“El vocero Gonzalo Arenas es como una mala copia de Iván Poduje, la versión Fruna”. Con esas palabras, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, respondió en Al Pan Pan de El Mostrador a las declaraciones del portavoz de Gobierno sobre la “decadencia” del Partido Socialista.

El parlamentario calificó los dichos del subsecretario como “absolutamente destempladas” y cuestionó que utilizara la controversia por el caso Firmas para atacar al socialismo, pese a las diferencias que el episodio ha generado entre el PS y el PPD.

“Para pegarle en el suelo al PS, no lo compartimos, al contrario, lo repudiamos francamente”, manifestó.

Soto también cuestionó el desempeño comunicacional de Arenas desde su llegada a la vocería de Gobierno. “Ha tenido de verdad una incursión en la primera línea política bastante cuestionable, con errores no forzados, con imprudencias, con tropiezos y daños que le ha hecho a su propio gobierno”, sostuvo.

Tras compararlo con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el timonel del PPD agregó: “Trata de ser duro, histriónico, confrontacional, pero la verdad es que no le resulta, no es creíble”.

Consultado sobre si su nombramiento había sido una mala apuesta del Ejecutivo, Soto afirmó que es “incluso peor que Mara Sedini”.

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de que Arenas acusara al Partido Socialista de convertirse en una “oposición intransigente” y de negarle “la sal y el agua” al Gobierno.

“Yo creo que esa forma de hacer oposición y esto de estar dispuesto a hacer de todo, con tal de que al gobierno no le vaya bien, yo creo que demuestra una decadencia del Partido Socialista”, afirmó el vocero este martes.

Pese a salir en defensa del PS, Soto reconoció las consecuencias que ha tenido para la oposición la controversia por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

“Hay un daño a la oposición por parte de las acciones de algunos dirigentes del Partido Socialista”, señaló.

Sin embargo, el presidente del PPD descartó que el conflicto derive en un quiebre entre ambas colectividades: “No vamos a romper relaciones con el Partido Socialista ni con ningún otro partido de la oposición”.