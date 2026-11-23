Un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros provocó el cierre temporal del tránsito en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, luego de que se alertara sobre la presencia de un bolso sospechoso en la Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago.

Según los primeros antecedentes, testigos denunciaron que una persona había dejado un bolso en las cercanías de la sede del Ejecutivo, lo que motivó el despliegue de personal especializado en explosivos para revisar el objeto.

Como medida preventiva, Carabineros estableció un perímetro de seguridad y dispuso cortes de tránsito en Teatinos hacia el sur, desde Catedral al poniente, y en Agustinas hacia el oriente, desde Amunátegui al norte.

Tras cerca de 30 minutos de trabajo, los efectivos del GOPE descartaron la presencia de artefactos explosivos en el interior de la maleta.

De acuerdo con lo informado por el matinal de Canal 13, el equipaje abandonado solo contenía pañales, por lo que se dio por finalizado el procedimiento policial.

Una vez descartado el riesgo, se levantaron los cortes de tránsito y se restableció la circulación vehicular en el perímetro de La Moneda.

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