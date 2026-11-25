Pese al avance de las plataformas digitales y el uso de dispositivos móviles, el televisor mantiene su protagonismo en el consumo audiovisual en Chile. Según datos de Cross-Platform View, de Ibope, esta pantalla concentra el 87% del consumo de video, frente al 12% registrado por los smartphones y el 1% correspondiente tanto a computadores como a tablets.

Las cifras se dieron a conocer en el marco del Día Mundial de la Televisión, conmemorado el 21 de noviembre, y muestran cómo los hábitos de consumo han evolucionado hacia una experiencia que combina distintos formatos y dispositivos.

Para profundizar en estas tendencias, se complementaron los resultados de la herramienta que mide el consumo de video en distintas pantallas, con el estudio Target Group Index, que analiza los hábitos, actitudes y estilos de vida de los consumidores.

“Se habla mucho de fragmentación, pero las personas no la viven así. Para ellas, ver video es una sola experiencia, en la pantalla que tengan a mano. El desafío está en medirla completa. Lo que vemos es que, dentro de esa experiencia, el televisor sigue ocupando el centro”, comenta Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope Chile.

La convivencia entre televisión y plataformas digitales

Los resultados de Target Group Index muestran que la televisión abierta alcanza al 89% de los chilenos, mientras que la televisión paga llega al 79% y las plataformas de video online al 77%. Estas alternativas conviven en los hábitos de consumo de las personas: de hecho, el 59% considera que los servicios de televisión online cambiaron su manera de ver TV.

Entre las plataformas digitales, YouTube registra un alcance del 73%, seguido de TikTok, con un 50%, y Netflix, con un 37%. Más atrás se ubican Disney+, con un 17%, y HBO Max y Prime Video, ambas con un 13%.

“Cuando la TV lineal y las plataformas de video online llegan a tantas personas, la pregunta para un anunciante deja de ser cuál elegir. Lo que importa es saber qué aporta cada una y cómo se potencian entre sí”, explica Mirchak.

El uso del celular mientras se ve televisión

La integración entre las distintas pantallas también se refleja en las actividades que realizan los usuarios mientras consumen contenidos audiovisuales. De acuerdo con el estudio, el 52% acostumbra a navegar por internet desde su celular o tablet mientras ve televisión o videos por streaming.

Asimismo, el 43% busca en internet productos que vio anunciados en televisión, lo que evidencia cómo la publicidad televisiva puede generar acciones posteriores en los entornos digitales.

“El efecto de un aviso de TV no se agota en la tanda: muchas veces continúa en el buscador. Las marcas que coordinan su presencia en TV con su estrategia digital pueden aprovechar ese interés en el momento justo”, agrega el ejecutivo.

Películas y noticias entre los contenidos más vistos

En cuanto a las preferencias de contenido, las películas encabezan las opciones de consumo habitual, con un 37%. Les siguen las noticias nacionales, con un 27%; los documentales, con un 22%; el fútbol en vivo, con un 20%, y la programación infantil, con un 19%.

Los resultados permiten observar cómo se distribuye el consumo audiovisual entre las distintas pantallas y contenidos. Para Ibope, integrar estas mediciones con información sobre los hábitos de las audiencias entrega herramientas a medios, agencias y anunciantes para definir sus estrategias de comunicación y los canales a través de los cuales buscan llegar a las personas.