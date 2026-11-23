Le pides a una inteligencia artificial que escriba, que resuma, que ordene tus ideas o incluso que cree una imagen. Pero mientras tú conversas con ella desde una pestaña del navegador, hay algo que ocurre lejos de tu pantalla: buena parte del trabajo se realiza en servidores externos. Ahora, los fabricantes quieren cambiar esa relación y llevar parte de esa capacidad al propio computador.

La apuesta tiene nombre: AI PC. Se trata de una nueva generación de equipos que incorpora componentes especializados para procesar determinadas tareas de inteligencia artificial sin depender necesariamente de la nube. Una modificación que parece técnica, pero que toca una pregunta bastante más interesante: ¿cuánto de lo que hoy hacemos conectados podría empezar a resolverse directamente en nuestro computador? La información se ha convertido en un activo estratégico y últimamente los casos de espionaje tecnológico vuelven a encender las alertas, entonces procesar ciertos datos directamente en el computador podría ofrecer una capa adicional de control.

“La diferencia está en que una AI PC está preparada desde el propio equipo para ejecutar determinadas experiencias de inteligencia artificial, gracias a hardware especializado y a las funciones de IA disponibles en Windows”, explica Juan Sebastián Rock, Business Development Manager Consumer Personal Systems de HP.

Esto puede traducirse en funciones para mejorar videollamadas, facilitar la colaboración, organizar tareas o apoyar la creación de contenidos. No significa que el computador pueda prescindir de internet ni que todas las herramientas de IA funcionen localmente. La experiencia dependerá de las características del equipo y de las aplicaciones que aprovechen ese hardware. Lo que está en juego es también una nueva manera de entender el computador personal: si durante años la competencia estuvo centrada en conseguir equipos más rápidos, livianos y con mayor capacidad, ahora los fabricantes buscan integrar la inteligencia artificial como parte de su funcionamiento.

La batería no puede quedar fuera de la ecuación

Y es que toda esta nueva capacidad tiene que convivir con una exigencia que no ha cambiado: que el computador aguante el ritmo de quien lo utiliza. De poco sirve tener herramientas más avanzadas si, a mitad de una jornada, hay que empezar a buscar un enchufe.

“Más que pensar la batería solamente en términos de horas, buscamos que la autonomía se traduzca en libertad”, comenta Rock. Esa combinación de inteligencia artificial y movilidad también forma parte de la propuesta OmniBook de HP.

Pero más allá de las marcas y los modelos, las AI PC plantean un cambio en la forma de entender nuestros computadores. Si hasta ahora buena parte de las herramientas de inteligencia artificial estaban a un clic de distancia, en adelante algunas comenzarán a estar integradas en el propio equipo. El desafío será que esas capacidades se traduzcan en funciones útiles y no se queden solamente en una promesa tecnológico.