El estreno de Grand Theft Auto VI también se convirtió en un fenómeno digital. Durante la semana de lanzamiento, las cuentas oficiales de Rockstar Games sumaron más de un millón de seguidores, mientras que los usuarios multiplicaron la creación de videos relacionados con el videojuego y las búsquedas en Google se dispararon.

El impacto se extendió a distintas plataformas y posicionó al título entre los temas más comentados en redes sociales.

Más de un millón de nuevos seguidores en cuatro días

Entre el lunes 16 y el jueves 19 de noviembre, fecha de estreno, las cuentas oficiales de Rockstar Games sumaron 1.098.235 seguidores nuevos. El crecimiento fue registrado por una escucha digital de Rompecabeza, que monitoreó redes sociales, búsquedas en Google y conversaciones en X cuatro veces al día.

De acuerdo con el análisis, la compañía alcanzó un peak de 394 mil nuevos seguidores durante la jornada del lanzamiento. Además, sus 19 publicaciones realizadas durante esa semana generaron 8,4 millones de interacciones, con un promedio aproximado de 440 mil por pieza.

Instagram fue la plataforma que más seguidores aportó en cifras absolutas: sumó 656 mil, un crecimiento de 1,9%, y alcanzó los 34,3 millones de seguidores. Esto representó cerca de seis de cada diez nuevos seguidores registrados durante el período.

TikTok, en tanto, presentó el mayor crecimiento proporcional. La cuenta ganó 395 mil seguidores, equivalente a un alza de 11,5%, y llegó a los 3,8 millones. Solo el día del estreno sumó 174 mil seguidores, casi el doble que el miércoles.

En otras plataformas también se observaron aumentos. YouTube incorporó 100 mil suscriptores y llegó a 14,2 millones; X sumó 46 mil seguidores, hasta los 23,7 millones; Discord ganó 42 mil miembros, un crecimiento de 4,3%, superando el millón, mientras Twitch registró 1.242 nuevos seguidores.

El total de 1.098.235 nuevos seguidores considera las plataformas con cifras exactas disponibles para Instagram, TikTok, X y Twitch. YouTube y Discord sumaron otros 142 mil, según el reporte.

TikTok acumuló 10 mil millones de visualizaciones y 2 millones de videos

La actividad de los usuarios también fue uno de los indicadores más relevantes del estreno. Los videos asociados al hashtag #gta6 en TikTok llegaron a los 2 millones, lo que representa un aumento de 57%, y acumularon 10 mil millones de visualizaciones.

En Instagram, el hashtag #gta6 alcanzó 1,6 millones de publicaciones, mientras que por cada contenido publicado por Rockstar, los usuarios subieron alrededor de 115 mil videos a TikTok.

La interacción también tuvo diferencias entre plataformas. Instagram concentró el 96% de las interacciones registradas, y la publicación más exitosa fue el anuncio del estreno, que alcanzó 1,57 millones de me gusta, comentarios y compartidos.

En TikTok, el único video publicado por la marca durante la semana consiguió una interacción por cada cinco visualizaciones, de acuerdo con la medición.

Las colaboraciones también tuvieron un papel relevante. De las 19 piezas publicadas por Rockstar, 12 correspondieron a alianzas con otras marcas y equipos, entre ellos Nike, Cactus Jack y los Miami Heat. Estas publicaciones concentraron tres de cada cuatro interacciones.

Las búsquedas de GTA VI se dispararon en Google y X

El impacto del lanzamiento también se reflejó en las búsquedas de internet. El jueves 19 de noviembre, las consultas de “GTA 6” en Google fueron 48 veces superiores a las de un día normal de octubre. En Chile, el aumento llegó a 41 veces, con el punto más alto registrado a la 01:00 horas.

En X, el videojuego se posicionó como tendencia número uno a nivel mundial, en Estados Unidos y Chile. Durante el peak de conversación, el estudio registró alrededor de 420 menciones por minuto.

La conversación también creció progresivamente durante los días previos al estreno. Las 1.000 publicaciones más populares sobre GTA VI pasaron de reunir 6,7 millones de interacciones el lunes a 24,3 millones el miércoles 18 de noviembre, lo que equivale a 3,6 veces más.

Además, el español fue el segundo idioma más utilizado en las conversaciones de X, con un 11%, detrás del inglés.

El contenido más visto no fue el anuncio del estreno

Uno de los hallazgos del análisis fue que la publicación con más visualizaciones durante la semana no correspondió al anuncio del lanzamiento. El contenido más visto fue un aviso de pre-descarga publicado en YouTube el 10 de noviembre, que alcanzó 13,6 millones de reproducciones.

Ariel Jeria, gerente general de Rompecabeza, señaló que “Rockstar publicó apenas 19 piezas en cuatro días y, aun así, sumó 1,1 millones de seguidores. La pieza que más vistas sumó en la semana no era nueva: era un aviso práctico para pre-descargar el juego, publicado el 10 de noviembre. Y entre lo más visto también estuvo una colaboración con los Miami Heat de la NBA. Cuando hay años de expectativa acumulada, una marca no necesita hacer más ruido: necesita ser útil y aparecer donde la gente ya está mirando”.

Por su parte, Patricio Silva, Social Specialist de Rompecabeza, destacó que “cada red cumplió un rol distinto: en Instagram la gente decidió seguir a Rockstar, con 6 de cada 10 seguidores nuevos, y en TikTok la comunidad se puso a crear, con 115 mil videos por cada publicación de la marca. En X, la conversación creció como bola de nieve: el miércoles 18, las 1.000 publicaciones más populares tuvieron 3,6 veces las interacciones del lunes. Y con el español como segundo idioma de la conversación, la comunidad hispanohablante no miró el estreno desde afuera: fue protagonista”.

Las cifras muestran que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI no se limitó al estreno del videojuego, sino que también movilizó a comunidades digitales que amplificaron su alcance a través de publicaciones, videos, búsquedas y conversaciones en distintas redes sociales.