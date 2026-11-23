El senador Juan Luis Castro (PS) asumió este lunes la responsabilidad por el procedimiento que permitió retirar los permisos constitucionales de los parlamentarios Ximena Órdenes y Fidel Espinoza durante la discusión del Presupuesto 2027. El legislador reconoció que autorizó la gestión sin contar con el consentimiento de ambos senadores, aunque descartó una falsificación de firmas y eximió de responsabilidad a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

En entrevista con ADN Radio, Castro explicó que “la idea de revocar las firmas fue parte de la decisión que yo tomé en el comité (del Socialismo Democrático)”, luego de que surgieran dificultades con los quórums para las votaciones presupuestarias.

“Soy yo el que da luz verde que se tramite esa suspensión de permiso”, sostuvo, agregando que “Paulina Vodanovic me advirtió que había un problema, pero yo soy el responsable y no me eximo de mi responsabilidad”.

La controversia surgió durante la tramitación del Presupuesto 2027, cuando se gestionó el retiro de las autorizaciones de ausencia de los senadores Órdenes y Espinoza, quienes acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Castro reconoció que el procedimiento avanzó sin consultar previamente a los afectados y atribuyó esa situación a que “desgraciadamente había una diferencia horaria de 12 horas, eran las 16:00 horas en Chile, las 04:00 de la mañana en China, y no se pudo lograr esa comunicación”.

El senador añadió que, tras conocer el rechazo de sus colegas, se decidió revertir el trámite. Según precisó, la suspensión de los permisos estuvo vigente durante cuatro horas, entre las 16:00 y las 20:00 horas del martes pasado.

Pese a reconocer el error administrativo, Castro aseguró que “aquí jamás hubo falsificación de firmas”.

Sin embargo, el caso es investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, mientras que el Juzgado de Garantía declaró admisible una querella presentada contra el parlamentario y quienes resulten responsables por la presunta falsificación.

Finalmente y frente a las diligencias judiciales, Castro manifestó que “la Fiscalía hará su trabajo y estamos colaborando, no hay ningún problema en eso, que se dilucide todo, porque es lo que corresponde, nadie está por sobre la ley”.