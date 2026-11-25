La inteligencia artificial se ha incorporado progresivamente a las actividades laborales en Chile. Sin embargo, su creciente utilización contrasta con el nivel de preparación de los trabajadores para aprovechar estas herramientas: solo un 34% afirma sentirse capacitado para trabajar con esta tecnología.

Así lo revela el último Indicador de Talento Achs-Cadem, correspondiente a octubre, que muestra que siete de cada diez trabajadores utilizan inteligencia artificial al menos algunas veces al mes. De ellos, un 24% asegura recurrir a estas herramientas diariamente.

Entre sus principales usos destacan la redacción de textos (52%) y el resumen de información (46%). También se emplean para aprender cosas nuevas (36%), generar ideas (33%) y automatizar tareas básicas (32%).

La percepción de sus beneficios es positiva entre quienes utilizan estas herramientas con mayor frecuencia. De hecho, entre los usuarios que recurren a la inteligencia artificial al menos algunas veces a la semana, un 73% afirma que les ha permitido realizar sus tareas más rápido, mientras que un 67% considera que ha mejorado la calidad de su trabajo.

No obstante, la preparación para incorporar esta tecnología a las labores cotidianas sigue siendo una brecha. Entre los trabajadores mayores de 55 años, un 46% declara sentirse poco o nada preparado para utilizar estas herramientas.

Las expectativas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial también muestran diferencias: un 35% se declara entusiasmado por sus posibles aplicaciones futuras, un 34% manifiesta preocupación y un 27% se mantiene indiferente.

Incertidumbre sobre el futuro del empleo

La expansión de la inteligencia artificial también genera inquietud respecto de sus efectos en el mercado laboral. Un 45% de los encuestados cree que el desempleo aumentará durante los próximos diez años debido al reemplazo de algunas profesiones por máquinas. En contraste, solo un 17% espera que se generen más puestos de trabajo.

Sin embargo, cuando se trata de sus propias ocupaciones, los trabajadores muestran una perspectiva más optimista. Un 57% considera que, de aquí a 2030, su empleo experimentará cambios en algunas tareas, pero mantendrá sus funciones esenciales. En tanto, apenas un 5% cree que su trabajo desaparecerá o será reemplazado.

En cuanto a los sectores que podrían concentrar mayores oportunidades laborales en Chile hacia 2030, tecnología e informática lideran las expectativas, con un 45%. Le siguen minería (43%), construcción e infraestructura (31%) y salud y cuidado de personas (30%).

Capacitación: una brecha entre la disposición y el acceso

Pese a las inquietudes sobre las transformaciones del mundo laboral, la disposición a adquirir nuevas habilidades es elevada. Un 75% de los trabajadores afirma que estaría muy o bastante dispuesto a aprender un nuevo oficio o profesión si su empleo cambiara considerablemente o desapareciera antes de 2030.

Sin embargo, esa voluntad no se traduce necesariamente en instancias de formación. La mitad de los encuestados (50%) no realizó ningún curso ni capacitación durante los últimos 12 meses, mientras que solo un 20% participó en alguna actividad formativa relacionada con herramientas de inteligencia artificial.

Entre las principales dificultades para acceder a capacitaciones se encuentran el costo (58%), la falta de tiempo (54%) y la ausencia de apoyo por parte de las empresas (44%).

“Existe una alta disposición de las personas a adaptarse y aprender, pero todavía hay una brecha importante en el acceso a formación”, señaló Juan Luis Moreno, gerente general de la Achs.

El estudio, desarrollado mensualmente por la Achs junto a Cadem, consideró a cerca de mil trabajadores de 18 años o más en todas las regiones del país.

Sus resultados se conocen en un escenario laboral complejo: la desocupación alcanzó un 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, su nivel más alto desde mayo de 2021.