La controversia por el uso irregular de firmas en el Senado llegó este lunes a la reunión de coordinación de los partidos de oposición, marcada por las tensiones entre el PPD y el Partido Socialista (PS), la ausencia de Paulina Vodanovic y las nuevas acciones judiciales anunciadas en torno al caso.

Las directivas opositoras se reunieron en la sede del Partido por la Democracia, en el primer encuentro de coordinación desde que estalló la polémica por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), durante la tramitación del Presupuesto 2027.

Antes de la cita, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, reconoció la gravedad de las diferencias surgidas entre las colectividades, aunque planteó que estas deben resolverse sin afectar el trabajo conjunto de la oposición.

“Es evidente que hay una crisis que está radicada en el Senado de la República, en un comité en particular”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que los conflictos deben abordarse institucionalmente y que las diferencias entre dirigentes no pueden comprometer la coordinación política.

“Creo que los problemas que allí hay se deben conversar, se deben resolver, pero los partidos políticos funcionan de forma institucional, por encima de las diferencias personales, por encima de los problemas particulares”, señaló.

“Nosotros tenemos que seguir hoy día con esta coordinación de todos los partidos políticos. Por cierto que este será uno de los temas que vamos a conversar”, agregó.

La reunión estuvo marcada por la ausencia de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien no asistió al encuentro en medio de los cuestionamientos por su eventual participación en las gestiones relacionadas con los permisos constitucionales.

Su inasistencia se produjo después de que el senador socialista Juan Luis Castro reconociera, en conversación con ADN Hoy, que fue él quien autorizó la suspensión de los permisos, desligando a Vodanovic de haber impulsado la decisión.

El episodio también mantiene una arista judicial. La Fundación Fuerza Ciudadana, que presentó una querella contra Castro por su eventual participación en la gestión de un documento con una firma presuntamente falsa de Ximena Órdenes, informó que prepara una ampliación de la acción judicial.

La organización buscará incluir a Paulina Vodanovic en la presentación, mientras continúan los cuestionamientos sobre las circunstancias en que se retiraron los permisos de los parlamentarios durante la discusión presupuestaria.