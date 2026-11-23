En materia política, son diversos los temas que marcan la agenda. Uno de ellos es la polémica por el retiro de los permisos constitucionales a los senadores Fidel Espinoza y Ximena Órdenes durante la gira presidencial por Asia.

La situación ha generado tensiones dentro del Partido Socialista, especialmente entre el senador Juan Luis Castro y su colega y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.

A esto se suma la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, así como las cifras de aprobación del presidente José Antonio Kast, que, pese a registrar un repunte, se sitúan en un 23% según Criteria y un 28% de acuerdo con Cadem. También abordaremos un estudio que revela una mayor identificación de la ciudadanía con la derecha que con la izquierda.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas con Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio por la Región del Maule.

En el plano internacional, siguen conociéndose detalles de la histórica reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.

Si bien durante el encuentro se abordaron asuntos como las restricciones al uso de armas nucleares, el precio del petróleo y los cuestionamientos a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas, los anuncios fueron acotados y tuvieron escaso alcance concreto.

En paralelo, la COP31 concluyó sin alcanzar un acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles ni sobre las compensaciones destinadas a los países menos desarrollados para enfrentar los efectos del cambio climático.

Analizamos este escenario junto a Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y exembajador.