltit, Raúl Zurita y Juan Luis Martínez. Asimismo, la reflexión sobre la institucionalidad del Estado se expresa en la fotografía de Pablo Rivera que retrata la remodelación del Palacio de La Moneda en 1999 cubierto por mallas negras, titulada La moneda de negro, así como en las representaciones del bombardeo de 1973 realizadas por Carlos Leppe, Guillermo Tacla y Nemesio Antúnez.

El contrapunto internacional y las utopías latinoamericanas se despliegan en el diálogo entre el Che Guevara pintado por José Balmes entre 1967 y 1968, la obra de Gracia Barrios América, No invoco tu nombre en vano y la monumental tela La distribución de los primarios (1995) de Guillermo Tacla, centrada en la figura del Pentágono.

“Quería hacer una curaduría que tocara la contingencia. Extrañamente conviven una obra sobre el Che Guevara y otra sobre el Pentágono. Hay toda una América Latina ancestral de próceres, de revolucionarios y de utopías de cómo se imagina el continente, y luego viene la presencia del Pentágono y el golpe militar”, afirma Yáñez.

El tránsito hacia la democracia queda inmortalizado en una serie de 48 contactos fotográficos en blanco y negro de Álvaro Hoppe e Iván Navarro que registran la noche del Plebiscito de 1988 en el comando del NO y las manifestaciones en Plaza Italia. Por su parte, la crisis social reciente queda retratada en el trabajo audiovisual de Mario Navarro y Francisca García, quienes situaron a un personaje y a un arpista en medio de las cenizas de una automotora destruida durante el estallido social de 2019.

Uno de los hitos centrales de la exhibición radica en la alianza establecida con diversas instituciones públicas y colecciones privadas , entre las que se cuentan el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Museo de Artes Visuales (MAVI), el NUMU, el Museo de la Memoria y los coleccionistas privados para exhibir obras que permanecían fuera de circulación pública.

El núcleo emotivo de este rescate patrimonial lo constituye la reconstrucción de la instalación 110015 del artista Francisco Brugnoli, pieza que evoca la hora exacta de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Tras el fallecimiento de Bruñoli, la obra fue reconstruida por su esposa, la artista Virginia Errázuriz, junto a sus hijos, incorporando además la continuidad de un proyecto de paisaje iniciado por ambos en 1983. Camilo Yáñez sintetiza la lógica curatorial de la muestra bajo la metáfora de un matrimonio que reúne “algo nuevo, algo prestado y algo reconstruido”.

El recambio generacional y la libertad institucional

La exposición promueve además un cruce generacional explícito al hacer convivir la trayectoria de figuras consagradas como Gonzalo Díaz —quien presenta la serie fotográfica Odisear el espacio (1996-2003), realizada anualmente cada 13 de marzo— con la propuesta de Antonia Taulis, la artista más joven de la muestra.

Taulis expone una retrospectiva de Mercuria, una revista mural de una sola página impresa en offset que se pega en los muros de las calles de Santiago y Buenos Aires para promover el pensamiento colectivo y dialogar con transeúntes fuera del circuito museal. En la sala, el proyecto entabla un diálogo directo con la obra Anapurna del poeta Diego Maqueira, conectando con la tradición gráfica de publicaciones callejeras como el Quebrantahuesos de Nicanor Parra, Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky.

“El último número de esta revista mural es el que se hizo especialmente para esta muestra, y tiene que ver con la disociación, con la disolución del tiempo y el espacio, la relatividad y distintas formas de pensamiento aleatorio”, dice la artista.

Con esta exhibición, que permanecerá abierta al público hasta el 24 de enero, Matucana 100 reafirma su vocación como un espacio público caracterizado por la autonomía de programación y la capacidad de asumir riesgos conceptuales e históricos en el campo de las artes visuales.